Monstercorso Klassiker, Kracher und Körpereinsatz: Das monströse Finale der Rekordfasnacht in Luzern Rund 30'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler waren beim gewaltigen Ausklang der diesjährigen Luzerner Fasnacht dabei. Simon Mathis Jetzt kommentieren 21.02.2023, 23.22 Uhr

Über 80 Guuggenmusigen gaben am Monstercorso nochmals Vollgas. Im Bild: Die Rotsee-Husaren aus Ebikon. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 21. Februar 2023)

«Der Monstercorso ist das Schönste und Traurigste an der Fasnacht», sagt eine Frau im Bus. «Bald ist es wieder vorbei!» Es ist Mittagszeit am Güdiszischtig, aber viele denken schon an das Grande Finale der Luzerner Fasnacht am Abend. Wer sich dann um etwa 19 Uhr beim Theaterplatz einfindet, trifft dort auf einen Riesenauflauf an Guuggen, die allesamt auf ihren letzten grossen Auftritt warten.

Die Vorfreude ist mit Händen spürbar, kurz vor 19.30 Uhr verdichtet sich die Spannung. Dann nämlich startet der Tross an der Bahnhofstrasse, um die zahllosen Fasnächtler – laut Schätzung der Polizei waren es rund 30'000 – zum Tanzen und Schunkeln zu bringen. Allen voran gehen Bruder Fritschi und die Fritschene, natürlich um die Leute auf dem Trottoir ein letztes Mal für dieses Jahr zum «brüele» zu bringen.

Von Ballade bis Technorock

Musikalisch bieten die Guuggen einen abwechslungsreichen Mix von Klassikern. So setzen die Gaugewäudler mit Elvis' «Can’t Help Falling in Love» wunderschön auf die grossen Gefühle, während die CH-Guugger Ämmebrogg mitreissend der Rockballade «Lady in Black» von Uriah Heep zelebrieren. Auch moderne Klassiker kamen nicht zu kurz: so gab die Gluggsi-Musig den Technorock-Kracher «Sail» von Awolnation zum Besten. Die Vikinger zeigten Perkussion mit vollstem Körpereinsatz und die Zäche Chöge Lozärn verschrieben sich ganz und gar ihrem Motto PTT – mitsamt «Dü-daa-doo» des Postautos.

Auch Bruder Fritschi hatte am Monstercorso nochmals einen Auftritt. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 21. Februar 2023) Der Tambourmajor der Lopper-Gnome. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 21. Februar 2023) Rüssgusler Ebikon mit vollem Einsatz am Monstercorso. Philipp Schmidli / Neue Luzerner Zeitung Auch die Rotsee-Husaren aus Ebikon durften am Monstercorso natürlich nicht fehlen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 21. Februar 2023) Den Schirm hätte es eigentlich nicht gebraucht: Am Monstercorso blieb es trocken. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 21. Februar 2023) Die Guuggenmusigen geben nochmals Vollgas. Im Bild: Die Rotsee-Husaren aus Ebikon. Bild: Philipp Schmidli Die Dracheschwänz Chriens am Monstercorso in Luzern. Bild: Philipp Schmidli Zwischen all den Guuggenmusigen gab es immer wieder auch wilde Nummern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 21. Februar 2023) Rüüdig schön diese Grende. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 21. Februar 2023) Grosse Ehre für Luzern: Der Maestro persönlich war vor Ort. Bild: Philipp Schmidli (21. Februar 2023)

Auf dem offiziellen Programm stehen ganze 82 Nummern. Wie viele Guuggen dann tatsächlich auf die Piste gingen, ist schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall waren es mordsmässig viele; die letzte Gruppe startete in der Bahnhofstrasse erst um 21.45 Uhr. Dass die Nummern wild durcheinander starteten – da wurde zuweilen von 60 auf 59 und 58 runtergezählt – gehört fast schon zum fasnächtlich guten Ton. Es passt zur Sehnsucht wohl vieler, dass der Zug der Guuggen nie abbrechen soll.

Eine Mutter schützt Roger Federer

Auch jüngere Semester hatten ihre Freude an dem Treiben – vor allem an den Kleinformationen wie etwa den flackernden Glühbirnen. Als zwei Buben Roger Federer erblickten, gab es für sie kein Halten mehr. Sie wollten vom Trottoir wild tanzend auf ihn zustürmen, wurden dann aber von ihrer Mutter abgehalten.

Auch die Sujets der Guuggen selber waren natürlich grosse Hingucker. So etwa die aufwendig gestalteten, riesigen Vogelkäfige der Rüssgusler. Die Alti Garde Lozärn zeigte sich als urchige Älpler mit Burdis auf dem Rücken. Die CH-Guugger Ämmebrogg zogen die Blicke mit einem monströsen Wikinger-Grend auf sich, während Hydra als liebevoll gestaltete Dracheneier durch die Strassen zogen. Aber Vorsicht: Die Eier sind im Schlüpfen begriffen.

Für ein wohliges Kribbeln sorgt immer wieder der schrille Ton der Trillerpfeife, gepfiffen vom Tambourmajor, der damit den nächsten Song ankündigt. «Erwartungs-Gänsehaut» heisst das offenbar im Fachjargon. Nun; die Fasnacht ist zu Ende. Aber die Erwartung auf die nächste ist bereits da. Ein tröstlicher Gedanke zum Schluss: Bis zum Schmudo am 8. Februar 2024 dauert es deutlich weniger als ein Jahr.