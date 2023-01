Motorsport 70-jähriger Luzerner fährt in seinem Oldtimer der jungen Konkurrenz davon René Grüter hat vor zehn Jahren seine alte Liebe zum Automobil-Rennsport neu entdeckt. Bei der Rennserie «Triumph Competition» gewann er acht von vierzehn Rennen und holte sich den Meistertitel. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 04.01.2023, 11.00 Uhr

René Grüter präsentiert die Maschine und den Meisterpokal in seiner Werkstatt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Dezember 2022)

Der schnellste Mann Europas heisst René Grüter und wohnt in Luzern. Zumindest in der «Triumph Competition and British HTGT Division 1» konnte ihm in der Saison 2022 niemand folgen. Von vierzehn Rennen gewann er mit seinem britischen Oldtimer «MGB» Baujahr 1965 deren acht und sicherte sich den Meistertitel mit 287 Punkten.

Der MG-Club Switzerland ehrte sein 70-jähriges Mitglied als Europameister, Grüter selber ist bescheidener. «Das ist etwas übertrieben. Es ist zwar eine Rennserie, die auf europäischen Strecken gefahren wird, aber davon gibt es einige. Wir fahren aus Spass», ordnet der Hobby-Rennfahrer, der den zweitplatzierten Detlef Walter um 50 Punkte hinter sich liess, ein.

Die Liebe geht über das Rennfahren hinaus

Dass ihm der Rennsport Freude bereitet, ist in seinem Gesicht zu lesen. Sie geht weit über das Fetzen auf Strecken in Hockenheim, Spa oder Zolder hinaus. Der gelernte Elektriker legt an seinem Auto selber Hand an. Beim Besuch in seiner Werkstatt in Reussbühl, die er sich mit seinem Neffen teilt, legte er den Schraubenschlüssel für eine Kaffeepause aber beiseite.

René Grüter (64) in der Sachskurve auf dem Hockenheimring. Bild: PD

Sein Sportwagen, zurzeit kaum als solcher erkennbar, ist abgespeckt und besteht nur aus dem Chassis mit Käfig, den Achsen und dem Tank. Motorhaube und Kotflügel hat Grüter beiseite gelegt, die Auspuffanlage in einer Ecke deponiert. Das Getriebe liegt zerlegt auf einer Werkbank, die Räder aufgestapelt daneben und der Motor befindet sich bei einem Spezialisten in Revision. Die Operation am offenen Herzen überlässt Grüter dem Experten.

Das Rennfieber packte ihn 1972. Als 20-jähriger Rekrut löste er die Rennlizenz. «Mein Vater schoss mir das Geld für mein erstes Auto, einen Mini Cooper 1000, vor. Die Rennfahrer Jo Siffert, Jim Clark oder Clay Regazzoni faszinierten mich. Motoren und Benzin liegen mir im Blut. Wenn mein Vater nicht einen Elektrobetrieb gehabt hätte, wäre ich Automechaniker geworden», glaubt Grüter, der später Inhaber der Grüter AG Elektro Kommunikation in Luzern war.

Weitere Fahrzeuge, die er bei Bergrennen in der Schweiz und auf Strecken in Europa bewegte, waren ein «Cooper S» und ein «Super Vau», ein Rennwagen mit VW-Motor und Renngetriebe. «Das wurde aber zu teuer, weshalb ich Ende 1975 schweren Herzens beschloss, aufzuhören», beschreibt er seine kurze Karriere in jungen Jahren. Im Zuge des «Super Vau» arbeitete er als Aushilfe bei einem auf diesen Fahrzeugen spezialisierten Motorenbauer in Luzern, wo er seine heutige Frau Monika kennen lernte.

Zuschauer anstelle des Duells mit Keke Rosberg

Sie unterstützt und begleitet ihn bei allen Renneinsätzen. Auch 1976, als er einen letzten vorläufigen Versuch auf dem Österreichring unternommen hatte. Betonung auf Versuch. «Der Motor drehte nicht richtig im Training. Weil ich ohne Mechaniker die Ursache nicht beheben konnte, war ich beim Rennen nur Zuschauer», resümiert er den missglückten Auftritt. Sieger wurde der spätere Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg.

Es folgte eine Pause von 36 Jahren. Dann holte ihn das Rennfieber ein. «Ein Kollege besass einen MG, den er nicht mehr bewegte. Bei einem gemeinsamen Besuch der MG Days in Silverstone 2011 hat es mir den Ärmel wieder reingezogen», so Grüter. Seiner Frau sagte er: «Es muss nochmals sein.» Ein Jahr später gab er mit 60 sein Comeback. In der folgenden Saison gewann er die Meisterschaft. Seither ist das Ehepaar Grüter viel auf Achse. Mit Wohnmobil und Anhänger reisen sie zu den Rennwochenenden. «Wenn wir in der Nähe der Nordsee sind, bleiben wir oft etwas länger. Ein Spaziergang am Strand hat was für sich», sagt Grüter genussvoll.

Meister zehn Jahre nach dem Comeback

Dass er zehn Jahre nach seiner Rückkehr auf die Rennstrecke erneut Gesamtsieger wurde, kommt nicht von ungefähr. Im Vorjahr wurde er Zweiter. «Es kommt nicht nur auf Geschwindigkeit an, entscheidend ist Konstanz. Man muss die Balance finden, darf die Maschine nicht nur am Limit bewegen und hochdrehen», betont Grüter. Er fand die Mischung, hatte keinen Ausfall. Bei 6800 Umdrehungen meldet sich im Cockpit eine rote Warnlampe. «Wenn die leuchtet, gilt es, den Fuss vom Gas zu nehmen. In Ausnahmefällen lasse ich das Pedal aber unten, etwa bei Überholmanövern», beschreibt er mit einem Leuchten in den Augen.

Grüter ist der zweitälteste Fahrer. Komplimente der jüngeren Konkurrenten hört er gerne. «Ich sei wahnsinnig stark gefahren, sagten einige. Freiwillig den Vortritt lassen würden sie mir nie, denn wir fahren trotz aller Freude um den Sieg.» Was wie ein abgegriffener Spruch klingt, glaubt man ihm aufs Wort: «Wenn Dich das Virus erwischt, wirst Du es nie mehr los. Auch wenn ich das viele Jahre glaubte.» Die Saison 2023 startet am 21. April in Hockenheim. Dann heisst es: alle gegen Grüter.

