Musikfest Die Jugend hat am ersten Tag mit Rockmusik, vergessenen Noten und umtriebigen Dirigentinnen vorgelegt Die Luzerner Blasmusikszene trifft sich an zwei Wochenenden in Emmen. Nach der offiziellen Eröffnung mit einem Festumzug mit Veteranenehrungen am Freitagabend, haben am Samstag die jungen Leute am Jugendmusikfest für den musikalischen Auftakt gesorgt. Roger Rüegger 11.06.2022, 14.51 Uhr

«Früh übt sich», beginnt ein Sprichwort. Aber sechs Uhr am Samstagmorgen ist doch etwas sehr sportlich. Drei junge Musikanten der JuMo Oberseetal und Jugendmusik Hochdorf sitzen auf einer Mauer vor dem Restaurant Le Théâtre in Emmen und sehen das auch so. In wenigen Minuten versammeln sie sich zum Einspielen. Nein, nervös sei er nicht, aber es wäre ihm auch recht gewesen, wenn sie beim Jugendmusikfest nicht als erste Band spielen müssten, sagte ein Trompeter um 7.45 Uhr.

Als grosses Problem erwies sich die Startnummer 1 nicht. Beim Einspielen zeigte sich das Ensemble recht aufgeweckt. Dirigent Franz Erni lobt nach dem Stück «The Big Race». «Hey cool, ja das klingt doch recht gut. Wenn ihr jetzt gleich die Bühne betretet, wird es vermutlich nicht viel Publikum im Saal Le Théâtre haben. Nehmt das nicht persönlich, es ist erst 9 Uhr», gibt er der Band mit auf den Weg. Der Saxofonspielerin Natalie Kost sagte er persönlich: «Dein Abschluss war sehr gut.» Warum erwähnte er dies, wollte wir von der 19-jährigen Frau wissen. «Weil ich meine Noten zu Hause vergessen habe. Auf diesen Blättern habe ich mir Notizen für meine Einsätze markiert», erklärt sie. Solche Kleinigkeiten bringen sie und ihre beiden Kolleginnen Svenja Bauer (19) und Livia Seeholzer (19) nicht aus der Fassung. «Vor neun Jahren haben wir am Jugendmusikfest in Sempach gewonnen. Dieses ist unser letztes, wäre cool, wenn wir nochmals gewinnen würden», sagt sie und meint, dass dies auch ohne persönliches Notenblatt möglich sei.

Die Jugendmusik Oberseetal beim Einspielen vor ihrem Auftritt. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 11. Juni 2022)

Nun, der Vortrag war offenbar gelungen. Dirigent Erni hob nach den drei Stücken beide Daumen in die Höhe und auch das Publikum schien recht angetan von der Leistung. Apropos: Wie viel Publikum «nicht viel» ist, sei dahingestellt. Von den 17 Sitzreihen sind sieben praktisch belegt, und etliche vereinzelte Sitze sind ebenfalls besetzt. Der Saal war mindestens zu einem Drittel gefüllt. Eine Zuschauerin betonte nach den Vorträgen: «Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe als Mutter eines Musikanten die Stücke über einen längeren Zeitraum begleiten. Die Fortschritte der Band merkte man gut.»

Die Helfer haben's am Morgen noch gemütlich

Zu dieser Stunde ist das Festgelände noch nicht stark frequentiert. Praktisch nur jene Bands mit Begleiterinnen und Begleitern, welche ihre Vorträge am Morgen abliefern müssen, sind auf dem Platz. Die Helfercrew am Getränkestand bei der Turnhalle hat deshalb genügend Zeit für ein Schwätzchen. Monika Bitzi vom Frauenturnverein Emmenstrand, Bettina Wüthrich vom STV Ruswil und Paul Kaufmann, der sich als Privatperson freiwillig als Helfer gemeldet hat, wissen nicht, was an diesem Tag auf sie zukommt. «Vermutlich nimmt es gegen Abend dann schon Fahrt auf», meint Paul Kaufmann, der durch einen Artikel in unserer Zeitung erfahren hat, dass noch Helfer gesucht werden. «Ich habe nichts spezielles vorgehabt an diesem Wochenende, also habe ich mich online eingeschrieben für das Musikfest. Das ist doch eine feine Sache», sagt er. Am kommenden Wochenende aber müsse er passen. «Dann bin ich am Jodlerfest aktiv dabei, mit dem Jodlerklub Finsterwald», sagt er voller Vorfreude.

Derweil finden sich immer mehr Musikerinnen und Musiker ein. Manche sind schon etwas routinierter, wie Jan und Larina vom Jugendblasorchester Oberer Sempachersee, die sich auf dem Weg ins Einspiellokal noch kurz Zeit nehmen, um für ein Online-Bild zu posieren und prompt aufgefordert werden, vorwärts zumachen. Der Zeitplan ist straff, Pünktlichkeit ist genauso angesagt, wie den richtigen Ton zu treffen.

Posen können sie mindestens so gut, wie sie ihre Instrumente spielen. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 11. Juni 2022)

Noch nicht viel Routine dürfte das Holzbläserensemble Musikschule Michelsamt haben. Die sehr junge Truppe unter der Leitung von Dirigent Rolf Stirnemann hinterlegt beim Einspielen aber einen recht flotten Eindruck. Nicht ganz ohne Ecken und Kanten, aber das erwartet auch niemand. Und überhaupt. Sie geben die Rocknummer «You give Love a bad Name» von Bon Jovi zum Besten. Und bei dieser Musik darf es ja etwas «meh Dräck» haben, wie das ein bekannter Schweizer Rockmusiker gerne von sich gibt. Der Dirigent motiviert seine junge Band auf eine sympathische Art. «Der Ton vor der 13 war zu kurz. Kommt, wir machen’s noch mal. Hier dürft ihr richtig abdrücken», so Stirnemann. Als Vorbereitung auf den grossen Auftritt erklärt er den Ablauf: «Falls es Applaus gibt, es kann ja sein, bleibt ihr einfach sitzen.» Den Vortrag haben Autor und Fotografin nicht gesehen, aber begeistert hat diese Band das Publikum mit grosser Sicherheit.

Das haben zu diesem Zeitpunkt die jungen Leute aus dem nördlichen Kantonsteil bereits hinter sich. Das regionale Bläserensemble der MS Wiggertal-Hürntal und Region Sursee präsentiert sich ihren Begleiterinnen und Begleitern für ein Paar Erinnerungsfotos wie die sicheren Sieger. «Ja natürlich, wir haben uns die Auszeichnung Prädikat Gold mit unserem Auftritt verdient. Wir sind gekommen, um zu gewinnen, nicht wahr Leute?», gibt Dirigentin Emerita Blum-Duss augenzwinkernd zu Protokoll. Auch sie hat eine sehr junge Truppe am Start. Der jüngste Musikant heisst Gregory und ist acht Jahre alt, der älteste ist Sämi mit 13 Jahren. Falls es heuer nicht klappen sollte mit dem Sieg, hätten die beiden jungen Männer also noch diverse andere Möglichkeiten.

Die Kids vom Regionalen Blasensemble Wiggertal Hürntal. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 11. Juni 2022)

Das Bier haben sie sich verdient

Die Dirigentin wird bereits am selben Tag eine Chance bekommen. Kurz nachdem wir sie getroffen haben, ist sie bereits auf dem Sprung an das Oberaargauische Musikfest in Bleienbach, wo sie mit der Musikgesellschaft Obersteckholz teilnimmt. Einen weiteren Auftritt hat sie am kommenden Wochenende mit der Musikgesellschaft Richenthal-Langnau, wo sie Es-Cornet spielt. So zum Beispiel bei der Parade am Sonntag um 13.05 Uhr.

Den süssen Duft des Sieges kennen die Männer und Frauen der Jugendmusik Seegemeinden bereits. «Wir sind die einzigen amtierenden Schweizermeister, wir haben nämlich in Burgdorf 2019 gewonnen», sagt Dominik Lüscher, während er sein Tenorsaxofon in den Schatten eines Baumes zu einigen anderen Instrumenten legt und sich dann eine Büchse Bier zu Gemüte führt. Er setzt sich hin und macht dabei einen sehr zufriedenen Eindruck. David Camenzind und Nina Zihlmann gesellen sich zu ihm. Das mit Hochdorf sei schon ein fantastisches Erlebnis gewesen, damals hätten sie aber noch in der Unterstufe gespielt, wogegen sie nun zum 1. Mal in der Mittelstufe antreten. So oder so, das Bier haben sie sich verdient, sind sich alle einige. «Der Dirigent sagte, wir hätten heute gut abgeliefert», gibt Camenzind zu verstehen.

Die Jugendmusik Seegemeinden mit einer «erlösenden Erfrischung», wie Dominik Lüscher sagt. Hier mit David Camenzind und Nina Zihlmann. Bild: Roger Rüegger

Nun kommen weitere Musikerinnen und Musiker hinzu. Einer vergleicht den Stellenwert des Sieges von Huttwil und einem möglichen solchen in Emmen aus seiner Sicht und durch die Brille eines Zentralschweizers. «Das Fest in Huttwil war ein schönes. Aber wir pflegen hier in Luzern und generell in der Innerschweiz eine andere Festkultur. Darum wäre es schon klasse, einen Sieg hier zu feiern. Aber egal, heute Abend im grossen Festzelt feiern alle wie Sieger.» Nina Zihlmann unterbricht an dieser Stelle und erinnert die Burschen, dass sie alle gemeinsam am Sonntagmorgen das Jahreskonzert mit der MG Vitznau spielen müssen.

