Der musikalische Leiter zieht Bilanz des Musikfests in Emmen

Nach zwei Jahren Pause: Der musikalische Leiter zieht Bilanz des Musikfests Reto Gass war für die musikalische Leitung des Musikfests in Emmen zuständig. Er spricht über seine Aufgabe, über das musikalische Niveau und die diesjährigen Besonderheiten.

Reto Gass aus Emmenbrücke, der musikalische Leiter des Kantonalen Musikfests 2022. Bild: PD

Herr Gass, Sie sind gerade damit beschäftigt, die Ranglisten des Sonntags zu finalisieren. Was sind eigentlich Ihre Aufgaben als musikalischer Leiter?

Reto Gass: Gemeinsam mit meinem Team kümmerte ich mich von A bis Z um das Musikalische: das Einsammeln von Noten der Vereine, das Planen der Konzertvorträge und der Parademusik, die Koordination von Vereinsbegleitpersonen ... Der Aufwand war enorm.

Also umso schöner, war die Sonne dem Musikfest wohlgesonnen.

Grundsätzlich war das gute Wetter natürlich optimal für uns. Die Wärme war aber sicher am oberen Limit, besonders auf der Parademusik wurde geschwitzt. Die Konzertlokale boten jedoch nach wie vor gute Bedingungen.

Wie beurteilen Sie das musikalische Niveau der Musikvereine?

Ehrlich gesagt konnte ich nur einzelne Vorträge hören. Doch mein Eindruck ist, dass wir gute bis sehr gute Beiträge hatten. Wirklich schlechte Vereine gibt es eh nicht. Aber ja, wir hatten auch einige Überraschungen. Beispielsweise Vereine, die beim Konzert viel besser als in der Parademusik abschnitten.

Geht die Schere hinsichtlich der musikalischen Leistungen auseinander?

Das würde ich so nicht sagen. Aber es stimmt, dass es einige sehr gute Vereine gibt und nachher mit gewissem Abstand die anderen folgen. Dieses Jahr wurden zudem die Kategorien «Harmonie Elite» und «Brass Band Elite» zum ersten Mal geführt. Testhalber starteten die Topvereine der 1. Klasse also in einer eigenen Kategorie. Der Verband wird nun auswerten, ob dies so fortgeführt wird.

Ebenfalls speziell dieses Jahr war, dass die Vereine pandemiebedingt bereits seit zwei Jahren wussten, welche Aufgabenstücke sie spielen werden.

Ja, aber ich denke nicht, dass viele Vereine die Stücke zwei Jahre lang übten. Irgendeinmal hängt es den Musizierenden doch zum Hals raus (lacht). Da einige der Stücke 2020 aber bereits durch andere Musikfeste bekannt waren, informierte der Verband damals gleich offiziell, damit alle Vereine gleich lange Spiesse haben.

Die beiden Pandemiejahre waren für die Blasmusik nicht einfach: Keine Proben, Mitgliederschwund. Spürte man in Emmen keinen Knick in der Motivation?

Wir hatten zwar einige kurzfristige Absagen. Doch auch Vereine, die von sich sagten, sie seien nicht so gut aufgestellt wie sonst, kamen. Sie wollten unbedingt an einem Fest teilnehmen. Und das zählt für mich genauso.

