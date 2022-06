Musikfest Emmen Über 400 Helfende und OK-Präsis, die auch Bier verkaufen – so war das erste Festwochenende Am Samstag und Sonntag spielten in Emmen 39 Jugendformationen, 16 Erwachsenenvereine und die Parademusik. Das lockte zahlreiche Gäste an. Das Organisationskomitee zieht Bilanz. Salome Erni Jetzt kommentieren 12.06.2022, 16.07 Uhr

«Das habt ihr gut gemacht. Vor allem das Wetter», scherzt eine Frau am Strassenrand entlang der sonnigen Parademusikstrecke in Emmen. Das OK-Präsidium Tanja Steger und Franz Räber bahnt sich einen Weg durch das dichte Gedränge – mit einem Einkaufswagen. Denn die beiden Chefs des Musikfests sind am Sonntagmittag damit beschäftigt, Mineralwasser, Bier und Süssgetränke an die vielen Besuchenden zu verkaufen.

Räber und Steger sprangen kurzerhand ein, denn sie rechneten nicht mit diesem regelrechten Ansturm bereits um die Mittagszeit. Obwohl am ersten Festwochenende etwa 400 Helfende im Einsatz stehen, bräuchte es eigentlich noch einige mehr. Beispielsweise sei es eine Herausforderung gewesen, rechtzeitig alle Plakate und Absperrungen anzubringen, damit die Parademusik pünktlich beginnen kann. Denn um die Strasse nicht unnötig lang zu sperren, stand für den Aufbau nur ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung.

Impressionen der Parademusik:

Die Feldmusik Rothenburg spielt den «Rumisberger Marsch» mit Dirigent André Weingartner. Video: Salome Erni

Die Spielgemeinschaft Musikgesellschaft Inwil und Feldmusik Ebikon mit «Frohes Musikfest». Dirigiert durch Katharina Oberson und Domenico Emanuele. Video: Salome Erni

Musikgesellschaft Brass Band Ermensee mit «Gruss an Bern». Dirigent: Alex Elmiger. Video: Salome Erni

Doch das OK-Präsidium gibt sich zufrieden mit dem Festwochenende: 39 Jungvereine nahmen am Samstag am Jugendmusikfest teil. Mit einer einzigen Minute Verspätung sei die letzte Darbietung über die Bühne gegangen, so Steger. Am Sonntag spielten dann 16 Vereine in den Kategorien Harmonie 2. Klasse und Brass Band 1. Klasse. 14 Formationen waren bei der Parademusik zu bestaunen.

Acht Jahre Planung für zwei Wochenenden

Franz Räber, OK-Präsident, investierte viel Zeit in das Musikfest Emmen Dominik Wunderli (Emmen, 08.06.2022)

Im Dezember 2014 reichte die Musikgesellschaft Emmen die Bewerbung ein, um das Musikfest ausrichten zu können. Bereits damals standen Steger und Räber als OK-Präsidium fest. Nun, acht Jahre und viel «Chrampf» später, laufen die beiden durch die Menge, nehmen Komplimente entgegen, grüssen Bekannte und strahlen. Räber sagt:

«Wir haben geredet, geplant, gemacht, verschoben. Wieder geredet, geplant, gemacht. Dass es jetzt läuft, ist ‹cheibe› schön.»

Die Anzahl teilnehmender Vereine liegt wegen einigen späten Abmeldungen leicht unter den Erwartungen. Doch der zweijährige Corona-Unterbruch habe dem Engagement der Musikvereine keinen Abbruch getan.

Alle hätten intensiv an ihren Stücken geübt, zusätzliche Proben und Weekends absolviert, so Räber und Steger. Die beiden hörten auch von Dirigenten, die heuer gar besonderen Ehrgeiz zeigten. Da die Musikstücke schon früh bekannt gegeben wurden, doch die Coronapandemie allen einen Strich durch die Rechnung machte, feilten einige Vereine gleich zwei Jahre an ihren Darbietungen.

Erkenntnisse werden weitergegeben

«Wir hatten nun unsere Testphase», sagt Steger und schmunzelt. Das nächste Wochenende werde etwas einfacher, da könne man auch die Helfenden gezielter einsetzen. Es zeigte sich auch Optimierungspotenzial: Beispielsweise wird die Dreifachturnhalle noch mit Teppichen aufgerüstet, um Vibrationen einzudämmen.

OK-Vizepräsidentin Tanja Steger ist flexibel – selbst wenn das bedeutet, spontan Getränke zu verkaufen Dominik Wunderli (Emmen, 08.06.2022)

Das OK denkt aber noch weiter, denn bereits am Samstag traf es sich mit dem OK Musiktag Ruswil 2023 zu einem Rundgang über das Festgelände, um Erfahrungen und Telefonnummern auszutauschen.

Zunächst stehen aber noch Höhepunkte am nächsten Wochenende an. Für Felder sind dies die Darbietungen der beiden Höchstklassvereine Stadtmusik Luzern und Feldmusik Sarnen, sowie die Elite der Brass Bands. In Anbetracht der vielen Parademusik-Zuschauenden hofft sie auf gutes Wetter, damit im Emmen nächste Woche nochmals so viele Leute der Blasmusik frönen.

Und schon widmet sie sich mit Räber wieder den nächsten Gästen, die ein nicht mehr ganz kühles Mineral aus dem Wägeli der OK-Präsis kaufen möchten.

Die Kids vom Regionalen Blasensemble Wiggertal Hürntal am Jugendmusikfest in Emmen am 11. Juni 2022. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Das Kinderensemble Jugendmusik Surental/Michelsamt. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Das Jugendblasorchester Oberer Sempachersee IBOS. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Die Jugendmusik Oberseetal beim einspielen vor ihrem Auftritt am Jugendmusikfest. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Emmen , 11. Juni 2022)

