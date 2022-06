Spendenaktion «Ich kann mir oft kaum Lohn zahlen» – Mutter und Sohn wollen mit Crowdfunding ihren Kiosk im Ebikoner Wydenhof retten Um das Geschäft von Olga und Justin Gomez im Ebikoner Wydenhof steht es nicht gut. Sogar während der Pandemie lief es besser als jetzt. Es ist nicht der einzige private Kiosk, der leidet. Roman Hodel Jetzt kommentieren 07.06.2022, 11.30 Uhr

Im Kiosk Filardo im Wydenhof-Komplex an der Zentralstrasse in Ebikon herrscht an diesem Vormittag Betrieb: Ein Stammkunde, der seinen Hund Gassi führt, sitzt an einem Tischchen und trinkt einen Kaffee, zwei Girls verlassen das Geschäft mit einem Päckli Zigaretten und ein Passant ruft im Vorbeigehen «Cheese!». Denn die Kioskbetreiberin Olga Gomez (52) und ihr Sohn Justin (25) stehen gerade Model für die Fotografin dieser Zeitung.

«Der Freitag ist unser bester Tag, schade läuft es nicht immer so», sagt Olga Gomez. Denn der Grund für das Foto ist kein erfreulicher: Der Kiosk kämpft ums Überleben. Justin Gomez hat deshalb ein Crowdfunding gestartet. 10'000 Franken in einem Monat lautet das hochgesteckte Ziel. Erst ein Spender hat 50 Franken einbezahlt. Es wird wohl schwierig.

Justin Gomez mit seiner Mutter Olga Gomez vor ihrem Kiosk Filardo im Wydenhof an der Zentralstrasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 3. Juni 2022)

Übernommen haben die Gomez' das Geschäft am 1. Januar 2020. Am Anfang sei es ganz okay gelaufen. Und während der Pandemie hätten sie sogar profitiert, sagt Olga Gomez:

«Die Leute getrauten sich weniger in die grösseren Läden und kauften Zigaretten öfter bei uns.»

Doch seit Corona vorbei sei, bliebe diese Kundschaft wieder aus. Immerhin hätten sie treue Stammkunden. «Einer zum Beispiel kommt täglich vorbei und trinkt seine vier Kaffees.» Trotzdem könne sie sich oft kaum Lohn auszahlen und ihrem Sohn, der 50 Prozent mitarbeite, nur einen kleinen.

Den Schritt in die Selbstständigkeit bereut die gelernte Verkäuferin dennoch nicht, wie sie sagt: «Auch wenn wir etwas naiv an die Sache herangegangen sind.» Sie hofft nun auf das Crowdfunding und will das Wirtepatent machen. «So könnte ich Alkohol verkaufen, das wäre gut fürs Geschäft.» Sie sei ja nicht die einzige private Kioskbetreiberin, «die jammere», selbst die Vertreter würden über rückgängige Umsätze klagen.

Sie ist seit 14 Jahren im Kiosk-Geschäft

Da hat sie recht. Auf der anderen Seite der vierspurigen Strasse, ein paar Schritte weiter Richtung Stadt, befindet sich der Kiosk Ana. Betrieben wird dieser seit 14 Jahren von Ana Andelic (53). Sie sagt: «Seit die Pandemie vorbei ist, läuft es wirklich nicht mehr so gut.» Eine Erklärung dafür hätten weder sie noch die Vertreter, bei denen sie Waren bestelle. Andelic:

«Vielleicht liegt es am Krieg in der Ukraine? Oder dann kaufen halt doch immer mehr Leute gleich alles im Tankstellenshop ein? Ich weiss es nicht.»

Ana Andelic in ihrem Kiosk an der Luzernerstrasse 6. Bild: hor (Ebikon 3. Juni 2022)

Um finanziell über die Runden zu kommen, habe sie mittlerweile noch einen Nebenjob. Daneben helfen ihr Mann und die Kinder, damit sie das Geschäft an sechs Tagen die Woche offen halten kann. Das Sortiment habe sie sowieso gestrafft. Die Auswahl an Zeitschriften und Zeitungen ist überschaubar. «An manchen Tagen verkaufe ich weder einen ‹Blick› noch eine ‹Luzerner Zeitung›», sagt Andelic. Nach wie vor gefragt seien Zigaretten und je nach Woche Lotto. «Eigentlich wollte ich den Kiosk bis zu meiner Pensionierung behalten, doch da bin ich mir nicht mehr sicher.»

Online-Konkurrenz vermiest auch noch wichtige Lotto-Einnahmequelle

Auch in der Stadt Luzern, wo es noch einige private Kioske gibt, ist das Pflaster noch härter geworden. Unter jenen Betrieben, die sich behaupten, befindet sich etwa der Kiosk an der Bleicherstrasse. Trotzdem sagt Roland Wicki (59), der das Geschäft mit seiner Frau Persa führt:

«Wir spielen vermehrt mit dem Gedanken, aufzuhören, es ist schwierig geworden.»

Seit sie 2018 von der Hirschmattstrasse hierher gewechselt sind, mussten sie mehrfach Margenkürzungen hinnehmen. Zeitschriften verkaufe er 90 Prozent weniger als noch vor 15 Jahren. Hinzu komme die Online-Konkurrenz bei der wichtigsten Einnahmequelle, dem Lotto. Ein Aufsteller seien die vielen Stammkunden. «Also machen wir doch einiges richtig», sagt Roland Wicki, der auch noch in der Hauswartung arbeitet.

Roland Wicki in seinem Kiosk an der Bleicherstrasse. Bild: hor (Luzern, 3. Juni 2022)

Moosmatt-Kiosk kann auf die Schulkinder zählen

Auch beim Moosmatt-Kiosk klingelt die Kasse nicht mehr wie einst, sagt Inhaberin Maria del Carmen San José (72), «aber ich bin zufrieden». Als Pensionärin betreibt sie ihr Geschäft mittlerweile eher als Hobby. Auch sie kann auf eine treue Stammkundschaft zählen – «ich bin ja seit 25 Jahren hier». Zu dieser gehören nicht zuletzt die Kinder, das Schulhaus Moosmatt liegt gleich nebenan. Maria del Carmen San José: «Oh ja, die kommen oft und gerne vorbei. Zu meiner Freude, denn ich liebe Kinder.»

Maria del Carmen San José in ihrem Kiosk an der Moosmattstrasse in Luzern. Bild: hor (Luzern, 3. Juni 2022)

Was passiert, wenn die Kundschaft ausbleibt, zeigt sich am Paulusplatz: Der Kiosk dort besteht seit letztem Jahr nur noch aus Automaten.

