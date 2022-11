Nach Nein im Kanton Luzern Beyeler will für Schweizergarde-Kaserne Geld sammeln – doch diese verbietet's ihm Der Kommandant der Schweizergarde verwehrt Hermann Beyeler eine Spendenaktion. Der Luzerner Unternehmer reagiert «bestürzt». Roman Hodel Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Das Resultat war deutlich: 71,5 Prozent des Luzerner Stimmvolks sagten Ende September Nein zum Beitrag des Kantons an den Neubau der Schweizergarde-Kaserne im Vatikan. Und das ausgerechnet in einer katholischen Hochburg wie Luzern. Für den Luzerner Unternehmer und Honorarkonsul von Belarus, Hermann Alexander Beyeler, ist dies immer noch unbegreiflich. Er sagt es so:

«Ich schäme mich als Luzerner Bürger in Grund und Boden.»

Selbst «tiefprotestantische Kantone» wie Zürich hätten Gelder gesprochen und sogar noch deutlich mehr als Luzern, wo es letztlich «um lächerliche 400’000 Franken ging», so Beyeler. Wobei anzufügen ist, dass es in diesen Kantonen keine Volksabstimmungen gab.

Hermann Alexander Beyeler vor dem Einhorn-Haus, wo sich die Büros seiner Stiftung und Firmen befinden. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 21. Juni 2021)

Deshalb will Beyeler Gegensteuer geben und über seine Stiftung Kunst und Kultur Region Luzern eine Spendenaktion starten. «Es geht mir um das Symbol», sagt er. Also aufzeigen, dass die Luzernerinnen und Luzerner trotz des Resultats eben doch ein Herz für die Schweizergarde hätten. Hierfür plant Beyeler nach eigenen Angaben Plakate, Poster, Inserate, TV-/Radiospots und eine eigene Website mit Spendenbarometer. Doch daraus wird nun nichts. Der Kommandant der Schweizergarde, Christoph Graf, habe die Aktion untersagt, so Beyeler. Die Federführung beim Sammeln der Spenden obliege der Kasernenstiftung.

«Mangelnde Wertschätzung» für seine Zuwendungen

Beyeler, der sich oft im Vatikan aufhält und dort viele Freunde hat, wie er sagt, reagiert «bestürzt» auf das Verwehren «dieses gut gemeinten und sehr am Herzen liegenden Spendenaufrufs». Zumal er die Schweizergarde in der Vergangenheit mit «unzähligen Zuwendungen» bedacht und 2019 in Pratteln eine grosse Berufsausstellung zur Garde durchgeführt habe – notabene auf eigene Kosten «für rund 1,38 Millionen Franken», so sagt er es. Dass damals weder alt Bundesrätin Ruth Metzler, Präsidentin der Stiftung Schweizergarde, noch alt Bundesrätin Doris Leuthard, Präsidentin des Neubau-Patronatskomitees, den Weg ins Baselbiet fanden, zeugt für ihn noch heute von «mangelnder Wertschätzung».

Er werde sich über seine Beziehungen zur Schweizergarde «ernsthaft Gedanken» machen müssen, so Beyeler. Seinen Unmut über das Nein zur Spendenaktion habe er dem Kommandanten brieflich mitgeteilt.

Vereidigung der neuen Schweizergardisten im Vatikan. Bild: Fabio Frustaci/EPA (Vatikan, 6. Mai 2018)

Stefan Wyer, Mediensprecher der Päpstlichen Schweizergarde, hält die Stellungnahme kurz: «Wir sind dankbar, wenn Privatpersonen uns unterstützen wollen. Aber dies muss immer mit den Stiftungen in der Schweiz – der Stiftung für die Päpstliche Schweizergarde beziehungsweise in diesem Fall mit der Kasernenstiftung – abgesprochen sein.»

Noch 1,75 Millionen Franken fehlen für den Neubau

Für den Neubau werden rund 50 Millionen Franken benötigt, darin eingerechnet sind 5 Millionen für die provisorische Unterbringung der Schweizergarde während der Bauzeit. Aktuell liegt der Spendenstand bei 48,25 Millionen Franken, wie es bei der Medienstelle der Kasernenstiftung Päpstliche Schweizergarde auf Anfrage heisst. Es fehlen also noch rund 1,75 Millionen Franken. In den vergangenen Wochen seien tatsächlich zahlreiche Kleinspenden eingegangen. «Ob diese durch das Abstimmungsresultat im Kanton Luzern ausgelöst wurden, können wir nicht sagen», schreibt die Medienstelle weiter.

Der geplante Neubau der Kaserne soll zwischen 2026 und 2030 beginnen. Bild: PD Der Neubau soll rund 50 Millionen Franken kosten. Bild: PD Hier ein Blick in die Bibliothek für die Schweizer Gardisten. Bild: PD Und hier ein Blick in ein Zimmer. Bild: PD Blick in den Gang der neuen Kaserne Bild: PD

Der Stiftungsrat sei zuversichtlich, das Spendenziel von 50 Millionen Franken bis Ende Jahr zu erreichen. Am Zeitplan hat sich nichts geändert. 2026 ist der Baubeginn vorgesehen, nach dem heiligen Jahr 2025. Der Neubau nach Plänen des Tessiner Architekturpaares Durisch-Nolli dürfte voraussichtlich um 2030 fertig sein. Dieser ersetzt die heutigen Gebäude, die grösstenteils aus dem 19. Jahrhundert stammen und bei denen über all die Jahre nur das Allernötigste saniert wurde.

