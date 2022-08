Auf das traditionelle Feuerwerk am 1. August müssen in diesem Jahr ganz viele Leute in der Schweiz verzichten. In den meisten Kantonen gilt wegen dem trockenen Wetter nämlich ein Feuerverbot. Eine grosse Ausnahme ist abgesehen vom Kanton Uri die Region Zentralschweiz. Dies freut aber schon lange nicht mehr alle.

01.08.2022, 07.21 Uhr