Nachhaltigkeit Hahnen- statt Markenwasser soll CO2-Fussabdruck der Luzerner Hotels verkleinern Die Non-Profit-Organisation Wasser für Wasser hat mit 40 Partnerbetrieben das Projekt «Green Hotel» lanciert. Damit soll mehr Leitungswasser serviert werden. Sandra Monika Ziegler 25.02.2023, 05.00 Uhr

Das nachhaltige Wirtschaften ist auch in Hotelbetrieben ein immer grösseres Thema. Beim «Green Hotel»-Konzept der Luzerner Non-Profit-Organisation Wasser für Wasser (WfW) liegt der Fokus auf der Ressource Wasser, wie WfW mitteilt. Ziel ist, Hahnenwasser den Hotelgästen durch Aufbereitung noch schmackhafter zu machen. Wird weniger Marken-Mineralwasser benötigt, spart dies Verpackung sowie Transportwege und unterstützt internationale Wasser-Hilfsprojekte der Non-Profit-Organisation.

Die Wasseraufbereitungs- und Abfüllanlage muss der Betrieb selbst anschaffen. 40 Partnerhotels sind schweizweit dabei. In der Stadt Luzern hat unter anderem das Fünfsternehotel Mandarin Oriental Palace eine Anlage. Diese reinigt das Hahnenwasser mit einem Spezialfilter. Pro Stunde könnten rund 500 Flaschen abgefüllt werden.

Gregor Szypulski füllt im Untergeschoss des Hotels Mandarin Oriental Palace das aufbereitete Wasser in Flaschen ab. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 23. Februar 2023)

Bedient wird sie von Gregor Szypulski. «Der Kreislauf geht so: Die Flaschen werden gewaschen, dann kommen sie aufs Band und werden abgefüllt und am Schluss mit einem Deckel versiegelt. Danach werden sie den Gästen wieder aufs Zimmer gestellt», erklärt Gregor Szypulski den Ablauf. Das abgefüllte Wasser gibt es mit oder ohne «Blöterli», favorisiert werde zu 70 Prozent das stille Wasser.

Einsparung wird laufend angezeigt

Abgefüllt werden pro Woche zwischen 1000 und 2000 Flaschen à 5 dl, je nach Saison und Wetter. Ein Bildschirm in der Bar in der Brasserie MOzern zeigt an, wie viele Plastikflaschen und wie viel CO 2 bislang eingespart werden konnten und wie viel Liter Trinkwasser so bisher aufbereitet wurde.

Auf diesem Bildschirm können Gäste stets den Verbrauch des aufbereiteten Wassers sehen – und was damit eingespart wird. Bild: Patrick Hürlimann

Warum der Aufwand, das Wasser könnte doch direkt vom Hahnen in die Flaschen gefüllt werden? «Nein», sagt Hotel-Manager Sjoerd Brouwer und fügt an: «Das Wasser in den abgefüllten Flaschen hat eine konstant hohe Qualität, welche man in den benötigten Volumen nur maschinell herstellen kann.»

Und wie kommt das Wasser bei den Gästen an? Monika Kopp, Director of Food & Beverage, sagt:« Das Wasser kommt sehr gut an. Geschätzt wird, dass der sorgsame Umgang mit der Ressource Wasser unterstützt wird.» Für das Mandarin Oriental Palace passt die Zusammenarbeit mit WfW in sein Nachhaltigkeitskonzept. Kopp: «Mit dem Leitungswasser, das aufbereitet wird, sparen wir Verpackung, Kilometer, Benzin und tun erst noch Gutes.» Denn zehn Prozent des Umsatzes des verkauften Wassers, also des aufbereiteten Wassers, das die Gäste in den Restaurants bestellen, gehen an WfW.

«Schlüssel» ist seit 2016 dabei

Bereits seit 2016 serviert das Boutique Hotel Schlüssel am Franziskanerplatz in der Luzerner Kleinstadt aufbereitetes Wasser. Gastgeberin Marija Bucher-Djordjevic ist begeistert: «Bei uns gibt es nur noch das aufbereitete Wasser. Wir haben kein anderes Wasser mehr im Sortiment.» Für sie ist es eine Win-win-Situation: «Kein Abfall, kein Schleppen, geringerer Energieverbrauch, Reinigung im Haus und immer frisches Wasser. Und dann ist es für uns und auch die Gäste günstiger und mit dem Konsum werden erst noch soziale Wasserprojekte unterstützt.»

Für das schmucke Hotel hat das Projekt aber noch einen weiteren Vorteil: Es wurde wertvoller Lagerplatz frei. Bei den Gästen wird das Wasser akzeptiert, notabene gibt's ja nur solches. Es komme auch vor, dass Gäste extra danach fragen. Marija Bucher-Djordjevic: «Das WfW Projekt wird zur Marke - gut so.»

Als drittes Luzerner Haus ist auch das Hotel Hermitage Teil der Initiative. Ihr Engagement erklärt Anja Preiser, Verantwortliche für Marketing und Kommunikation, so: «Das Konzept passt in unser ständiges Bestreben, Nachhaltigkeit in Taten und die Unterstützung von sinnvollen Hilfsprojekten umzusetzen.» Das Marken-Mineralwasser hat im Restaurant bereits ausgedient.

