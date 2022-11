Heinz Steimann wird der Luzerner Fasnacht fehlen – unser Nachruf

Nachruf Heinz Steimann Der Hoffotograf wird der rüüdigen Lozärner Fasnacht fehlen – vor und hinter der Linse Jahrzehntelang hat er alle möglichen und unmöglichen Luzerner Fasnachtsanlässe fotografisch dokumentiert. Seine Verdienste für die fünfte Jahreszeit gehen aber weit darüber hinaus. Der 77-jährige Heinz Steimann ist nun überraschend verstorben – eine Würdigung. Jérôme Martinu 02.11.2022, 11.59 Uhr

Als Wey-Zunftmeister 2012 wurde Heinz Steimann gerne auch zum Ziel rüüdiger «Angriffe», wie hier am Fasnachtsball im Hotel Schweizerhof. Bild Manuela Jans/Luzerner Zeitung (Luzern, 4. Februar 2012)

Es scheint traurigerweise, als sei derzeit keine gute Zeit für fasnächtliche Urgesteine in der Stadt Luzern. Starb im Juli der Urfasnächtler und Rüüdig-Fasnachtsfüerer-Herausgeber Silvio Panizza (80), ist nun an Allerheiligen Heinz Steimann nach kurzer schwerer Krankheit 77-jährig verstorben. Seit 1977 Mitglied der Wey-Zunft, verstand sich Steimann nie «nur» als Zünftler. Er fühlte sich, wohl auch als früherer Tschäderi-Bumm-Paukist, der gesamten Lozärner Fasnacht verpflichtet.

Über Jahrzehnte war er als Fasnachtspaparazzo unterwegs, deckte mit seiner Kamera alle möglichen und unmöglichen Anlässe ab. Kaum ein Fasnachtsfürst, der nicht vor seiner Linse posierte. Kaum ein Detail, wie ein zu neumodisches Accessoire oder ein nicht den Traditionen entsprechender Auftritt, der seinem routinierten Auge entging. Ein Drama hat er aber nie daraus gemacht. Meistens hat er die Abweichungen vom Drehbuch mit träfen, bissigen Sprüchen kommentiert. Solche waren sein Markenzeichen.

Sein Beruf als selbstständiger Fotograf und sein damit verbundenes Wirkungsfeld auf dem Luzerner Medienplatz erleichterten ihm die selbst gewählte Aufgabe als «Hoffotograf» des Lozärner Fasnachtskomitees LFK. Und erschwerten sie ihm manchmal auch. Selber Teil des rüüdigen Fasnachtskuchens war es hin und wieder nicht ganz einfach, die Distanz zu wahren. Aber Heinz Steimann war dennoch professionell genug, die Zielkonflikte erkennen zu können. Das half ihm dabei, wenn es darum ging, den einen oder anderen Ärger zu verarbeiten. Wobei ein solcher Ärger, dem er bei guter Gelegenheit lautstark Luft verschaffen konnte, stets einen positiven Kern hatte: Steimanns Loyalität zum Brauchtum Fasnacht.

Wir erinnern uns an eine besondere Episode: Es ist wohl rund 15 Jahre her, als anlässlich eines LFK-Anlasses Heinz Steimann mit einer Handvoll Leute in einem Boot im Luzerner Seebecken sass. In Unkenntnis der Rolle des Schreibenden zehrte er in seiner unnachahmlichen Art über die Inkompetenz der damaligen Fasnachtsberichterstattung unserer Zeitung ab. Dass da dann plötzlich einer lauthals retour gab, sodass der Bootsführer den beiden Streithähnen letztlich mit einem Wurf ins Wasser drohen musste, überraschte den LFK-Hoffotografen sehr. Das Terrain war hernach im Guten geebnet.

Der «Fasnachtspaparazzo» für einmal auf der anderen Seite der Kamera: Wey-Zunfmeister Heinz Steimann am LFK-Empfang 2012 im Festsaal der Maskenliebhaber-Gesellschaft. Bild Pius Amrein/Luzerner Zeitung (Luzern, 27. Januar 2012)

Heinz Steimann war ein bestens vernetzter Fasnachts- und Gesellschaftsfotograf, der die «Lozärner Grende» auch in der Fasnachtspostille «Knallfrosch» jahrelang satirisch in Szene setzte. Der begeisterte München- und Fussball-Fan war aber noch viel mehr als ein Knipser. Die Liste seiner verdienstvollen Chargen in der Wey-Zunft und im LFK ist beeindruckend, kaum eine (Führungs-)Aufgabe, die er nicht wahrgenommen hätte. So präsidierte er unter anderem ab 1984 sieben Jahre lang die Zunft oder war 1994 der Präsident der LFK-Huerenaffe. Dass er 2012 von den Wey-Fröschen gar die Zunftmeisterwürde zugesprochen erhielt, freute ihn aufrichtig. Er stand zwar nicht gerne auf der anderen Seite der Kamera. Er wusste dies aber, als grosse Ehre einzuordnen und genoss die Zeit sichtlich, zusammen mit seiner dann leider viel zu früh verstorbenen Partnerin Brunella Tschudin. Umso schöner war es nach diesem Schicksalsschlag, dass er nebst seiner Tochter Maria und seinem Schwiegersohn Michael mit Carmen Vordermann später wieder eine Partnerin an seiner Seite wissen durfte.

Er war einfach immer dabei. Heinz Steimann hat die Luzerner Fasnacht mit grösstmöglicher Zuverlässigkeit dokumentiert, geprägt und so einen dauerhaften, riesigen Nachlass geschaffen. Er wird dem rüüdigen Treiben und all seinen Akteurinnen und Akteuren aber vor allem als Mensch fehlen. Als geselliger, gutmütiger, herzlicher und charakterstarker Menschenfreund. Einer, der sich mit einer gesunden Portion Selbstironie stets in den Dienst der Sache zu stellen wusste.