Namenforschung «Ich weiss gar nicht mehr, wie ich das allein geschafft habe» – die Luzernerin Erika Waser wird für ihr Lebenswerk geehrt Namenforscherin Erika Waser aus Littau hat die Reihe «Luzerner Namenbuch» ins Leben gerufen – und den ersten Band gar in Eigenregie verfasst. Nun tritt sie langsam in den Hintergrund. Stefan Dähler 22.06.2022, 12.30 Uhr

«Es war nicht so geplant, es hat sich einfach so ergeben», sagt die Luzerner Sprachwissenschafterin und Namenforscherin Erika Waser. Doch im Verlauf der Jahre ist die Erforschung von Luzerner Orts- und Flurnamen zu ihrem beruflichen Lebenswerk geworden. Unter ihrer Leitung sind seit 1996 vier Namenbücher zu den Regionen Entlebuch, Rigi, Habsburg und Pilatus entstanden – umfassende Nachschlagewerke zur Herkunft von gebräuchlichen sowie ausgestorbenen Namen in der jeweiligen Region. Dafür ist sie kürzlich mit dem «Henning-Kaufmann-Preis» geehrt worden, der auf den gleichnamigen deutschen Namenforscher und Stifter zurückgeht.

Die Namenforscherin Erika Waser in ihrem Garten in Littau. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Juni 2022)

Waser stammt aus Escholzmatt und lebt heute in Luzern-Littau. Sie absolvierte die Ausbildung zur Primarlehrerin, studierte danach an den Universitäten Zürich und Tübingen Germanistik sowie Volkskunde und erwarb 1986/87 das Doktorat. Zur Namenforschung kam sie unter anderem durch Professor Stefan Sonderegger, der ein Fachmann auf diesem Gebiet war und an seinem Lehrstuhl in Zürich zahlreiche namenkundliche Untersuchungen anregte und betreute.

Den ersten Band verfasste sie alleine

Aufgrund ihrer Herkunft entschied sich Waser, über die Namen der Region Entlebuch zu forschen. Thema ihrer Dissertation war eine typologische und siedlungsgeschichtliche Untersuchung zur Entlebucher Namenlandschaft. «Von meiner Namensammlung konnte ich aber in der Dissertation nur einen Bruchteil abhandeln. Darum kam ich zum Entschluss, ein umfassendes Entlebucher Namenbuch zu erarbeiten.» Ihr längerfristiger Plan war, im ganzen Kantonsgebiet die Orts- und Flurnamen zu sammeln und zu publizieren.

1996 erschien das Entlebucher Namenbuch als Band 1 der Buchreihe «Luzerner Namenbuch», von Waser in Eigenregie verfasst.

«Ich weiss gar nicht mehr, wie ich das allein geschafft habe»,

sagt sie heute. Es war ihr klar, dass sie die Weiterarbeit nicht mehr allein bewältigen konnte. Sie gründete die Forschungsstelle «Luzerner Namenbuch», für die sie die finanziellen Mittel vor allem über den Schweizerischen Nationalfonds und private Stiftungen beschaffte. Im Jahr 1998 konnte Waser mit einem Team im Umfang von insgesamt 300 Stellenprozenten – alles Mitarbeitende mit einer sprachwissenschaftlichen oder historischen Ausbildung – einen Arbeitsraum im Staatsarchiv Luzern beziehen. Bis heute ist das «Luzerner Namenbuch» aber kein kantonales Projekt, sondern wird nach wie vor über Drittmittel finanziert.

Aufwendige und faszinierende Tätigkeit

Die Forschungsarbeit beginnt mit dem Sammeln der Orts- und Flurnamen. Für die aktuellen, noch gebräuchlichen Namen werden orts- und namenkundige Gewährspersonen befragt. Die historischen Namenbelege werden in urkundlichen Quellen in den Archiven, vor allem im Staatsarchiv, gesucht. Diese Arbeit ist sehr zeitaufwendig. Wie viele Jahre nötig sind, um ein Namenbuch zu vollenden, kann Waser nicht genau beziffern. «Das hängt von der Grösse des Forschungsgebiets, vom Bestand der archivalischen Quellen und nicht zuletzt von den finanziellen Mitteln ab.»

Namenforschung ist anderseits eine faszinierende Tätigkeit, so Waser:

«Namen sind ein Spiegel der Landschaft und ihrer Geschichte.»

Siedlungsnamen wie Adligenswil und Udligenswil weisen auf eine frühe alemannische Besiedlung hin. Rodungsnamen wie Rüti und Schwand geben Auskunft über die Rodungstätigkeit und den Landesausbau. Die Flurnamen Feld und Zelg entlang von Emme und Reuss belegen, dass in diesen Flusstälern im Mittelalter eine Felderwirtschaft betrieben wurde. «Namen interessieren viele, immer wieder erhalten wir aus der Bevölkerung Anfragen zur Bedeutung eines Namens.»

Derzeit ist das Namenbuch des Wahlkreises Hochdorf in Arbeit. Dieses Projekt wird von Wasers langjährigem Mitarbeiter Peter Mulle geleitet. «Ein solch umfassendes Werk ist nicht mehr meine Aufgabe, dies ist nun die Aufgabe der Jüngeren», sagt Waser, die bereits im Pensionsalter ist. Sie hofft, dass die Erforschung der Luzerner Orts- und Flurnamen langfristig weitergeführt werden kann. Gewisse Namen wie Luzern, Moretal, Kantere oder Kriens, deren Herkunft nicht geklärt ist, lassen ihr aber noch keine Ruhe. «Ich will noch einigen Namendeutungen nachgehen, wohl wissend, dass wir nicht alle Rätsel lösen können.»

