Neuauflage Entdecken, fühlen und begegnen – so schön war das Stadtfest Luzern 2022 Nach fast vierjähriger Pause feiert die Stadt Luzern wieder gute Musik, leckeres Essen und vor allem das Miteinander. Was früher unter dem Namen «Luzerner Fest» schweizweit bekannt war, hat nun im neuen Rahmen als «Stadtfest Luzern» stattgefunden. Veronika Rojek-Wöckner Jetzt kommentieren 26.06.2022, 11.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Los Problemlos» begeisterten die Menschenmenge auf dem Kapellplatz. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022)

Der Startschuss für das Stadtfest fiel am Freitagabend buchstäblich fast ins Wasser. Das Wetter spielte einfach nicht mit. Sturm und Regen zwang die Organisatoren, sogar den offiziellen Beginn anderthalb Stunden zu verschieben. Um auch diesen Termin nicht zu reissen, haben rund 650 freiwillige Helfer sowie 17 Vereine und IGs bereits ab 16 Uhr im strömenden Regen die gesamte Infrastruktur aufgebaut.

Nicole Reisinger, die OK-Präsidentin, ist sehr dankbar, dass alle HelferInnen so gut an einem Strang gezogen hätten. Letztendlich klappte alles ohne grosse Zwischenfälle und die Festivitäten konnten beginnen.

Nachdem das Fest in den letzten Jahren stetig gewachsen ist und mehr zu einer nationalen Veranstaltung, als einem Event für die Locals, mutiert ist, war das OK bereits in 2018 überzeugt, dass es eine Veränderung bräuchte. Nach dem Motto «Qualität vor Quantität» und einer einhergehenden Namensänderung wurde das «Luzerner Fest» wieder zu einem oder besser gesagt zum «Stadtfest Luzern» reduziert.

«Wir wollten ein Ambiente kreieren, wo man sich treffen kann. Entdecken, fühlen und begegnen. Das Fest war einfach viel zu gross geworden und deswegen wollten wir dieses Jahr zurück in die Altstadt»,

Ein Volksfest für alle Luzernerinnen und Luzerner: Das Stadtfest Luzern 2022. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022)

beschreibt die OK-Präsidentin das neue Festkonzept. «Im kleineren Rahmen ist das Zirkulieren einfacher und der Austausch miteinander ist einfach super», ergänzte Nicole Reisinger. Das Budget für das Stadtfest Luzern 2022 ist mit circa 890’000 Franken geringer als für die Luzerner Feste der Vergangenheit. Die Zielgrösse wären 60’000 Besucher gewesen, was eine Reduktion von rund 40 Prozent ist.

Im Budget spiegele sich dies jedoch nicht eins zu eins wider, da eine gewisse Infrastruktur unabhängig von den erwarteten Besuchern geschaffen werden müsse.

«Es fühlt sich so einfach gut an. Wir sind dieses Mal lokaler und regionaler. Man kann fast sagen: Man kennt sich!»,

freute sich Reisinger und eilte weiter zur grossen Tombola-Verlosung. Es wurden insgesamt 34 Preise mit einem Gesamtwert von rund 24'000 Franken von der Glücksfee Beat Züsli, dem Stadtpräsidenten von Luzern, verlost.

Das Fest am Samstag war geprägt von Sommer, Sonne und guter Laune. Die Besucherinnen und Besucher haben es sogar geschafft, einen neuen Weltrekord aufzustellen, und zwar indem rund 1616 von ihnen in einer 700 Meter langen Menschenkette miteinander mit Bier angestossen haben.

Die Luzernerinnen und Luzerner schafften den neuen Weltrekord im Anstossen. Bild: Roger Gruetter: (Luzern, 25. Juni 2022)

An der Bahnhofstrasse hielt das Stadtfest eine Vielzahl an kulinarischen Angeboten für jeden Geschmack parat, sodass niemand Hunger oder Durst leiden musste. Momos, sprich Teigtaschen aus Nepal, mongolische Küche oder auch Spiesse vom Grill und buntes TexMe waren auf der Streetfoodmeile zu finden. Gleich daneben am Jesuitenplatz sind Freunde von Malz und Hopfen auch auf Ihre Kosten gekommen, denn die Region Luzern kann tatsächlich weit mehr als eine Handvoll Bierbrauereien bieten.

Streetfood aus aller Welt. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022)

Währenddessen brachte am Kapellplatz Blasmusik von Brässloft bis zu den Los Problemlos in all ihren Klängen und Formen die Meute zum Tanzen, und am Theaterplatz ging es von veträumt-psychodelisch mit Milde über Nu-Afrorock mit Siselabonga bis zum Kultrockprogramm mit «Mothers Pride» gut vertont zur Sache. Alles in allem sorgten etablierte Bands, aber auch ganz neue Gesichter aus Luzern, den ganzen Tag über auch am Mühlenplatz, dem Weinmarkt und Hirschenplatz für abwechslungsreiche musikalische Untermalung und die bunte Atmosphäre eines Sommer-Festivals.

Feierlaune trotz Regenwetter. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022) Am späten Samstagabend setzte der Regen ein. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022) Der Mühleplatz beim Konzert von Ophelia's Iron Vest. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022) Die Stadt Luzern in Feierlaune: Rund 51'000 Personen besuchten das Stadtfest Luzern. Bild Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022) Blaue Stunde am Stadtfest Luzern. Bild: Philipp Schmidli Auf dem Kapellplatz wurde richtig gefeiert. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022) Unterwegs am Stadtfest. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) An der Bahnhofstrasse standen die Besucherinnen Schlange für ein Gratisbier. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Zuschauer auf dem Weinmarkt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Auf dem Schwanenplatz konnte man hoch hinaus. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Schirme gegen die Hitze. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Lily und Simon Baruffa nahmen beim Löwengraben an dem vielseitigen Animations- und Unterhaltungsprogramm für Gross und Klein teil. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Die Wertebons am Stadtfest. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Karussell beim Löwengraben. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Streichquartett des Luzerner Sinfonieorchesters auf dem Hirschenplatz. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Finn Vilje Gut darf sich schminken lassen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Hier konnte man sein Bargeld gegen Wertebons tauschen lassen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Maple Tree Circus auf dem Mühlenplatz. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Zuschauer am Konzert von Maple Tree Circus auf dem Mühlenplatz. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Maple Tree Circus auf dem Mühlenplatz. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Polterer und Zuschauer am Weinmarkt am Stadtfest 2022. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Juni 2022) Trompetenspieler auf dem Mühlenplatz. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Stadtfest Luzern 2022 aus der Ferne. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Das Programm war dicht am Samstagnachmittag. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Genügend Toiletten? Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Zuschauer auf dem Mühlenplatz. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Gute Stimmung. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Tanzend am Stadtfest. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Diese Musiker liessen sich von der Hitze nicht beeindrucken. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Buntes Treiben am Stadtfest Luzern. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Band am Stadtfest. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Bereit für den Weltrekordversuch: Biertrinker warten auf den Moment und stossen dann mit dem von der Brauerei Eichhof spendierten alkoholfreien bzw. normalen Bier an. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Werden es genug Leute sein für den Weltrekord? Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Gross und Klein trafen sich auf dem Mühlenplatz. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Impressionen vom Stadtfest am Samstag. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Gemeinsam anstossen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Um den Weltrekord in Bieranstossen zu brechen, müssten über 1301 Personen zusammen anstossen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Sie sind parat. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Alphörner am Stadtfest beim Theaterplatz. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Auch auf dem Theaterplatz am Samstagnachmittag: Cégiu. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Ob der Weltrekord tatsächlich geschafft wird, erfahren wir um 17 Uhr. Bild: Urs Flüeler / Keystone Auch diese Katze ist am Weltrekord-Versuch dabei! Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Anstossen und ansetzen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Die Band Brässloft bei der Reuss. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Diese zwei Gäste am Stadtfest freuen sich über den schönen Tag. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022) Impressionen vom Rathaussteg. Bild: Urs Flüeler / Keystone Gute Stimmung vor der Kapellbrücke. Bild: Urs Flüeler / Keystone Impressionen vom Rathaussteg. Bild: Urs Flüeler / Keystone Anstehen für Bier. Bild: Urs Flüeler / Keystone Impressionen vom Rathaussteg. Bild: Urs Flüeler / Keystone Diese Damen freuen sich über das Gratis-Getränk. Bild: Urs Flüeler / Keystone Impressionen vom Rathaussteg. Bild: Urs Flüeler / Keystone Impressionen vom Rathaussteg. Bild: Urs Flüeler / Keystone Im Schatten ein kühles Getränk - das erfreut diese Damen. Bild: Urs Flüeler / Keystone «Brässloft» geben Gas. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Heiss, heisser, Stadtfest Luzern. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Beim Mühlenplatz findet man auch beim lauten Treiben des Stadtfests in Luzern einen ruhigen Ort zum Besinnen und Geniessen. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Wem die Temperaturen zu hoch sind, der kann in der Reuss schnell den Kopf abkühlen. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Am Theaterplatz verzaubert die Lozärner Band «Milde» mit dramatischen, tiefschwingenden und sogar leicht psychedelischen Klängen das Publikum. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Liebste Grüsse an die zukünftige bessere Hälfte von Ricardo und zwar an die schöne Raquel! Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Bei den freundlichen Helfern und Helferinnen in Neongelb kann jeder der möchte zehn Franken gegen ein Festabzeichen tauschen. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Wenn der kleine Hunger kommt... Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Von Pad Thai über TexMex bis zu Fleischspiessen. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) «The Purplez» rocken den Weinmarkt. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Siselabonga gibt am frühen Abend den Beat an. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Stadtpräsident Beat Züsli verleiht insgesamt 34 Tombola-Preise im Wert von rund 24’000 Franken. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) BigBand der HSLU begeistert ein grosses Publikum am Theaterplatz. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Langsam wird es dunkler und die Stadt Luzern wird in ein romantisches Licht getaucht. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) An Schlafen denkt hier noch lange niemand! Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Es wird getanzt, geschmust und gefeiert. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Gute Nacht Luzern. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022) Die Königin Rigi wird langsam von der Nacht geküsst, während die Nachtschwärmer sich auf den Weg in die Stadt machen. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Luzern, 25. Juni 2022)

Gegen Abend strömten immer mehr Nachtschwärmer in die Altstadt, die die Stimmung nochmals so richtig einheizten und Partylaune verströmten. Denn als beim Stadtfest um Mitternacht die Lichter ausgingen, fiel in über einem Dutzend Clubs der Startschuss für die Afterpartys. Von Reggaeton, elektronischer Tanzmusik bis hin zu Schlager-Disco-Hits war für jeden Feierlustigen etwas dabei.

Bei der guten Laune störte es auch keinen mehr, als die Wolken doch wieder mit einem ordentlichen Regenschwall für Abkühlung sorgten. Das Stadtfest in seinem neuen Format war auf jeden Fall ein gelungener Anlass, der für jeden der über 50’000 Besucher ein passendes Programm zum Entdecken, zum Fühlen und auch zum Begegnen dargeboten hat.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen