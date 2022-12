Neubaupläne Das neue Luzerner Theater ist auch das alte – der Architekt sagt: «Es ist Teil von Luzerns kollektivem Gedächtnis» Das Siegerprojekt ist erkoren: Zürcher Architekten planen den Erweiterungsbau des Luzerner Theaters. Ein Abriss ist vom Tisch. Robert Knobel 1 Kommentar 15.12.2022, 16.28 Uhr

Frontalansicht des Siegerprojekts überall. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

Das kommt überraschend: Das 180-jährige Luzerner Theater soll doch nicht abgerissen, sondern saniert und erweitert werden. Das hat das Preisgericht im Rahmen des internationalen Architekturwettbewerbs «Neues Luzerner Theater» entschieden. Eingegangen sind 128 Projekte, von denen die meisten einen vollständigen Neubau des Theaters vorsahen.

Auserkoren wurde nun aber das Projekt «Überall» des Zürcher Architekturbüros Ilg Santer. Es sieht vor, das heutige Theatergebäude äusserlich weitgehend so zu belassen – insbesondere auch die prägnante Nordfassade gegenüber der Reuss.

Glitzernde Metallschindeln

Im Bereich des heutigen Haupteingangs soll das Gebäude mit einem Erweiterungsbau zur Jesuitenkirche hin verbunden werden. Der Blickfang dieses Neubaus sind die glitzernden Metallschindeln, in denen sich die Umgebung spiegelt.

Seitliche Ansicht des Siegerprojekts überall. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

Der alte Theatersaal wird künftig zum Foyer, in dem die Zuschauerbalkone teils noch sichtbar bleiben. Die heutige Bühne wird zu einem Theaterstudio umgebaut. Im Dachgeschoss soll es ein Restaurant geben. Im Neubau wird dann der neue grosse Theatersaal mit 600 Plätzen untergebracht. Direkt darüber soll es einen kleineren Saal für 350 Personen geben. Dank optimalem Schallschutz sind parallele Aufführungen in beiden Sälen möglich.

Ein zentrales Kriterium im Wettbewerb war, das Gebäude stärker in den öffentlichen Raum zu integrieren. Die Architekten lösen diesen Anspruch einerseits mit einer Café-Bar-Lounge im Erdgeschoss direkt an der Reuss ein. Vor allem aber verfügt der Neubau auf drei Seiten über grosse Eingangstore. Werden diese geöffnet, kann man von der Strasse direkt auf die Bühne treten. Zusammen mit dem Zuschauerraum, wo die Sitze versenkt werden können, entsteht so eine einzige grosse Fläche, die sich sogar bis ins Foyer im Altbau erweitern lässt. Das Resultat ist ein öffentliches Forum, halb im Freien, halb im Innern. Dort sind nicht nur Theateraufführungen möglich, sondern auch Flohmärkte oder andere Anlässe.

Auch der kleinere Saal im Obergeschoss wird über eine grosse Fensterfront verfügen, durch die man das Geschehen von aussen mitverfolgen kann. Das Prinzip der Offenheit wird auch im Altbau umgesetzt – künftig wird man von allen drei Seiten her ins Foyer eintreten können.

Detailansicht des Siegerprojekts überall. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

Jesuitenkirche spielte Hauptrolle

Die Neubaupläne fürs Luzerner Theater wurden bereits vor dem Wettbewerb heftig diskutiert. Die eidgenössischen Kommissionen für Denkmalpflege sowie Natur- und Heimatschutz forderten, zumindest die Nordfassade des alten Theaters zu erhalten. Viel zu reden gab auch der Abstand zur Jesuitenkirche – wobei bekanntlich die Freifläche zwischen Theater und Kirche nicht immer unbebaut war. Patrick Gmür, Präsident des Preisgerichts, begründet denn auch die Wahl des Siegerprojekts unter anderem mit der Jesuitenkirche: So werde die Dachform der Kirche übernommen und auch der Lichteinfall durch die Kirchenfenster bleibe gewährleistet. Zwar bleibt zwischen Theater und Kirche nur noch eine schmale Strasse bestehen. Doch weil der wuchtigste Teil, der Bühnenturm, etwas zurückversetzt ist, soll die Kirche trotzdem nicht bedrängt werden.

Andreas Ilg (links) und Marcel Santer von den Ilg Santer Architekten posieren vor ihrer Visualisierung des Siegerprojektes. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 15. Dezember 2022)

Für die Architekten war schnell klar, dass sie das bestehende Theater erhalten wollen. Andreas Ilg erklärt: «Für uns ist es nicht in erster Linie ein Baudenkmal, sondern vor allem ein Teil von Luzerns kollektivem Gedächtnis». Seit Generationen gehöre das Theater zum Stadtbild – und das solle auch weiterhin so bleiben.

Allerdings, so Ilg, sei das Gebäude in seiner 180-jährigen Geschichte ständig auf aktuelle Bedürfnisse angepasst worden. Nun sei es an der Zeit, das Gebäude ein weiteres Mal zu verändern. Die Tatsache, dass das heutige Theater nicht mehr zeitgemäss ist, empfinde man daher nicht als Mangel, sondern im Gegenteil als Chance für eine Weiterentwicklung. Auch Marcel Santer, der ursprünglich aus Sursee stammt, sagt: «Wir freuen uns wahnsinnig, an diesem aussergewöhnlichen Ort eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft zu schlagen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Es gibt keinen «Bilbao-Effekt»

David Keller ist Geschäftsführer der Arthur-Waser-Stiftung, welche den Wettbewerb mit 1 Million Franken unterstützt hat. Er sagt, das neue Projekt löse zwar keinen «Bilbao-Effekt» aus – mit Verweis auf die spanische Stadt, welche sich mit dem spektakulären Guggenheim-Museum in die architektonische Topliga katapultierte. «Einen ‹Bilbao-Effekt› braucht es aber auch nicht. Vielmehr soll sich der Bau subtil in die Umgebung einfügen». Das sei gelungen, findet auch der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP), der gleichzeitig Präsident der Projektierungsgesellschaft ist: «Das Projekt zeigt, dass der Theaterplatz der richtige Ort für das neue Theater ist». Der Stadtrat hatte sich immer klar gegen einen neuen Theaterstandort gewehrt.

Einen Quantensprung bedeutet das Projekt auch für das Theater selber. «Wir sind begeistert», sagt Betriebsdirektor Stefan Vogel, und Stiftungsratspräsidentin Gabriela Christen freut sich, dass das grösste Manko des Theaters bald behoben wird: die fehlende Infrastruktur für grosse Opernaufführungen.

So geht's nun weiter: Mitte 2023 soll das Luzerner Stadtparlament über einen Projektierungskredit befinden. 2025 steht eine Volksabstimmung an: Dabei geht es um die nötige Umzonung sowie den Baukredit. Die Baukosten werden auf 120 Millionen Franken geschätzt, wovon ein Teil privat finanziert werden soll. Der Bau soll 2026 beginnen und bis 2028 dauern.

Hinweis Alle 12 Projekte der zweiten Wettbewerbsrunde sind bis Ende Januar in der Kornschütte im Luzerner Rathaus zu sehen. Weitere Infos rund ums neue Theater finden Sie auf www.neuesluzernertheater.ch.

Bühne und Publikumsraum des geplanten Neubaus. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

Seitlicher Abriss. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

