Neubauprojekt in Horw/Kriens Im Ziegeleipark in Horw warten noch viele Wohnungen auf Mieter Bei der zweiten Etappe des Ziegeleiparks ist erst die Hälfte der 207 Wohnungen weg. Hinzu kommt, dass die Studentenwohnungen wegen Lieferengpässen später fertig werden. Roman Hodel 21.11.2022, 05.00 Uhr

Im Frühling 2023 wird die zweite Etappe des Ziegeleiparks in Horw bezugsbereit sein. Doch die 207 Wohnungen gehen (noch) nicht weg wie warme Weggli. Dies trotz historisch tiefer Leerwohnungsziffer und trotz der 300 Interessierten, welche sich beim Vermietungsstart im Frühling bereits ein erstes Bild vor Ort verschafft hatten.

Beim sechsstöckigen Haus Ziegeleiweg 2 bis 5 sind gemäss Website aktuell 62 vermietet/reserviert und 41 frei. Beliebt sind demnach vor allem die eher wenigen Wohnungen mit 4,5 Zimmern und generell jene, die zum Ziegeleipark hin orientiert sind.

Nur etwas mehr als die Hälfte der Wohnungen ist ein halbes Jahr nach dem Start der Vermarktung vermietet. Wie zufrieden ist da die Eigentümerschaft? «Es entspricht unseren Erwartungen», sagt Cornelia Estermann von der Immobilienanlagestiftung Turidomus. Es spiele sicher eine Rolle, dass man verschiedene Wohnungen noch gar nicht besichtigen kann.

Das Gebäude Ziegeleiweg 2 bis 5 steht. Bild: hor

Verspätung wegen Lieferengpässen

Noch harziger läuft die Vermietung beim zehnstöckigen Haus am Ziegeleiweg 1, das sich auf Krienser Boden befindet. Hier sind bislang 38 Wohnungen vermietet/reserviert und 66 frei. Insbesondere jene in den unteren Etagen, die üblicherweise auch weniger kosten, sind vergeben. Dieses Gebäude richtet sich primär an Studierende – es gibt viele kleine Wohnungen oder solche, die für WG geeignet sind. Als Problem ortet Estermann den Bezugstermin im Februar 2023, der für Studierende nicht ideal sei: «Ziel war es, das Gebäude auf den Semesterbeginn 2022 fertigzustellen, jedoch war dies mit den zurzeit herrschenden Lieferengpässen nicht realisierbar.»

Das Gebäude Ziegeleiweg 1. Bild: hor

Kunst am Bau ist bereits zu sehen

Zumindest die künstlerische Intervention im Haus Ziegeleipark 1 litt nicht unter den Lieferengpässen. Die Backsteinreliefs des Künstlers Florian Maritz sind in der Lobby bereits installiert. Die Skulptur des Edelkrebses hingegen befinde sich noch im 3D-Druck und werde nach Fertigstellung Ende November/Anfang Dezember dann im Eingangsbereich platziert.

Backsteinrelief des Künstlers Florian Maritz. Bild: PD

Bei den Gewerbeflächen sind ebenfalls noch welche zu haben. «Erfahrungsgemäss werden sich einige Interessenten erst nach dem Bezug der Wohnungen melden, wenn dann auch mehr Menschen den Ort bevölkern», so Estermann.

Voll vermietet ist die erste Etappe des Ziegeleiparks. Bild: hor

Der Markt brauche selbst bei niedrigem Leerwohnungsbestand Zeit, um neue Wohnungen zu absorbieren. Nachdem die rund 100 Wohnungen der ersten Etappe mit grossem Erfolg vermietet worden seien, brauche es für weitere 207 Wohnungen – vor allem, wenn sie ab Plan vermietet werden – seine Zeit. Sie sagt: «Wir sind überzeugt, dass wir ein sehr attraktives Angebot haben, das seine Mieterschaft finden und begeistern wird.»