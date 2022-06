Kleintheater Luzern hat eine neue Co-Leitung

Neue Co-Leitung Diese beiden Frauen führen das Kleintheater Luzern in die Zukunft Die Stiftung Kleintheater Luzern bekommt eine neue Co-Leitung: Janine Bürkli und Fabienne Mathis. Martin Messmer Jetzt kommentieren 07.06.2022, 10.28 Uhr

Die beiden Co-Leiterinnen des Kleintheaters, Judith Rohrbach und Sonja Eisl, treten auf Ende der Saison 2022/23 bekanntlich von ihren Funktionen zurück. Bisher noch nicht bekannt war, wer von ihnen übernimmt. Nun ist klar: Es wird wieder eine Co-Leitung zweier Frauen. Bestehen wird diese aus Janine Bürkli (30) und Fabienne Mathis (31).

Dies teilte die Stiftung Kleintheater Luzern am Dienstag mit. Die zwei Frauen beginnen offiziell am 1. Juli 2023. Beide seien mit dem Haus durch vergangene oder bestehende Arbeitsverhältnisse bereits verbunden und mit den Abläufen vor Ort bestens vertraut.

Janine Bürkli, neue Co-Leiterin am Kleintheater.

Janine Bürkli, aufgewachsen in Ruswil, hat laut Mitteilung Soziokultur, Dramaturgie und Theater- und Orchestermanagement in Luzern und Frankfurt am Main studiert. Als Projektleiterin war sie unter anderem für die Nachwuchsplattform Tankstelle Bühne, für das Kleintheater Luzern sowie für Performancefestivals in Deutschland und der Schweiz tätig.

In der Spielzeit 2017/18 co-leitete sie interimistisch die Sparte Tanz & Theater am Südpol Luzern. Nun kehrt sie nach drei Jahren aus Frankfurt zurück in die Schweiz, wo sie bis zu ihrem Antritt in Luzern die Co-Gesamtkoordination der Gessnerallee Zürich übernimmt.

Fabien Mathis, neue Co-Leiterin am Kleintheater. Ingo Höhn

Fabienne Mathis, aufgewachsen in Baar, verfügt über einen akademischen Werdegang an den Universitäten von Zürich, Berlin, St.Gallen, Paris und Bern mit breitem Zugang zu gesellschaftlichen und kulturellen Themen in perspektivenreicher Betrachtung. Die Schwerpunkte ihrer beruflichen Erfahrungen sind Organisation, Produktion und Förderung von Kultur, insbesondere Theater.

Seit März 2021 leitet sie das Projekt «Digitale Bühne» im Kleintheater Luzern und verantwortet neben der Spielplangestaltung auch den Aufbau neuer Kooperationen im Bereich Wissenstransfer zwischen Theaterschaffenden und Hochschulen.

Der Stiftungsrat ist gemäss Mitteilung überzeugt, «mit diesem sowohl theoretisch wie praktisch hervorragend positionierten und vernetzten Leitungsteam, die Tür für die neue Theatergeneration im Kleintheater, für Luzern und darüber hinaus weit geöffnet zu haben». Dieser Weg sei bereits durch die Arbeit des bestehenden Leitungsteams erfolgreich angestossen worden.

Judith Rohrbach (links) und Sonja Eis, die aktuellen Co-Leiterinnen am Kleintheater.

