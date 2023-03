Neues Daheim für 2,5 Jahre Kriens statt Horw – Bewohnende des Blindenheims ziehen in den Schweighof um Weil in Horw bald die Arbeiten für den Neubau starten sollen, erhält ein Teil der Blindenheim-Bewohnenden temporär ein neues Zuhause. Darüber freut sich nicht zuletzt die Eigentümerin im Schweighof. Roman Hodel Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Beim Horwer Blindenheim, das sich seit kurzem «Blickfeld» nennt, stehen im Zuge des geplanten Ersatzneubaus grosse Veränderungen an: Zuerst müssen Ende April die Bewohnenden des Bereichs Wohnen den Altbau verlassen: neun Personen mit höherer Pflegebedürftigkeit, fehlender Mobilität oder Selbstständigkeit sind oder werden in den benachbarten Pflegetrakt umziehen. 17 Bewohnende wechseln nach Kriens – und zwar in den Schweighofpark. Das ist jenes Gebäude im gleichnamigen Quartier, in dem die Heime Kriens Alterswohnungen und Pflegeplätze anbieten.