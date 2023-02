Kantonale Denkmalpflegerin lobt das neue Luzerner Theater

Neues Luzerner Theater Der Neubau lässt den Blick zur Jesuitenkirche frei: Luzerner Denkmalpflegerin lobt das Siegerprojekt Cony Grünenfelder findet das Projekt «überall» überzeugend – nicht allein deshalb, weil das alte Theater stehen bleibt. Simon Mathis Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

So stellen sich die Architekten Andreas Ilg und Marcel Santer das neue Luzerner Theater vor. Visualisierung: PD

Das neue Luzerner Theater löst gemischte Reaktionen aus. Die kantonale Denkmalpflegerin Cony Grünenfelder, die als Expertin ohne Stimmrecht an der Jurierung teilnahm, hat sich in den vergangenen Monaten als klare Befürworterin des Siegerprojekts «überall» geäussert. Auf Anfrage erläutert sie erstmals detailliert, weshalb sie den Entwurf der Architekten Ilg und Santer so überzeugend findet.

Cony Grünenfelder. Bild: PD

Den Architekten sei es gelungen, das 1839 erbaute Theater zu erhalten, es geschickt weiter zu nutzen und es mit einem Anbau zu ergänzen, so Grünenfelder. Das Siegerprojekt schaffe es, die Bauvolumen «verträglich zu modellieren». Durch das «leichte Abrücken des Anbaus von der Jesuitenkirche und seine Staffelung in der Höhe» entstehe eine Gasse, über die der Tageslichteinfall ins Kircheninnere gewährleistet sei.

Die Kirche aus der Fussgängerperspektive

Die städtebauliche Setzung sei ebenfalls gelungen: «Die Front der Jesuitenkirche rückt gegenüber der Flucht des Theaters etwas vor», erläutert Grünenfelder. «Diese Sonderstellung ist für die Wahrnehmung der Kirche aus der Fussgängerperspektive absolut zentral.»

Die vorstehende Jesuitenkirche sei für die Wahrnehmung aus Fussgängerperspektive «absolut zentral», so Grünenfelder. Bild: PD

Das Siegerprojekt belasse die historische Flucht des Theaters: «Sie springt wie bisher gegenüber der Jesuitenkirche zurück und gibt so den Blick auf die barocke Doppelturmfassade frei.»

Auch den Umgang mit dem alten Theater beurteilt Grünenfelder positiv:

«Den Architekten gelingt es, den klassizistischen Theaterbau zu erhalten ohne ihn auszuhöhlen und so zur Kulisse zu degradieren.»

Sie nutzten den Altbau «äusserst geschickt» als Foyer, Studiobühne und Begegnungsraum. Allein schon mit dem Erhalt des Theaters sei bereits sehr viel für das Ortsbild gewonnen: «Der Monumentalbau, mit seiner grossen theater- und kulturgeschichtlichen Bedeutung, behält seine starke Präsenz im Stadtbild und verkörpert mit seiner Tempelfront die lange Theatertradition.»

Ergänzt werde der Bestand mit aufeinandergestapelten Volumen. Mit der Aufteilung in einzelne Körper werde das Bauvolumen, welches durch das Raumprogramm generiert wird, gegliedert und damit für das Ortsbild verträglich gemacht. Mit der «gelungenen Verknüpfung von Erhalt und Weiterbauen» vermöge das Siegerprojekt die lange Theatertradition mit der Zukunft und der Weiterentwicklung des Theaters zu verbinden.

Neues Theater stellt frühere Situation wieder her

Mit Blick auf den öffentlichen Platz schreibt Cony Grünenfelder: «Der heutige Theaterplatz entstand erst 1949 mit dem Abbruch des Freienhofs. Das Siegerprojekt knüpft an die städtebauliche Situation vor dem Abbruch an und schliesst die Häuserfront entlang der Reuss wieder.» Der im 19. Jahrhundert angelegte Bahnhofquai werde weitergeführt und mit einer zweiten Baumreihe ergänzt. So entstehe im Zusammenspiel mit dem Flussraum ein «grosszügiger Aussenraum».