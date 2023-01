Neues Luzerner Theater «Das heutige Haus ist viel zu klein»: Die Intendantin des Luzerner Theaters sagt, weshalb es einen Neubau braucht Die geplante Erweiterung des Luzerner Theaters sorgt für Kontroversen. Doch ein zeitgemässer Theaterbetrieb sei im alten Gebäude kaum möglich, sagt Intendantin Ina Karr. Interview: Robert Knobel Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überall ist es eng: Intendantin Ina Karr im Maskenraum des Luzerner Theaters. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. Januar 2023)

Das Projekt «Überall» ging als Sieger aus dem Architekturwettbewerb fürs neue Luzerner Theater hervor. Was halten Sie davon?

Ina Karr: Als Jurymitglied war ich mitbeteiligt an der Auswahl. Ich bin sehr positiv überrascht, dass es den Architekten gelungen ist, das alte Theatergebäude zu erhalten und gleichzeitig das ganze Raumprogramm unterzubringen. Es ist eine sehr clevere Lösung, das alte Theatergebäude zu öffnen und zum Foyer umzunutzen.

Der Erweiterungsbau wird aber fast den ganzen heutigen Theaterplatz beanspruchen. Wieso braucht Luzern ein so grosses Theater?

Das heutige Haus ist viel zu klein. Wir bespielen im Moment vier Bühnen an verschiedenen Orten. Zukünftig haben wir drei Spielstätten unter einem Dach vereint. Darunter eine Bühne mit grossartiger Akustik für die Oper. Auch die räumlichen Arbeitsbedingungen hinter der Bühne entsprechen heute nicht den Standards des 21. Jahrhunderts. Wenn sich unsere Tänzerinnen und Tänzer vor einem Auftritt aufwärmen, müssen sie dies im Foyer tun. Sängerinnen und Sänger singen sich teils im Requisitenraum ein. Und wenn wir verschiedene Stücke zeigen wollen, müssen wir jedes Mal die gesamten Bühnenbilder abtransportieren, weil der Platz zum Zwischenlagern fehlt.

Das Siegerprojekt «überall». Links das bestehende Theater. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

Könnte man diese Probleme nicht mit einem moderaten Ausbau lösen?

Das Publikum bringt heute andere Sehgewohnheiten mit. Deshalb sind die technischen Anforderungen ans Theater grösser als früher. Theater ist immer auch Magie. Wir wollen eine Illusion herstellen. Diese wird nicht durch Zauberkraft, sondern mit Technik hergestellt. Dafür braucht es zum Beispiel einen Bühnenturm. Auch Tanzproduktionen benötigen heute grössere Bühnen. In Luzern kommt noch etwas anderes hinzu: Wir haben im KKL akustisch einen Weltklassesaal. Das Luzerner Sinfonieorchester und das Publikum sind daher eine hohe Klangqualität gewöhnt, die der Theatersaal derzeit nicht bietet. Um auch für die Oper im Theater eine hervorragende Akustik zu erreichen, braucht es ein gewisses Raumvolumen, damit sich der Klang entfalten kann. Und der heutige Orchestergraben ist für grosse romantische Opern zu klein, sodass wir die Orchesterbesetzung oft reduzieren müssen und einige Werke gar nicht spielen können.

Das alte Theater wird zum Foyer Das Projekt «Überall» der Zürcher Ilg Santer Architekten hat im Architekturwettbewerb unter 128 Projekten den 1. Rang erhalten. Es sieht vor, das alte Theatergebäude zu erhalten und durch einen Anbau zu erweitern. Das alte Haus wird zum Foyer umgebaut, während der grosse Saal (600 Plätze), der kleine Saal (350 Plätze) und das Theaterstudio im Neubau untergebracht werden. Der grosse Saal mitsamt Bühne kann dank eines Absenkmechanismus zu einer einzigen grossen Fläche umfunktioniert und somit für diverse Anlässe genutzt werden. Im Neubau sollen auch ein Café und ein Restaurant entstehen.

Man könnte grosse Produktionen ja auch auslagern – in Fabrikhallen oder ins Freie. Das Luzerner Theater hat dies mehrmals erfolgreich gemacht. Wozu braucht es im 21. Jahrhundert noch ein grosses Theaterhaus im Stadtzentrum?

Es braucht eben beides. Neue Orte fürs Theater zu entdecken, ist für mich selbstverständlich – so spielten wir zur Eröffnung der aktuellen Saison «STYX Tours» im alten Krematorium. Aber es braucht trotzdem ein Theaterhaus als kulturellen Mittelpunkt und Ort des Austauschs. Was den Standort betrifft: Schon in der Antike fanden Theateraufführungen auf dem wichtigsten Platz einer Stadt statt. In Luzern wird seit dem Mittelalter mitten in der Stadt Theater gespielt. Anders als in anderen Städten ist in Luzern diese Tradition nie abgebrochen. Und das Luzerner Theater steht schon 180 Jahre am selben Platz. Jetzt ist es einfach Zeit, das Haus weiterzuentwickeln.

Dabei gibt es klare Forderungen aus der Politik: Der abgeschottete Kulturtempel ist passé – gefragt ist ein offenes «Haus für alle». Wie werden Sie dies umsetzen?

Ich sehe Theater immer als einen Ort für alle. Seit ich Intendantin des Luzerner Theaters bin, ist dies für mich zentral: Wir haben einen sehr vielfältigen Spielplan und unterschiedliche Formate in allen Sparten – für alle Alters- und Interessensgruppen. Darüber hinaus habe ich die Sparte «jung» für Kinder, Jugendliche und Familien gegründet. Wir haben sogar Produktionen für Babys. Im neuen Theatergebäude gibt es für solche Formate noch viel bessere Möglichkeiten. Und künftig kann man auch einfach zum Kaffeetrinken kommen, denn das Haus ist tagsüber offen. Der Siegerentwurf des Teams Ilg Santer Architekten macht das möglich.

So soll das neue Luzerner Theater dereinst aussehen. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

Das neue Haus soll auch die freie Theaterszene und die Laientheater einbinden. Wie wird das genau funktionieren?

Wir befinden uns heute schon im Austausch. So können zum Beispiel Tänzerinnen und Tänzer aus der freien Szene an unseren Tanztrainings teilnehmen. Zudem gab es schon Produktionen mit Laienchören und gemeinsame Projekte mit der freien Szene. Das Wichtigste ist gegenseitiger Respekt, Austausch und Neugier. Dann gibt man sich gegenseitig kreative Impulse.

Das aktuelle, 180-jährige Theatergebäude ist baufällig. Ein Gutachten zeigt, dass es nur noch bis 2025 betriebssicher ist. Was, wenn sich das Neubauprojekt verzögert?

Dann prüfen wir, welche Investitionen in das alte Haus nötig wären, um dieses gegebenenfalls länger zu nutzen und was die notwendigen baulichen Massnahmen kosten würden.

Der weitere Fahrplan hängt auch davon ab, inwiefern das Neubauprojekt noch überarbeitet wird. Dabei könnte es auch um eine Reduktion des Gebäudevolumens gehen. Gibt es diesbezüglich für Sie eine rote Linie?

Im neuen Haus werden wir drei Säle integrieren. Nur dann können wir ein abwechslungsreiches Programm anbieten und unsere technischen Abläufe effizient gestalten. Für die Oper braucht es, wie erwähnt, ein gewisses Luftvolumen. Das ist für uns zwingend, genauso wie ein grösseres Foyer und Arbeitsplätze, die den heutigen Vorschriften entsprechen.

Wenn es klappt mit dem Neubau – mit welchem Stück würden Sie das neue Theater gerne eröffnen?

Das ist eine schöne Frage. Der Siegerentwurf weckt bei mir viele Ideen, wie man das ganze Haus zur Eröffnung bespielen könnte. Mit allen Sparten. Und einem neuen Stück, extra für das neue Theater und Luzern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen