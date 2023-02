Neues Luzerner Theater Denkmalpfleger Ueli Habegger: «Der Wettbewerb ist gescheitert» Im Interview nennt Ueli Habegger den Juryentscheid eine «opportunistische Anbiederung». Die Stadt fürchte einen Konflikt mit dem Bund. Simon Mathis 1 Kommentar 01.02.2023, 05.00 Uhr

Der Entwurf des neuen Luzerner Theaters bewegt die Gemüter. Nun schaltet sich ein Mann in die Debatte ein, der sich bestens mit der Baugeschichte der Stadt Luzern auskennt: der ehemalige Stadtluzerner Denkmalpfleger Ueli Habegger. Er hat in den frühen 90er-Jahren den Wettbewerb zum Kultur- und Kongresszentrum mitorganisiert. Im Gespräch mit unserer Zeitung kritisiert er das Verfahren mit klaren Worten.

Der ehemalige Stadtluzerner Denkmalpfleger Ueli Habegger an der Bahnhofstrasse. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Januar 2023)

Sie haben die Wettbewerbsunterlagen zum neuen Luzerner Theater studiert. Was ist Ihnen aufgefallen?

Ueli Habegger: Ich bin der Meinung, dass das Verfahren von Anfang an falsch aufgegleist wurde. Das Raumprogramm ist schlicht und einfach zu üppig für den Theaterplatz, das hätte allen Beteiligten von Anfang an klar sein müssen. Die Stadt Luzern als Ausloberin des Wettbewerbs wusste es auch. Im Grunde hätte man zuerst kritisch überdenken müssen, welche Leistungen man von einem Theater überhaupt erwartet. Stattdessen hat man der Überfülle von Wünschen freien Lauf gelassen.

Das klingt, als wären Sie kategorisch gegen ein neues Theater.

Ganz im Gegenteil! Ich bin begeistert vom Theater, sass mehrere Jahre im Stiftungsrat des Luzerner Theaters. Nur glaube ich: Wenn die Kunstform eine Zukunft haben soll, muss man sich auf die schwierige Diskussion einlassen, welche Bedürfnisse das Publikum und die Bevölkerung überhaupt haben. Das hätte der erste Schritt sein müssen. Tragisch ist, dass sich die Geschichte zu wiederholen droht: Auch in die gescheiterte «Salle Modulable» hat man einfach zu viel hineingepackt. Unbestritten ist allerdings, dass wir einen neuen Theaterbau brauchen.

Ihnen schwebt aber ein anderes Raumprogramm vor.

Pragmatisch betrachtet brauchen wir einen Saal mit 600 Plätzen und Orchestergraben, der ein zeitgemässes, gutes Musiktheater ermöglicht. Das ist nötig, da wir mit dem Luzerner Sinfonieorchester ein Spitzenorchester auf internationalem Niveau haben. Ein solcher Saal erfordert entsprechende Strukturen, eine Bühne mit Hinterbühne, Nebenbühne und Bühnenhaus. Alles, was darüber hinausgeht, muss kritisch überdacht werden, vor allem das Raumangebot für das Schauspiel. Räume für die Administration liessen sich bequem in der Nähe anmieten.

Das Siegerprojekt von Andreas Ilg und Marcel Santer. Visualisierung: PD

Die Projektierungsgesellschaft denkt grösser und ganzheitlicher. Das neue Luzerner Theater ist als «Foyer public» ausgerichtet, das die Leute auch abseits des Theaters anziehen soll. Überzeugt Sie das nicht?

Ich glaube an ein Luzerner Theater, das neue Impulse setzt. Ein neues Theater sollte vor allem der Kunst und der geistigen Auseinandersetzung Raum geben - die gesellschaftlichen Aspekte sind da sekundär. Deshalb finde ich auch das geplante Restaurant unnötig, eine Bar genügt. Wir haben in der Nähe des Theaters genügend gute Restaurants.

Sind Sie gegen den Standort Theaterplatz?

Nein, ein sinnvolles Projekt wäre hier schon umsetzbar. Aber nicht in diesen Dimensionen. Wenn man am Standort festhält, müsste man das Raumprogramm radikal kürzen.

Das Projekt wird überarbeitet, das Volumen wahrscheinlich angepasst.

Ich frage mich, wie weit diese Überarbeitung greifen wird. Wenn man das Raumprogramm ernsthaft kürzen will, wäre das schmerzlich für alle Beteiligten. Und es würde die Grundlagen für den Wettbewerb massiv verändern, was nicht fair gegenüber den Teilnehmern wäre. Schliesslich muss man sich die schwierige Frage stellen, ob man mit dem Siegerprojekt weiterfahren kann.

Dann aber wäre der Wettbewerb gescheitert.

Der Wettbewerb ist gescheitert. Das Siegerprojekt fügt sich leider nicht ins Ortsbild ein.

Ist das nicht eine pauschale Aussage? Sie stimmen in den populären Chor der Onlinekommentare ein.

Man kann und muss die ästhetische Einschätzung der vox populi ernst nehmen. Das äussere Erscheinungsbild eines Gebäudes ist nun einmal stark meinungsbildend, ob man will oder nicht. Gerade deshalb ist mir unverständlich, weshalb die Jury in Sachen Ortsbild keine klareren Vorgaben formuliert hat. Grundlagen dafür bestehen. Zudem hätte man die Bevölkerung früher einbeziehen müssen. Mit etwas Effort wäre eine öffentliche Jurierung sehr wohl möglich gewesen. Das hätte das Verständnis für das Resultat signifikant erhöht.

Was ist denn falsch am Entwurf?

Die Bahnhofstrasse war ursprünglich eine Hotelpromenade. Im Wettbewerb gab es einige Entwürfe, die diese Typologie aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert aufgriffen. Das Siegerprojekt hingegen setzt sich darüber hinweg.

Wenn man das alte Theater erhalten will, hat man keine andere Wahl.

Das mag sein. Aber dieser Umstand deutet auf ein weiteres Problem: Die Stadt Luzern hatte weder den Wunsch noch den Willen, sich für oder gegen das alte Theater zu entscheiden. Man hat den Architekten die Frage aufgebürdet, ob das Gebäude erhalten oder rückgebaut werden soll. Das war schon beim KKL-Wettbewerb ein grober Fehler, der für Verwirrung und Verzögerungen gesorgt hat.

Auch der erste KKL-Entwurf von Jean Nouvel und Emmanuel Cattani sorgte für hitzige Debatten in der Öffentlichkeit. Quelle: Stadtarchiv Luzern, M021/474:1

Die Stadt hat sich 2020 sehr wohl entschieden – gegen das Theater, entgegen den Gutachten der eidgenössischen Kommissionen.

Und doch hat man den Abbruch bei der Wettbewerbsausschreibung nicht verlangt. Das ist inkonsequent. Im Film zur Jurierung sieht man dann Stapi Beat Züsli höchstpersönlich, wie er mit politischen Argumenten für das Siegprojekt spricht. Das ist opportunistische Anbiederung. Man hat Angst vor einer Konfrontation mit dem Bund und potenziellen Einsprechern.

Was ist daran so schlimm?

In einem Architekturwettbewerb haben solche Argumente nichts verloren. Hier zählen gestalterische, betriebliche und ortsbildliche Gesichtspunkte.

Sollten Sie als Denkmalpfleger nicht froh sein, dass das alte Theater erhalten wird?

Ich setze mich für das Erhaltenswerte ein – leidenschaftlich. Mich schmerzt vor allem der Abbruch des Freienhofs, der bis 1949 auf dem jetzigen Theaterplatz stand. Es gibt aber auch Denkmäler, die ans Ende ihrer Lebenszeit kommen. Dieses «alte» Theater wurde genau genommen erst 1924 gebaut. Wieso hat man sich an ihm orientiert und nicht stärker an der Bahnhofstrasse insgesamt? Oder an der Jesuitenkirche?

Wie erhaltenswert ist das alte Luzerner Theater wirklich? Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Oktober 2019)

Egal, wie alt das Theater ist: Es gehört zu Luzern.

Wenn die Stadt Luzern das alte Theater wirklich hätte erhalten wollen, hätte sie die Unterschutzstellung beantragen können. Das hat sie aber nicht getan – wohlweislich. Ansonsten wäre das Vorhaben nämlich erheblich schwieriger geworden, vielleicht hätte es den gewünschten Standort sogar verunmöglicht.

Sie beerdigen einen Entwurf, bevor er überhaupt vollendet ist.

Ich habe nichts gegen das Projekt. Die Vorgaben dafür waren einfach zu ungenau, der Prozess zu undemokratisch. Wettbewerbsrechtlich ist es zudem höchst fragwürdig, dass eine Person, die vor zweieinhalb Jahren eine Machbarkeitsstudie verfasst hat, welche das alte Stadttheater erhalten soll, im Wettbewerb als Fachrichter tätig ist – so etwas geht schlicht nicht. Es braucht unbelastete Fachrichterinnen.

Müsste man tatsächlich zurück auf Feld eins, wäre das eine Katastrophe für die Stadtluzerner Kulturwelt.

Da bin ich mir nicht so sicher. Das Spiel «Mensch ärgere dich nicht» hat einen philosophischen Hintergrund: Wer auf dem Weg scheitert, muss zwar von vorne beginnen. Aber es ist immer auch eine Chance zu etwas Besserem. Dies gilt auch für das Resultat des Architekturwettbewerbs: «Stirb und werde!»

