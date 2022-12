Neues Luzerner Theater «Respektlos»: Entscheid der Jury wird mit Beschwerden eingedeckt Hat das Preisgericht einzelne Projekte zu Unrecht von der Bewertung ausgeschlossen? Acht Teilnehmer sind dieser Meinung. Simon Mathis Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Sie kamen nicht nur aus der Schweiz, sondern auch aus Paris, Rom, Berlin, Rotterdam und Hanoi: 128 Architekturbüros aus aller Welt wollten das neue Luzerner Theater gestalten. Zum Handkuss kam schliesslich ein Projekt aus Zürich: «überall» von Ilg Santer Architekten. Der Entscheid des Preisgerichts führt nun allerdings zu Widerstand unter jenen, die nicht zum Zuge kamen. Wie das Onlineportal «Zentralplus» berichtet, sind gegen den Entscheid der Jury acht Einzelbeschwerden eingegangen.

So stellen sich die Architekten das Innenleben des neuen Luzerner Theaters vor. Visualisierung: PD

Dieser Vorgang sei «eher ungewöhnlich», wie diverse Experten auf Anfrage unserer Zeitung sagen. Wer sich im Bereich der Wettbewerbsarchitektur bewege, habe kaum Zeit, sich auf solche rechtlichen Verfahren einzulassen. Wie unsere Recherchen zeigen, gehören alle acht Beschwerdeführer zu den insgesamt 15 Teilnehmern, die in der ersten Stufe der Jurierung aus der Beurteilung ausgeschlossen wurden. Dies deshalb, weil die betroffenen Projekte «teils erhebliche Verstösse hinsichtlich einer Bewilligungsfähigkeit» aufwiesen, heisst es im Bericht des Preisgerichts.

10-Meter-Marke wird zum Knackpunkt

Einzelne Beschwerdeführer wollten sich gar nicht zum Fall äussern, andere lediglich anonym. Namentlich erwähnen lässt sich Bruno Hermann, Geschäftsleiter der Architekten Gemeinschaft 4 AG (A4AG) aus Luzern und Aarau. Diese hat das Projekt «Weisser Rabe» eingegeben: Es erhält den klassizistischen Theaterbau und sieht auf dem Theaterplatz eine tuchförmige «Architekturskulptur» vor, die an eine Muschel erinnert. Ein überhöhtes Erdgeschoss dient als Eingangsbereich und Restaurant. Das Gros der Räume wird in den Untergrund verlegt.

Das Projekt «Weisser Rabe» von der A4AG. Visualisierung: PD

Genau hier liegt der Knackpunkt. Bruno Hermann führt aus: In der Wettbewerbsausschreibung sei nirgends zu lesen gewesen, dass nicht tiefer als zehn Meter gebaut werden dürfe. Festgehalten sei lediglich, dass Einbauten unter das Niveau von 425 Meter über Meer «technisch machbar, jedoch mit grossen geotechnischen Risiken verbunden und vermutlich kaum wirtschaftlich zu realisieren» seien. Zur Orientierung: Der Theaterplatz befindet sich auf 435 Meter über Meer.

Hätten alle Projekte ausgestellt werden müssen?

Dass eine Unterschreitung dieses Niveaus zu einem Ausschluss führt, ist im Wortlaut tatsächlich nirgends zu lesen. Am nächsten kommt noch die folgende Formulierung: «Ein zweites, vollflächiges Untergeschoss ist – ausgehend vom heutigen Kenntnisstand – nicht bewilligungsfähig, zudem nur mit hohen Kosten und grossen geotechnischen Risiken realisierbar.» Hermann: «Eigentlich hätte es neben einem Flächenperimeter auch einen Höhenperimeter geben sollen.» Ein solcher sei in der Ausschreibung jedoch nicht zu finden. Laut Hermann habe das vielleicht zur Unklarheit geführt. Aus seiner Sicht sei es «nicht korrekt», mit einem so diffus formulierten Kriterium mehrere Projekte einfach unter den Tisch zu wischen. Er ist überzeugt:

«Sie alle hätten ebenfalls ordentlich juriert werden müssen.»

Hinzu komme, dass eine Limite von zehn Metern «nicht nachvollziehbar» sei. «Klar wäre es teurer und baulich anspruchsvoller, aber es kann dabei mehr öffentlich nutzbarer Raum und auch Distanz zu den historischen Gebäuden entstehen», findet Hermann. Soweit er es einschätzen könne, haben alle Büros nachgewiesen, wie die Untergeschosse bautechnisch zu realisieren seien.

Als zweiten Kritikpunkt führt Hermann an, dass nicht alle 128 eingereichten Projekte ausgestellt werden. «Das wurde so in der Ausschreibung versprochen», hält er fest. Dass man in der Kornschütte die Visualisierung aller Projekte zeige, hält Hermann für eine Notlösung. Das sei «weder fair noch würdig», sondern komme «respektlos» herüber. Usus sei es, alle Modelle und Pläne vorzulegen. «Es dient der öffentlichen Debatte und der eigenen Reflexion, indem es alle Lösungsansätze aufzeigt.»

Viel Herzblut und Engagement aufgewendet

Bruno Hermann betont, niemandem eine Absicht unterstellen zu wollen. Auch wolle er das Siegerprojekt keinesfalls in Frage stellen: Es sei gerade im Innenbereich «äusserst raffiniert». Hermann konstatiert:

«Am Schluss ist es vielleicht einfach sehr ungeschickt gelaufen.»

Trotzdem sei es ihm ein Anliegen, dass Wettbewerbe unter SIA-Bedingungen auch korrekt ablaufen – gerade weil sie aus wirtschaftlichen und politischen Gründen immer wieder in Zweifel gezogen werden. Man müsse sich vor Augen führen, wie viel Zeit und Geld und vor allem Engagement und Herzblut Architekturbüros für solche Eingaben aufwenden. Im Falle der A4AG seien über 800 Arbeitsstunden gewesen.

Von links: Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP), Vorsitzer des Sachpreisgerichts und Regierungsrat Marcel Schwerzmann (parteilos), Preisrichter. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 16. Dezember 2022)

Der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP) amtete während des Wettbewerbs als Vorsitzer des Sachpreisgerichts. Auf Anfrage lässt er ausrichten: «Die Stadt Luzern nimmt grundsätzlich zu diesen Beschwerden keine Stellung.» Dies unter Verweis auf das laufende Verfahren. Die Beschwerden sind zurzeit beim Luzerner Kantonsgericht hängig. Sie hätten eine aufschiebende Wirkung, zitiert «Zentralplus» den Mediensprecher der Luzerner Gerichte. Mit anderen Worten: Die Preisgelder können vorerst nicht ausgezahlt werden. Unklar ist, was geschehen würde, wenn das Gericht die Beschwerden gutheissen würde.

