Neues Luzerner Theater Überraschung, Skepsis und Lob: Das sagt die Fachwelt zum Siegerprojekt Wird das neue Luzerner Theater den Vorgaben der eidgenössischen Kommissionen genügen? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Simon Mathis Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Nun hat das neue Luzerner Theater ein Gesicht: ein direkter Anbau ans alte Theatergebäude mit grossen Öffnungen und heller Fassade, die mit Metallschindeln die Umgebung widerspiegeln soll. Das Siegerprojekt «überall» von Ilg Santer Architekten aus Zürich sieht einen Erhalt des alten Theaters und eine Überbauung des Theaterplatzes vor. Das Vorhaben spaltet – zumindest online – bereits die Gemüter. Wir haben mit Fachexperten und -verbänden gesprochen. Was sagen sie zum Favoriten der 20-köpfigen Jury?

Zwei Personen betrachten das Siegerprojekt in der Kornschütte. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 15. Dezember 2022)

Bekanntermassen fordern die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) und die Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK)t, dass der Baukörper des alten Theaters möglichst erhalten bleiben soll, lassen aber einen freien Umgang mit dem historischen Bestand zu. Zudem wünschen sie, dass die Lichtführung der Jesuitenkirche erhalten bleiben soll. Ob das Siegerprojekt den Bedingungen der EKD und ENHK genügt, muss derzeit offen bleiben. «Wir wurden mit der Mitteilung der Stadt gleichzeitig wie die Medien informiert», sagt ENHK-Sekretär Fredi Guggisberg auf Anfrage. Die Kommissionen nehmen erst wieder Stellung, wenn der Kanton Luzern ihnen einen direkten Auftrag dazu gebe.

Erhalt des alten Theaters als «positives Zeichen»

«Das Projekt ist eine Überraschung», sagt Dieter Geissbühler, Co-Leiter CAS Baukultur an der Hochschule Luzern. Dafür gebe es zwei Gründe. Erstens hätten sich die Architekten dazu entschlossen, den alten Theaterbau zu erhalten. «Das ist ein sehr positives Zeichen», so Geissbühler. Nicht nur bauhistorisch, sondern auch strategisch mit Blick auf die Bedingungen der eidgenössischen Kommissionen. Das bringe eine enorme Entspannung auf der rechtlichen Ebene. Zweitens verzichte das Projekt bewusst auf einen Theaterplatz.

Dieter Geissbühler, Co-Leiter CAS Baukultur an der Hochschule Luzern Bild: PD

«Das Projekt sagt klar: Die Bahnhofstrasse ist jetzt ein Quai.»

Das führe dazu, dass künftig auf dieser Strasse gar keine Autos mehr fahren. «Das hätten wohl viele anders erwartet, das wird sicher politische Reaktionen auslösen. Nach genauerer Betrachtung bin ich jedoch der Überzeugung, dass das so funktioniert.»

Architektonisch hält Geissbühler die Pläne für sehr gelungen. Er weist allerdings darauf hin, dass es sich um einen ersten Entwurf handelt. «Jetzt beginnt erst die detaillierte Ausarbeitung – und die öffentliche Debatte.» Offene Fragen sieht Geissbühler vor allem bei der Materialisierung, also den glitzernden Metallschindeln. «Man kann darüber diskutieren, ob alle Teile des Gebäudes so hell sein sollen, oder ob einzelne Elemente dunkler ausgestaltet werden können.» Gerade wenn man an eine allfällige visuelle Konkurrenzierung der Jesuitenkirche daneben denke.

Metallschindeln sollen das Umgebungslicht aufnehmen. Visualisierung: PD

Verzicht auf öffentliche Jurierung irritiert

«Wir stellen fest, dass durch den Erhalt des Theatergebäudes ein eigentlicher Platz wegfällt», sagt Urs Steiger, Präsident des Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee (LSVV) auf Anfrage. Diesen öffentlichen Raum gelte es unbedingt zu kompensieren; etwa indem die heutige Bahnhofstrasse als künftiger «Bahnhofquai» attraktiv, grosszügiger und verkehrsfrei gestaltet werde. Das vorgeschlagene neue Theater als solches biete eine «städtebaulich interessante Lösung», erfordere aber noch eine «erhebliche Bearbeitung».

LSVV-Präsident Urs Steiger Bild: PD

Organisatorisch moniert Steiger, dass auf eine öffentliche Jurierung verzichtet wurde, obwohl das vorgängig versprochen worden sei. «Der LSVV bedauert, dass die Jury eigenmächtig auf diese transparente Art der Entscheidungsfindung bei diesem für die Öffentlichkeit hochrelevanten Projekt verzichtet hat», so Steiger. Das irritiere und befremde. «Soll ein neues Theater wirklich werden, bleibt die Transparenz und Kommunikation im weiteren Verfahren von massgebender Bedeutung.» Beim Innerschweizer Heimatschutz wird sich in den nächsten Tagen ein Expertengremium mit dem Siegerprojekt auseinandersetzen.

Sorge um die Jesuitenkirche

Einer, der sich intensiv mit der Geschichte des Standortes auseinandergesetzt hat, ist der Stadtluzerner Jurist Loris Fabrizio Mainardi. Auf Anfrage betont er den hohen Stellenwert der Jesuitenkirche direkt neben dem geplanten Projekt. «In einer Barock-Kirche wie dieser ist der Lichteinfall eminent wichtig», hält Mainardi fest. Sollte sich herausstellen, dass das neue Theater diesen Lichteinfall beeinträchtigt, müsse man das Projekt unbedingt überdenken. «Nötig ist eine Lichtstudie, die Klarheit schafft.»

Loris Fabrizio Mainardi Bild: Nadia Schärli (Luzern, 12. August 2021)

Schon beim Bau der Kirche hätten die Jesuiten aktenkundig darauf bestanden, dass nicht zu nahe an sie gebaut werde. Darüber dürfe man heute nicht einfach so hinwegsehen. Unsicher sei auch, ob sich die eidgenössischen Kommissionen mit dieser Lösung zufriedengeben werden.

Mainardi betont, dass er sich nicht in jene Stimmen einreihen wolle, die einen Neubau an dieser Stelle pauschal ablehnen. Mit Rücksicht auf die Umgebung sei ein solcher sehr wohl möglich. Eine gewisse Skepsis äussert er dennoch: «Letztlich könnte sich das Festhalten an diesem Standort als Fehler erweisen.» Zumal die Baubedingungen an der Reuss aus geologischen Gründen alles andere als ideal seien.

Dieter Geissbühler hält die Diskussion um den Lichteinfall in die Kirche für nebensächlich. Für ihn ist klar, dass das Licht ausreichen wird. Zentral für Geissbühler ist vielmehr: «Jetzt ist bewiesen, dass der Standort geeignet ist für ein Theater.» Er warnt davor, sich in Standortfragen zu verzetteln. «Ansonsten wird die Umsetzung ganz schwierig.»

So soll das Luzerner Theater künftig aussehen. Visualisierung: PD

