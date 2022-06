FCL-Spieler Varol Tasar hat geheiratet

Neuigkeiten FCL-Spieler Varol Tasar hat seine Maria geheiratet «Wow, was für ein Kleid und was für eine Aussicht» – dies geht wohl jedem durch den Kopf, der sich durch die neuesten Instagram-Posts von FCL-Spieler Varol Tasar und seiner frischvermählten Maria klickt. PilatusToday 21.06.2022, 17.16 Uhr

Wie die traumhafte Aussicht über Luzern und auf den Vierwaldstättersee verrät, haben sich die beiden das Jawort im «Montana Beach Club» gegeben, wie PilatusToday berichtet. Für das Fotoshooting haben sich Varol und Maria Tasar den beliebten Dreilindenpark beim Konservatorium ausgesucht.

«Ich liebe dich so sehr», schreibt Varol Tasar zu seinem Post mit den Bildern der Hochzeit. «Für immer wir», so seine Frau. Zivil geheiratet haben die beiden Anfang Juni 2021, kurz nachdem die Luzerner den Cupsieg feiern durften. In der Zwischenzeit hat es noch weitere grosse News gegeben: «Unsere eigene Familiengeschichte hat begonnen», schreibt das verliebte Paar vor rund zwei Wochen zu einem Post, in dem Maria ihr Baby-Bäuchlein präsentiert.

Frischvermähltes Paar und werdende Eltern – wir wünschen euch alles Gute! Für romantische Flitterwochen hat das Paar wohl keine Zeit. Varol Tasar reist am Mittwoch mit dem FCL ins Trainingslager nach Schruns. (red)