Kein Kandidat für Buchrainer Gemeinderat: So sind die Reaktionen

Ist es so schlimm, in Buchrain Gemeinderat zu sein? Das sagt Finanzvorsteher Patrick Bieri über das geringe Interesse Patrick Bieri ist seit bald 14 Jahren Finanzvorsteher von Buchrain und bedauert, dass niemand sein «Gemeinderatsgspändli» werden will. Der Job sei vielseitig, «aber man braucht eine dicke Haut». Roman Hodel Jetzt kommentieren 09.08.2022, 17.15 Uhr

Null Wahlvorschläge sind in Buchrain für den Sitz des zurücktretenden Sozialvorstehers Stephan Betschen (FDP) eingegangen – nun kommt es am 25. September zum Urnengang, mit einer Blankoliste. Gemeinderat Patrick Bieri (FDP) bedauert das geringe Interesse.

Seit bald 14 Jahren amtet er als Finanzvorsteher und sagt: «Ich bin immer noch begeistert.» Die Führungs- und Strategieaufgaben wie auch die inhaltlichen Knacknüsse seien vielseitig und herausfordernd zugleich. Bieri sagt es so:

«Gemeinderat zu sein, war für mich kein Karrierekiller, im Gegenteil. Aber weil man in der Öffentlichkeit steht, braucht man eine dicke Haut.»

Buchrains Finanzvorsteher Patrick Bieri. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. März 2021)

Nötig sei für dieses Nebenamt zudem ein verständnisvoller Arbeitgeber, der Teilzeit zulasse. Da hat Bieri einen Vorteil – er arbeitet bei der Stadt Luzern. «Das Verständnis für politische Ämter ist in einer öffentlichen Verwaltung wohl grösser als in vielen privaten Betrieben», sagt Bieri, «aber bei meiner Wahl 2008 war ich bei Ernst & Young angestellt und konnte auch dort auf 80 Prozent reduzieren.» So gesehen seien die 25-Prozent-Pensen in Buchrain ein Vorteil.

«Wären es 50 Prozent, ist daneben ein Job mit Führungsposition kaum mehr möglich.»

Er glaubt auch nicht, dass das fehlende Interesse mit dem Lohn zusammenhängt. Die Gemeinde hält sich an das kantonale Personalgesetz und stuft das oberste Kader in der zweitobersten Lohnklasse 17 ein. Neu gewählte Gemeinderäte erhalten demnach 39'000 Franken brutto pro Jahr für das 25-Prozent-Pensum. Danach steigt der Lohn an, bis maximal 43'500 Franken ab dem 9. Jahr. Bieri: «Das ist eine faire Bezahlung, auch mit Blick auf die Arbeitslast, die effektiv 30 bis 40 Prozent beträgt.»

Mehrere Abgänge in der Abteilung Soziales In der Abteilung Soziales, für die ein neuer Gemeinderat gesucht wird, mussten in den letzten Monaten drei der neun Mitarbeitenden ersetzt werden – darunter die 2019 dazugestossene Abteilungsleiterin. Laut Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) ist eine dieser Stellen noch unbesetzt. Er sagt: «Die Fluktuation war auch in den letzten vier Jahren relativ hoch.» Dies ist auf anderen Gemeindeverwaltungen teils ähnlich, nicht nur im Sozial-, sondern etwa auch im Bauwesen. Die Abteilung sei aber gut unterwegs, eine neue Organisationsstruktur definiert und bis Ende Oktober liege die neue Altersstrategie vor. «Mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin profitiert von einer guten Vorlage und ich garantiere eine gute Einarbeitung», sagt Betschen. (hor)

Parteien führten Gespräche mit aussichtsreichen Kandidierenden

Trotzdem: null Wahlvorschläge. Die SP etwa führte Gespräche mit «sehr aussichtsreichen» Kandidierenden, wie Co-Präsidentin Andrea Gasser-Bolliger sagt: «Doch deren Jobs in der momentanen Position sind leider nicht mit dem 25-Prozent-Pensum zu vereinbaren.» Letzteres erschwere die Suche zwar. Aber es sei müssig, sich darüber zu ärgern.

«Wir können es zumindest im Moment nicht ändern.»

Vielmehr müsse es den Parteien gelingen, die positiven Aspekte des Amtes herauszustreichen. «Wer im Dienste der Bevölkerung gern Lösungen sucht, Konsens findet, ist hier am richtigen Ort.» Sie hofft, dass sich bis zum ersten Wahlgang eine Kandidatur ergeben wird:

«Alle Parteien sind diesbezüglich gefordert.»

Blick auf den Ortskern von Buchrain. Bild: PD

Auch bei der GLP scheiterte eine aussichtsreiche Kandidatur vor allem an der Vereinbarkeit von Beruf und politischem Amt. Das 25-Prozent-Pensum müsse laut GLP-Präsidentin Ursula Berset klarer definiert sein – wie viele Stunden sind es effektiv und an welchen Tagen? Ein Problem sei zudem die knapp bemessene Zeit bis zum Einreichen der Wahlvorschläge gewesen. «Wer kann sich schon innerhalb von wenigen Wochen für ein solches Amt entscheiden?», fragt Berset und fügt an:

«Wir werden aber in den kommenden Wochen sicher nochmals Gespräche führen und die zur Verfügung stehende Zeit nutzen.»

FDP-Präsident Armin Niederberger geht ebenfalls davon aus, dass in den nächsten Wochen noch Namen auftauchen werden: «Es wird sich eine Kandidatin oder ein Kandidat finden, von welcher Partei auch immer.» Was macht ihn so sicher? Er sagt: «Die aktuell ernste Situation dürfte Interessierte, die bislang zu 95 Prozent für dieses Amt zu haben waren, zusätzlich aufrütteln und davon überzeugen, doch zu kandidieren.»

Dass sich die Suche schwierig gestalte, liege wohl auch daran, dass das Ressort Soziales wegen mehrerer Stellenwechsel, der Coronakrise und der Schliessung des Alterszentrums Tschann besonders im Fokus sei. Er sagt:

«Jedes andere Gemeinderatsressort wäre zurzeit wohl einfacher zu besetzen.»

