Claude Nicollier: Vortrag bei Schülern in Malters.

Oberstufe Malters Astronaut Claude Nicollier begeistert Schüler mit seinen Abenteuern im Weltall «Up In The Sky» hiess das Motto in einem Projektwoche-Atelier der Oberstufe Malters. Krönender Abschluss bildete der Vortrag des Astronauten Claude Nicollier. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 10.06.2022, 19.00 Uhr

An der Oberstufenschule Malters fand vom vergangenen Dienstag bis heute Freitag die jährliche Projektwoche statt. Wer weder malen noch wandern wollte, konnte sich für das Atelier «Up In The Sky» einschreiben und während der Woche den Luftwaffenstützpunkt Emmen, die Firma Ruag und die Helikopterbasis von Swisshelicopter besuchen, ferner in einem Superpuma sitzen und schliesslich einen Vortrag vom ersten Astronauten der Schweiz verfolgen.

Organisiert und geleitet wurde die Projektwoche von Sepp Burri, Fachlehrperson an der Oberstufe Malters. Er unterrichtet schon seit 43 Jahren und war zuvor Klassenlehrer. Seine Themenauswahl kommt nicht von ungefähr. Burri:

«Ich bin sehr Aviatik-begeistert und wollte die Begeisterung in diesem Atelier meinen Schülerinnen und Schülern näherbringen.»

Während 30 Minuten berichtete Claude Nicollier im Gemeindesaal über seine Erlebnisse im All. Bild: Manuela Jans-Koch (Malters, 10. Juni 2022)

Er verbrachte mehr als 1000 Stunden im Weltall

Diese Begeisterung für die Luftfahrt und noch mehr für den Weltraum teilt mit ihm jemand, dessen Name für viele ein Begriff ist: Claude Nicollier ist Astrophysiker, Militär-, Linien- sowie Nasa-Testpilot und der erste sowie bis heute einzige Schweizer Astronaut. Zwischen 1992 und 1999 arbeitete er als Besatzungsmitglied für Shuttle-Missionen. Vier Mal flog er ins All und verbrachte mehr als 1000 Stunden im Weltraum. Nicollier ist der einzige Europäer, der an den Reparaturen des Hubbleteleskops mitwirkte.

Nun, am Freitag reiste er mit den SBB statt der Nasa. Sein Ziel lag auch etwas näher – der Gemeindesaal von Malters. Dort sagt Nicollier entspannt:

1992 reiste Claude Nicollier zum ersten Mal ins Weltall. Bild: AZ

«Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich über meine Abenteuer erzählen kann. Vor allem über die Missionen zum Hubbleteleskop.»

Ruhe und Konzentration ist das, was er ausstrahlt, als er beobachtet, wie sich der Saal langsam füllt.

In seiner Präsentation erzählt er von Newton, der schon 1687 die Gesetze der universellen Gravitation erklärt hat. Er berichtet über Juri Alexejewitsch Gagarin, der erste Mensch im Weltraum, über Armstrong, Apollo 11, über seine Karriere und die Missionen am Hubbleteleskop. «Meine Flüge waren kurz. Ich war komplett 43 Tage im All. Am liebsten möchte man bleiben», fügt er hinzu und schmunzelt.

«Angst hatte ich nicht. Ich hatte nur etwas Respekt vor dem Auftrieb. Das Fliegen in der Umlaufbahn hingegen ist wunderschön», sagt Claude Nicollier. Bild: Manuela Jans-Koch (Malters, 10. Juni 2022)

«Es ist etwas, das wir nicht jeden Tag erleben»

Es sind rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen im Gemeindesaal anwesend. Darunter Luana Cavallucci (15) und Sarina De Angelis (14). Gemeinsam mit 15 ihrer Klassenkameradinnen und Klassenkameraden nahmen sie an der Projektwoche «Up In The Sky» teil. Der Besuch bei der Helikopter-Airbase in Alpnach ist den beiden besonders in Erinnerung geblieben. Luana Cavallucci sagt:

«Fliegen und in einem Helikopter zu sitzen ist etwas, dass man nicht jeden Tag tut.»

Ebenfalls spannend fanden die beiden den Besuch bei der Pilotenausbildung der Schweizer Luftwaffe. «Auch wenn ich nicht viel Ahnung von Aviatik hatte, haben sie es sehr verständlich erklärt», sagt Sarina De Angelis.

