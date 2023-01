Öffentlicher Verkehr Ab 2024 fährt die Heggli AG keine VBL-Busse mehr Seit 32 Jahren betreibt die Heggli AG einzelne Linien der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). Doch das Engagement ist der Firma zu viel geworden. Robert Knobel und Simon Mathis 23.01.2023, 16.37 Uhr

Ein Bus der VBL-Linie 16 unterwegs in Kriens: Diese Linie wird von der Heggli AG betrieben. Bild: Philipp Schmidli

Nicht in jedem VBL-Bus sitzt auch ein VBL-Chauffeur. Die Busse der Linien 9, 11, 14, 15, 16 und 21 werden nämlich von Mitarbeitenden der Krienser Transportfirma Heggli AG gesteuert. Diese Zusammenarbeit zwischen VBL und Heggli besteht schon seit 1991. Doch per Ende 2023 wird sie aufgelöst, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Das bedeutet: Die erwähnten Linien werden ab 2024 wieder von den VBL selber betrieben. Die rund 50 betroffenen Heggli-Fahrerinnen und -Fahrer werden dabei von den VBL übernommen.

Die Auflösung der jahrzehntelangen Zusammenarbeit erfolge in gegenseitigem Einvernehmen – wobei beide Firmen betonen, dass keineswegs ein Konflikt dahinterstecke. Brigitte Heggli, Mitglied der Heggli-Geschäftsleitung, sagt:

«Wir waren immer glücklich mit den VBL.»

Doch im letzten Jahr habe sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt extrem verändert. «Es ist zunehmend schwierig, Personal zu rekrutieren. Als Familienunternehmen können wir dies nicht mehr stemmen». So gesehen, sind die 50 Arbeitsplätze, welche Heggli an die VBL verliert, eine Entlastung.

Wenig berufliche Perspektiven fürs Fahrpersonal

Ein weiteres Problem ist gemäss Brigitte Heggli, dass man dem Personal, das auf den VBL-Linien eingesetzt wird, nur wenig berufliche Perspektiven bieten kann: Ausser den sechs Buslinien gibt es für diese Fahrerinnen und Fahrer kaum andere Tätigkeitsfelder. Ein Einsatz in Reisecars sei nur in wenigen Fällen möglich. «Linienbuschauffeur und Carchauffeur sind zwei ganz verschiedene Berufe», sagt Heggli.

Mit dem Wechsel der 50 Mitarbeitenden zu den VBL werden ab 2024 noch etwa 70 bis 80 Angestellte bei Heggli verbleiben. Sie werden für Baustellen- und Treibstofftransporte sowie für die Carreisen eingesetzt, die gemäss Brigitte Heggli in jüngster Zeit wieder stark nachgefragt sind.

Bei der VBL verdienen sie etwa gleich viel

Die 50 Mitarbeitenden werden in die Lohnstruktur der VBL integriert, was in etwa den heutigen Salären bei der Firma Heggli entspreche, sagt VBL-Direktor Laurent Roux. Das Problem der beruflichen Perspektiven stelle sich bei den VBL weniger: «Weil wir grösser sind und mehr Linien betreiben, können wir den Mitarbeitenden auch abwechslungsreichere Dienste und mehr Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten», sagt Roux. Zudem profitierte auch der Tagesbetrieb der VBL von der Vergrösserung des Personalpools: Dies erlaube mehr Flexibilität bei der Planung und bei den Dienstplänen.

Die 20 VBL-Fahrzeuge, die heute von Heggli gefahren werden, wurden bisher auch im Heggli-Depot in Kriens parkiert. Möglicherweise werden die VBL das Depot auch künftig nutzen. Entschieden ist aber noch nichts.

Die Konzessionen für sämtliche VBL-Linien laufen Ende 2026 aus. Ein Teil von ihnen wird voraussichtlich öffentlich ausgeschrieben. Ob die heute von Heggli betriebenen Linien ebenfalls dazugehören, ist noch offen. Die Auflösung des Vertrags mit Heggli sei jedenfalls nicht im Hinblick auf eine mögliche Neuausschreibung erfolgt, betont Laurent Roux.