Öffentlicher Verkehr Auch im zweiten Pandemiejahr fahren die VBL einen Millionenverlust ein Das Geschäftsjahr 2021 stand für die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) ganz im Zeichen des Coronavirus. Das Transportunternehmen macht einen Verlust von 5,6 Millionen Franken. Simon Mathis 08.06.2022, 17.02 Uhr

Nach wie vor sind die Zeiten schwierig für die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). Im Geschäftsjahr 2021 machte das Transportunternehmen einen Verlust von 5,6 Millionen Franken. Zudem musste die Firma laut Mitteilung vom Mittwoch Rückstellungen von 8,3 Millionen Franken tätigen, was einen konsolidierten Jahresverlust von insgesamt 13,4 Millionen ergibt.

Ein VBL-Bus überquert die Luzerner Seebrücke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Januar 2022)

Das negative Resultat begründet die VBL-Leitung vor allem mit einem Faktor: dem Coronavirus, das auch 2021 den öffentlichen Verkehr beutelte. Eine weitere Rolle spielt das sogenannte Subventionsdebakel. Bekanntlich werfen der Verkehrsverbund Luzern (VVL) und das Bundesamt für Verkehr (BAV) den Verkehrsbetrieben vor, illegalerweise rund 16 Millionen Franken an Subventionsgeldern bezogen zu haben.

Mittlerweile fordern VVL und BAV zusätzlich rund 6 Millionen Franken zurück – ein grosser Teil davon allfällige Strafzinsen. Daher kommen die zusätzlichen Rückstellungen. Schon 2019 tätigten die VBL eine Rückstellung von 16 Millionen Franken. Definitiv verloren ist dieses Geld allerdings nicht; denn die Rechtmässigkeit der Forderungen ist juristisch umstritten. Dennoch schlagen sich die vorsorglichen Rückstellungen in der Erfolgsrechnung nieder.

Cyberangriff: Politikerin kritisiert VBL Mitte Mai wurden die VBL Opfer eines gezielten Cyberangriffes. Mittlerweile ist das Kapitel für das Unternehmen abgeschlossen. Um Nachahmer zu vermeiden, würden keine weiteren Details kommuniziert, sagte VBL-Direktor Laurent Roux Anfang Juni. Rahel Estermann, Digitalisierungsexpertin und Co-Fraktionschefin der Grünen, kritisiert diese Erklärung auf dem Nachrichtendienst Twitter scharf. Sie nennt die Begründung der VBL «Schwachsinn» und fordert zumindest eine «grobe Beschreibung» der Vorgänge. Roux betont, man folge Empfehlungen der Polizei. (sma)

Nachfrage auf den Hauptachsen stark gesunken

Im Jahr 2021 beförderten die Verkehrsbetriebe rund 36,4 Millionen Fahrgäste. Das sind beinahe gleich viel wie im ersten Coronajahr 2020 (siehe Grafik). Sieht man sich lediglich die Fahrten im Kanton Luzern an, konnten die VBL knapp 4 Prozent mehr Personen befördern. Mit dieser Steigerung konnte das Unternehmen den Verlust kompensieren, der durch das Ende der VBL-Tochterfirma Thepra AG in Nidwalden entstand. Die Thepra verlor per Anfang 2021 die Konzession für die Nidwaldner Postautolinien. Das Unternehmen wurde mittlerweile mit den VBL fusioniert.

So oder so bleibt der Vergleich mit dem Jahr 2019 ernüchternd: Damals beförderten die VBL 48,7 Millionen Fahrgäste, was eine Differenz von fast 8 Millionen ausmacht (siehe Grafik). Deutlich gesunken sei die Nachfrage auf den Hauptachsen von Kriens, Ebikon und Emmenbrücke nach Luzern. «Die Gründe sind nicht eindeutig zu eruieren, könnten aber mit dem veränderten Mobilitätsverhalten und der starken Zunahme der Verkehrsbelastung im Zentrum zusammenhängen», heisst es in der Mitteilung. «Die Kundinnen und Kunden suchen sich andere Wege, zum Beispiel per Bahn oder mit dem Fahrrad.»

VBL-Direktor Laurent Roux im Depot der Verkehrsbetriebe in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. November 2022)

Gemäss Mitteilung sind die Verkehrseinnahmen 2021 gegenüber dem Vorjahr zwar um 3,8 Prozent gestiegen. Im Vergleich zu 2019 sei der entsprechende Umsatz aber noch immer um rund 9,8 Millionen Franken tiefer. Das mache 20 Prozent aus. Und wie sieht es im laufenden Geschäftsjahr 2022 aus? «Eine fundierte Aussage dazu wäre verfrüht», hält VBL-Direktor Laurent Roux fest.

«Der Start im Januar 2022 war noch geprägt von Homeoffice-Pflicht und daher sehr verhalten.»

In den letzten Monaten seien die Fahrgastzahlen allerdings langsam gestiegen. «Das freut uns», so Roux. Wie bereits im vergangenen Jahr deckten die VBL den Verlust selbst mit den Reserven. Eine Corona-Ausgleichszahlung hätten die Verkehrsbetriebe bisher noch nie bekommen.