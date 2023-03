Öffentlicher Verkehr Bundesrat Rösti: «Durchgangsbahnhof Luzern ist ein Schlüsselprojekt» Der neue Verkehrsminister Albert Rösti bekennt sich zwar zum Jahrhundertprojekt, will aber nichts versprechen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 09.03.2023, 13.11 Uhr

Unterirdisch Richtung Zürich und Basel: So könnte der Durchgangsbahnhof Luzern dereinst aussehen. Visualisierung SBB

Kommt er – und wenn ja, wann? Zum Durchgangsbahnhof Luzern stiftete der Bund in jüngster Zeit grosse Verwirrung. Anfang Februar sagte das Bundesamt für Verkehr (BAV) zum ersten Mal gerade heraus, dass sich Luzern auf einen Bau in Etappen einstellen müsse. Zentralschweizer Bundespolitikerinnen und -politiker waren alarmiert.

Am Donnerstag wurden im Ständerat mehrere Interpellationen aus der Zentralschweiz behandelt. Sie alle forderten vom Bundesrat ein klares Bekenntnis zum Gesamtprojekt Durchgangsbahnhof. Dieser solle als Ganzes – und nicht in Etappen – realisiert werden. Das bedeutet: Der neue unterirdische Bahnhof Luzern soll kein Sackbahnhof werden, sondern von Anfang an als Durchmesserlinie konzipiert werden: Mit dem Seetunnel Richtung Ebikon und dem Neustadttunnel Richtung Emmenbrücke.

«Wir wollen es nicht verzögern»

Die Antworten auf die Zentralschweizer Interpellationen fielen Ende Januar relativ vage aus. In der Debatte vom Donnerstag äusserte sich nun erstmals der neue Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) persönlich zum Durchgangsbahnhof. Er sagte: «Es ist ein Schlüsselprojekt. Wir wollen es in keiner Weise verzögern oder verhindern». Er könne zum jetzigen Zeitpunkt aber auch nichts versprechen und keinen Zeitplan abgeben. Doch genau das hätten die Zentralschweizer Ständeräte erwartet.

Bundesrat Albert Rösti bei seinem ersten Auftritt im Ständerat an der Frühjahrssession. Bild: Alessandro Della Valle/Key (Bern, 9. 3. 2023)

Denn bald stehen wichtige Weichenstellungen an: Noch vor dem Sommer werden die SBB dem Bund das Vorprojekt zum Durchgangsbahnhof zur Prüfung vorlegen. 2026 sollte dann das Parlament den nötigen Milliardenkredit sprechen. So war es zumindest bisher geplant.

Doch die jüngsten Aussagen aus dem BAV lassen befürchten, dass der Bundesrat 2026 nur eine erste Etappe des Projekts zur Finanzierung vorschlagen wird – zum Beispiel einen unterirdischen Sackbahnhof mit Seetunnel Richtung Ebikon.

Ganzes Projekt – oder nur «Teile davon»?

Auch Rösti konnte diese Bedenken am Donnerstag nicht zerstreuen. Denn er sagte: «Wir setzen alles daran, den Durchgangsbahnhof – oder Teile davon – in den nächsten Ausbauschritt aufzunehmen.» Was mit «Teile davon» genau gemeint ist, liess er offen.

Als Gründe für eine mögliche Etappierung nannte der Bund bisher finanzielle Überlegungen sowie die Tatsache, dass man das SBB-Netz nicht mit zu vielen Grossbaustellen gleichzeitig belasten will.

Rösti trifft sich mit Regierungen der Zentralschweiz

Bis Ende Jahr soll klar sein, in welcher zeitlichen Abfolge der Durchgangsbahnhof gebaut werden soll. Rösti trifft sich am nächsten Montag zudem mit den Verkehrsdirektoren der Zentralschweizer Kantone für eine «Standortbestimmung», wie er sagte.

Gmür: «Wir warten seit einem halben Jahrhundert»

Im Ständerat schaffte es Rösti jedenfalls nicht, die Zentralschweizer Fraktion zu beruhigen. Andrea Gmür (Mitte/LU) wählte klare Worte: «Es gibt viele Anzeichen dafür, dass das Projekt auf dem Abstellgleis landet.» Sie erwarte vom Bund, dass er den Durchgangsbahnhof ohne Verzögerung und als Gesamtprojekt realisiert. Auch wenn Luzern in Konkurrenz zu anderen Eisenbahn-Grossprojekten stehe: «Der Durchgangsbahnhof muss das wichtigste Projekt sein», stellte Gmür klar. Sie erinnerte daran, dass Luzern «schon seit einem halben Jahrhundert auf den notwendigen Ausbau des Bahnknotens wartet». Schon bei der Neat, bei der Bahn 2000 und beim Anschluss ans europäische Netz sei Luzern leer ausgegangen.

Auch Erich Ettlin (Mitte/OW) forderte den Bundesrat auf, seine Verantwortung wahrzunehmen: «Der Bundesrat hat den Spielraum, leitend einzugreifen». Entsprechend erwarte man von ihm ein «klares Commitment», den Durchgangsbahnhof ohne Verzögerung in den nächsten Ausbauschritt aufzunehmen.

