öffentlicher verkehr SBB führen Erneuerungsarbeiten beim Bahnhof Luzern durch – im März ist gar eine Totalsperre geplant Dank neuer Weichenverbindung, Signal- und Gleisanlagen soll der Fahrplan des heute stark belasteten Bahnhofs stabiler werden. Das geht aber nicht ohne Einschränkungen für Reisende. 12.09.2022, 14.07 Uhr

Die SBB führen am Bahnhof Luzern mehrere Erneuerungsarbeiten durch. Bild: Boris Bürgisser (28. Januar 2022)

In den nächsten zwei Jahren werden am Bahnhof Luzern Erneuerungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 46 Millionen Franken, wie die SBB mitteilen. Die Nachtarbeiten starten am 18. September.