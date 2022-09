Ökumenischer Anlass Lucerne-Festival-Gottesdienst – «Diversity ist ein urchristliches Thema» Das Lucerne-Festival-Thema «Diversity» bestimmt auch den Inhalt des diesjährigen Festivalgottesdienstes. Pfarrer Marcel Köppli sagt, warum die Kirche in Sachen Vielfalt eigentlich eine Vorreiterin ist. Roman Hodel 09.09.2022, 09.39 Uhr

«Diversity», zu Deutsch Vielfalt, ist das Jahresthema des Lucerne Festival – und damit des mittlerweile zur Tradition gewordenen ökumenischen Festivalgottesdienstes. Dieser findet am Sonntag um 10 Uhr in der Matthäuskirche in Luzern statt. Erstmals sind die Christkatholiken auch dabei.