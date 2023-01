ÖV 2040 Neue Strecken, schnellere und direktere Verbindungen – so soll das Busnetz in der Agglo Luzern künftig aussehen Der Busverkehr in Stadt und Agglomeration Luzern soll verbessert werden. Mehrere Linien erhalten eine neue Streckenführung. Und es sind zahlreiche Infrastrukturausbauten notwendig. Sandra Peter Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Das Stadtzentrum von Luzern soll vom Verkehr entlastet werden. Dafür sollen zukünftig auch direktere Busverbindungen zwischen den Gemeinden in der Agglomeration und den Quartieren sorgen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Januar 2022)

Bis spätestens im Jahr 2040 und zur Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs soll der Busverkehr im Kanton Luzern stark weiterentwickelt werden. So auch in der Stadt Luzern und den umliegenden Gemeinden. Wie das geschehen soll, hat der Verkehrsverbund Luzern (VVL) in der Studie Bus 2040 aufgezeigt. Nebst neuer Durchmesserlinien und einem Bahnhof Ost sieht die Studie weitere Änderungen vor.

So sollen etwa die RBus- und weitere Hauptbuslinien ab 2040 einheitlich – und einzelne auch bereits zuvor – im 7,5-Minuten-Takt fahren. Allenfalls sind zu Hauptverkehrszeiten auch dichtere oder zu Randzeiten und am Wochenende weniger dichte Intervalle denkbar. Diese Linien sollen im 7,5-Minuten-Takt verkehren:

Die Durchmesserlinien 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 20, 30

Die Linie 73 verbindet wie bisher ab Bahnhof Luzern die Gemeinden Adligenswil–Udligenswil–Meierskappel–Rotkreuz Bahnhof Süd. Im 7,5-Minuten-Takt verkehren die Busse zu Hauptverkehrszeiten ab Bahnhof Luzern bis Adligenswil Dorf oder je nach betrieblichen Möglichkeiten bis Widspüel.

Netzhierarchie im Busnetz RBus: Einsatz von Doppelgelenkbussen mit konsequenter Bevorzugung, die viele Reisende transportieren können (kapazitätsstark) Ergänzendes Hauptbusliniennetz: Einsatz von Gelenk- oder Standardbussen Neben- und Quartierbuslinien: Einsatz von Standard-, Midi- oder Kleinbussen

Der Bahnhof Mattenhof in Kriens sowie der Bahnhof Emmenbrücke sollen als Umsteigeknoten zwischen Bahn und Bus gestärkt werden. Ziel ist, die folgenden Buslinien anzubinden:

Bahnhof Kriens Mattenhof: Buslinien 4, 14, 16, 21 (21 fährt nicht mehr bis Kriens Zentrum, dafür wird die Linie 16 ausgebaut)

Buslinien 4, 14, 16, 21 (21 fährt nicht mehr bis Kriens Zentrum, dafür wird die Linie 16 ausgebaut) Bahnhof Emmenbrücke: Regionalbuslinien aus Richtung Ruswil (60/61), Neuenkirch (70/72) und Beromünster (50/51/52)

Regionalbuslinien aus Richtung Ruswil (60/61), Neuenkirch (70/72) und Beromünster (50/51/52) Als Option sieht der Bericht auch eine Schnellverbindung zu Hochverkehrszeiten zwischen Emmenbrücke und Kriens Mattenhof via Autobahn – falls ein stabiler Betrieb auf der Stadtautobahn gewährleistet ist.

Bushaltestelle am Bahnhof Emmenbrücke: Hier sollen künftig Regionalbuslinien angebunden werden. Die Linie 2 hingegen wird aufgehoben. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. Mai 2021)

Um die Luzerner Innenstadt weiter zu entlasten, will der VVL schnellere und direktere Verbindungen zwischen Quartieren und Gemeinden schaffen.

Die Linie 16 soll zukünftig Horw, Kriens und Littau direkt verbinden. Folgende Route ist vorgesehen: Bahnhof Horw–Ringstrasse–Bahnhof Mattenhof–Kriens Busschleife–Renggloch–Littau Bahnhof. Zu Hauptverkehrszeiten ist eine Weiterführung via Littauerboden bis nach Emmenbrücke Bahnhof Süd angedacht.

soll zukünftig direkt verbinden. Folgende Route ist vorgesehen: Bahnhof Horw–Ringstrasse–Bahnhof Mattenhof–Kriens Busschleife–Renggloch–Littau Bahnhof. Zu Hauptverkehrszeiten ist eine Weiterführung via Littauerboden bis nach Emmenbrücke Bahnhof Süd angedacht. Die Linie 11 soll ab Dattenberg via Sonnenberg bis Kriens Busschleife und weiter bis Sidhalde verlängert verlängert werden. Ab der Haltestelle Eichhof sollen diese Busse via Voltastrasse–Steghof und über den Bushof Ost weiter bis Bramberg und Friedental verkehren. Sie ersetzen die wegfallenden Linien 9, 15 und 19.

soll ab Dattenberg via Sonnenberg bis Kriens Busschleife und weiter bis Sidhalde verlängert verlängert werden. Ab der Haltestelle Eichhof sollen diese Busse via Voltastrasse–Steghof und über den Bushof Ost weiter bis Bramberg und Friedental verkehren. Sie ersetzen die wegfallenden Linien 9, 15 und 19. Neukonzeption Linie 25: Sie soll zukünftig Meggen und Ebikon direkter verbinden und bis Küssnacht verlängert werden. Vorgesehene Route: Ebikon Bahnhof–Unterlöchli–Klinik St. Anna–Brüelstrasse–Meggen–Küssnacht am Rigi.

Sie soll zukünftig verlängert werden. Vorgesehene Route: Ebikon Bahnhof–Unterlöchli–Klinik St. Anna–Brüelstrasse–Meggen–Küssnacht am Rigi. Neukonzeption der Linie 26: Auch hier ist eine direktere Streckenführung geplant, ohne Fahrt zur Station Unterlöchli. Vorgesehene Route: Ebikon Ottigenbühl–Bahnhof Ebikon–Adligenswil–Udligenswil–Küssnacht–Fänn Nord.

Auch hier ist eine geplant, ohne Fahrt zur Station Unterlöchli. Vorgesehene Route: Ebikon Ottigenbühl–Bahnhof Ebikon–Adligenswil–Udligenswil–Küssnacht–Fänn Nord. Die Linie 111 ab Ebikon Bahnhof nach Inwil wird neu weiter bis Eschenbach Bahnhof anstatt Waldibrücke geführt.

ab anstatt Waldibrücke geführt. Die neue Linie 54 wird Inwil mit Waldibrücke verbinden und via Flugplatz Nord bis Emmenbrücke Gersag verkehren.

wird verbinden und via Flugplatz Nord bis Emmenbrücke Gersag verkehren. Die neue Linie 214 soll von Malters über Littau nach Kriens führen.

soll von Malters über Littau nach Kriens führen. Die Linie 46 ab Rothenburg Wahligen Nord zum Bahnhof Emmenbrücke wird bis Luzern Ibach verlängert.

Damit der Busverkehr wie in der Studie vorgeschlagen realisiert werden kann, bedarf es zahlreicher Infrastrukturanpassungen. Dazu zählen nebst dem Bushof Ost etwa Durchmesserperrons beim Bahnhof Luzern und an Umsteigeknoten teils zusätzliche Haltekanten sowie Stand- und Wendeanlagen an verschiedenen Linien.

Wendemöglichkeiten müssten etwa in Kriens geschaffen werden, damit die Linie 5 bis zu den Pilatus-Bahnen verlängert werden kann oder beim Mattenhof in Kriens für die Verlängerung der Linie 4. Und für die Verlängerung der Linie 16 bis Littau benötigt der Bahnhof Littau eine zusätzliche Haltekante. Die Planungen für die drei Massnahmen sind gemäss Studie bereits gestartet. Noch ausstehend ist die Planung für eine Wendemöglichkeit in Ruopigen.

Noch geprüft werden muss zudem, für welche neuen oder verlängerten Strecken im Batterie-Trolleybusnetz bis 2040 zusätzliche Fahrleitungen oder Stützladepunkte an Endhaltestellen nötig sind. Auf diesen Streckenabschnitten wird neu die Elektrifizierung geprüft:

Für die Linie 4 von Frohburg bis Ruopigenhöhe über einen Kilometer Länge

von Frohburg bis Ruopigenhöhe über einen Kilometer Länge Für die Linie 5 vom Bahnhof Emmenbrücke bis Waldibrücke über fünfeinhalb Kilometer und vom Krienser Zentrum bis zu den Pilatus-Bahnen über 700 Meter

vom Bahnhof Emmenbrücke bis Waldibrücke über fünfeinhalb Kilometer und vom Krienser Zentrum bis zu den Pilatus-Bahnen über 700 Meter Für die Linie 30 von Ebikon Fildern bis Gisikon Weitblick über fünf Kilometer

von Ebikon Fildern bis Gisikon Weitblick über fünf Kilometer Für die Linie 6 von Matthof bis nach St. Niklausen Stutz über rund 700 Meter

Die Elektrifizierung für die Linie 8 zwischen Schlossberg und Kreuzstutz via Kantonsspital erfolgt bereits mit der geplanten Einführung der Batterie-Trolleybusse auf der Linie 30, ebenso ist eine neue Fahrleitung nach Littau geplant. Auch die Verlängerung des Batterie-Trolleybus-Verkehrs der Linie 4 bis nach Kriens, Mattenhof steht schon auf dem Programm.

Eine konsequente Bevorzugung des Busverkehrs, um Verspätungen zu vermeiden und funktionierende Verbindungen zu ermöglichen, erachtet die Studie als Voraussetzung – vor allem auf den Zufahrtsachsen zu den Umsteigeknoten und insbesondere als flankierende Massnahmen zum Autobahnausbau Bypass.

Weitere konkrete Massnahmen, die die Verlagerung des Verkehrs auf die Autobahn unterstützen und die Stadt und Agglomeration Luzern entlasten würden, lägen noch nicht vor. Stünden diese nicht rechtzeitig zur Verfügung, könnten eventuell Elemente der vorgeschlagenen Netzentwicklung nicht umgesetzt werden. Zudem sei «fraglich, ob in diesem Fall die angestrebte Nachfrageverlagerung zum ÖV eintrifft», erläutert die Studie.

Wegen einiger Änderungen müssten sich Passagiere aber auch von ihren gewohnten Haltestellen und Verbindungen verabschieden oder künftig vermehrt den Zug nutzen.

Das Gebiet Klösterli westlich der Pilatus-Bahnen in Kriens wäre etwa nicht mehr direkt mit dem Bus erreichbar, da dieser Ast der Linie 15 aufgehoben wird. Pendelnde sollen künftig die Linie 5 mit den Haltestellen Pilatus-Bahnen und jenen entlang der Obernauerstrasse nutzen, die - anders als die bisherigen Linien im Gebiet - im 7,5-Minuten-Takt fahren soll. Die Kuonimatt in Kriens wäre ebenfalls nicht mehr erschlossen.

Auch die Bushaltestelle Technikumstrasse in Horw würde nicht mehr bedient. Besuchende des Campus Horw sollen dereinst entweder den Bahnhof Horw oder die Bushaltestellen Spier der Linie 20 und Kriens Steinibach der Linien 14, 16 und 21 nutzen. Für die Linien 7 und 21 soll es künftig keine Direktverbindungen mehr zu den Haltestellen Bundesplatz und Kantonalbank in der Stadt geben, da diese neu via Inseliquai über den Bahnhof Ost führen.

Die Direktverbindung per Bus aus Emmenbrücke zum Bahnhof Luzern wird streckenmässig länger, da die neue Durchmesserlinie 8 über das Kantonsspital führen und die Linie 2 aufgehoben werden soll. Der Planungsbericht geht jedoch davon aus, dass die Strecke Emmenbrücke–Bahnhof Luzern mit dem Bahnangebot 2040 häufiger und schneller abgedeckt wird. Durch die Linie 5 werde zukünftig die Verbindung Emmenbrücke–Pilatusplatz gewährleistet und durch die Linie 4 die Verbindung Frohburg–Bahnhof Luzern.

Die Studie teilt die vorgesehene Entwicklung des Busnetzes bis 2040 grob in zwei Etappen ein. Die erste erfolgt ab zirka 2025/2026. Viele für diese Etappe geplante Massnahmen sind bereits Bestandteil des Programmes «AggloMobil 4» und sollen in diesem Rahmen realisiert werden. Dazu zählen beispielsweise die Führung der Linie 14 via Kriens Mattenhof und Arsenalstrasse statt Eichwilstrasse oder die Durchbindung der Linien 11 und 15 am Sonnenberg.

Die zweite Etappe ist ab 2029, respektive mit Baubeginn des Durchgangsbahnhofs, vorgesehen. Dies gilt etwa für die Verlängerung der Linie 4 bis Kriens Mattenhof oder die Führung der Linien 7, 11/15, 21 via neuer Busachse Bahnhof Ost. Die öffentliche Mitwirkung zu den Plänen der Studie Bus 2040 läuft noch bis am 6. März online.

