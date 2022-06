Ruth Aregger (55) ist Juristin und Unternehmensberaterin. Sie ist in Buttisholz aufgewachsen und lebt heute in der Stadt Luzern. Neben ihrem Engagement für den Verkehrsverbund Luzern sitzt sie im Verwaltungsrat des Sozialversicherungszentrums WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern. Seit 2018 ist Aregger Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Zentralschweiz.