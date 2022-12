Luzern: Neuer Bushof soll Durchmesserlinien ermöglichen

ÖV 2040 Neuer Bushof Ost soll Bahnhofplatz Luzern entlasten Der Durchgangsbahnhof erfordert eine Neuorganisation des Busverkehrs rund um den Luzerner Bahnhof. Geprüft wird ein neuer Busbahnhof hinter der Uni. Sandra Peter Jetzt kommentieren 14.12.2022, 17.49 Uhr

Vom linken Seeufer erreichen heute sämtliche Busse den Bahnhof Luzern via Pilatusstrasse. Künftig soll es eine Alternative östlich des Bahnhofs geben. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 4. November 2022)

Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) hat die Studie «Bus 2040»zur Zukunft des Busverkehrs erarbeitet. Sie zeigt auf, wie sich dieser bis 2040 entwickeln soll. Während der Bauphase und bis zur Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs Luzern wäre gemäss Bericht eine neue Busachse östlich des Bahnhofs via Inseliquai–Landenbergstrasse–Werkhofstrasse nützlich. «Ob und wo eine Haltestelle auf der Ostseite des Bahnhofs platziert werden könnte, müsste geprüft werden», schreibt VVL-Sprecherin Luzia Frei.

Ziel ist die Entlastung des Bahnhofplatzes

Ab Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs schlägt die Studie einen neuen Bushof Ost im Bereich Uni/Inseliquai vor. Dieser soll den heutigen Bahnhofplatz entlasten, wo heute viele Buslinien enden. Dies bedeutet gleichzeitig neue Linienführungen östlich des Bahnhofs, wo bisher keine Busse verkehren. Damit soll die Pilatusstrasse – die heute einzige Zubringerachse von der linken Seeseite zum Bahnhof – entlastet werden. Gleichzeitig soll dies die Schaffung von neuen Durchmesserlinien – also Buslinien, die nicht mehr am Bahnhof enden – ermöglichen.

Die neue Busachse östlich des Bahnhofs sei nötig, weil auf dem Bahnhofplatz wegen der Bauarbeiten zum unterirdischen Bahnhof voraussichtlich weniger Platz für Bushaltestellen zur Verfügung stehe – dies bei einer Nachfragesteigerung von bis zu 50 Prozent in den nächsten zwei Jahrzehnten.

Zufahrt über Zentralstrasse nicht ausreichend

Im Rahmen der städtischen Testplanung zum Durchgangsbahnhof wurde auch eine Busachse über die Zentralstrasse mit neuer Bushaltestelle Bahnhof West ins Spiel gebracht. Eine solche könne die Anforderungen an die Flexibilität für Liniendurchbindungen aber nicht erfüllen, so der VVL-Bericht.

Zum exakten Standort des künftigen Bushofs Ost macht die Studie keine Aussagen. Die Stadt hatte in ihrer Testplanung zum Durchgangsbahnhof einen neuen Bushof im Gebiet von frei werdenden Gleisflächen hinter der Universität skizziert. Allerdings ist unklar, welche Gleise wann frei werden.

«Konkretere Untersuchungen sind Gegenstand von künftigen Planungen und werden durch die Stadt Luzern durchgeführt», schreibt der VVL auf Anfrage. Der Flächenbedarf für einen Bushof Ost könne erst bestimmt werden, wenn das langfristige Linien- und Betriebskonzept konkretisiert sei, so der VVL. Auch die Kosten können noch nicht abgeschätzt werden, «da die konkrete Ausgestaltung noch offen ist und mit der geplanten Stadtentwicklung in diesem Gebiet koordiniert wird».

Diese neuen Linien sollen bis 2040 entstehen:

Neue Durchmesserlinien: Über die Busachse Ost sollen die Linien 4, 7 (Biregghof–Unterlöchli) und 21 (Mattenhof–Horw–Kastanienbaum–Luzern) geführt werden. Dabei fahren sie vor und während der Bauzeit des Durchgangsbahnhofs über die Werkhof- und Landenbergstrasse und den Inseliquai, später über die Bürgenstrasse.

sollen die Linien 4, 7 (Biregghof–Unterlöchli) und 21 (Mattenhof–Horw–Kastanienbaum–Luzern) geführt werden. Dabei fahren sie vor und während der Bauzeit des Durchgangsbahnhofs über die Werkhof- und Landenbergstrasse und den Inseliquai, später über die Bürgenstrasse. Die Linie 4 soll im Süden bis Kriens Mattenhof und im Norden bis nach Ruopigen verlängert werden. Somit wäre von Ruopigen aus das Stadtzentrum ohne Umsteigen erreichbar.

soll im Süden bis Kriens Mattenhof und im Norden bis nach Ruopigen verlängert werden. Somit wäre von Ruopigen aus das Stadtzentrum ohne Umsteigen erreichbar. Bereits länger bekannt sind die Pläne für die Durchmesserlinie 3 (Würzenbach–Luzern Bahnhof–Littau Tschuopis) sowie Linie 8 (Hirtenhof–Bahnhof–Löwenplatz–Kantonsspital–Emmenbrücke). Die Linie 3 soll 2025/26 als RBus-Linie eingeführt werden, die neue Linie 8 zunächst bis Seetalplatz verlängert und ab 2029 mit Doppelgelenkbussen laufen.

(Würzenbach–Luzern Bahnhof–Littau Tschuopis) sowie (Hirtenhof–Bahnhof–Löwenplatz–Kantonsspital–Emmenbrücke). Die Linie 3 soll 2025/26 als RBus-Linie eingeführt werden, die neue Linie 8 zunächst bis Seetalplatz verlängert und ab 2029 mit Doppelgelenkbussen laufen. Eine neue Durchmesserlinie entsteht durch die Verknüpfung der bisherigen Linien 20 und 24: Die neue Linie 20 fährt frühestens ab 2026 von Ennethorw bis Meggen Gottlieben/Tschädigen.

Bestehende Durchmesserlinien bleiben erhalten: Linie 1 (Kriens Obernau–Ebikon Fildern)

(Kriens Obernau–Ebikon Fildern) Linie 14 (Brüelstrasse–Horw Zentrum)

(Brüelstrasse–Horw Zentrum) Linie 6 (Büttenenhalde–Matthof). Hier verkehren ab 2029 Doppelgelenkbusse, um die Kapazität zu erhöhen. Zudem wird die Linie 6 ab 2025/26 bis St.Niklausen verlängert.

Diese Linien werden aufgehoben: Linie 2 (Bahnhof Luzern–Emmenbrücke Sprengi)

(Bahnhof Luzern–Emmenbrücke Sprengi) Linie 15 (Kriens–Sidhalde), dies wegen der Verlängerung der Linie 11 ab Dattenberg via Sonnenberg über Kriens bis Sidhalde.

Diese Linien werden verlängert: Linie 5 in Emmenbrücke via Seetalstrasse bis Waldibrücke und in Kriens ab Zentrum zu den Pilatusbahnen.

in Emmenbrücke via Seetalstrasse bis Waldibrücke und in Kriens ab Zentrum zu den Pilatusbahnen. Linie 30 ab Bahnhof Ebikon bis Gisikon Weitblick unter Einbindung der Linie 23.

Noch bis am 6. März 2023 läuft die öffentliche Mitwirkung via Onlinetool. Eine Machbarkeitsstudie für die Busachse Ost sowie die Festlegung alternativer Buswendeplätze im engeren Umfeld des Bahnhofs Luzern während der Bauphase des Durchgangsbahnhofs soll im nächsten Jahr erfolgen – im Zusammenhang mit dem zu erarbeitenden «Verkehrskonzept Bahnhofplatz 2030». «Bei einer Prüfung der Busachse Ost müsste auch das Zusammenspiel mit der geplanten Car-Anhaltekante beim Haupteingang des Bahnhofs untersucht werden», so der VVL.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen