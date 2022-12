Offener Brief Stadtluzerner Jungparteien fühlen sich ausgeschlossen, weil sie nicht auf dem neuen Portal aufgeführt sind Die Stadt Luzern hat in Ablösung ihrer alten Vereinsdatenbank ein neues Portal lanciert. Die Jungparteien werden dort jedoch nicht aufgeführt. Das sehen sie als Ungleichbehandlung. 19.12.2022, 15.09 Uhr

Die Jungparteien der Stadt Luzern sind verärgert. Denn: Sie können sich auf dem Portal Dialog Luzern – der Nachfolge-Plattform der Vereinsdatenbank – nicht anmelden. In einem offenen Brief an den Stadtrat kritisieren sie, dass es sich dabei um eine «Ungleichbehandlung gegenüber anderen Vereinen» handle.