Oldtimer-Treffen in Adligenswil «Volk wie an einem Fasnachtsumzug» – dieser Corso begeistert Traktor-Fans Fast 200 Oldtimer-Traktoren und -Einachser tuckerten von Haltikon nach Adligenswil – dort säumten Hunderte Leute die Strasse. Gut möglich, dass dieser Anlass eine Fortsetzung findet. Roman Hodel 11.09.2022, 23.32 Uhr

Das OK des ersten Adligenswiler Traktoren- und Einachser-Treffen hatte zum Corso gerufen – und die Leute sind am Sonntagvormittag in Scharen an die Strecke geströmt. «Es war überwältigend und hatte Volk wie an einem Fasnachtsumzug», sagte OK-Präsident Sepp Appert hernach.

Viel Volk im Dorfzentrum von Adligenswil am 1. Oldtimer-Traktoren- und Einachser-Treffen. Bild: Pius Amrein (Adligenswil, 11. September 2022)

Insbesondere im Dorfzentrum von Adligenswil säumten Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer die Strasse. Er schätzt die Anzahl auf weit über 1000. Wobei: Das mit dem Schätzen ist ja so eine Sache. Vermutlich seien es viel mehr gewesen.

Die Oldtimer-Parade unterwegs auf der Küssnachterstrasse bei Haltikon. Bild: Pius Amrein (Udligenswil, 11. September 2022)

Gekommen waren all die Menschen, um die zum Teil fast 100-jährigen Fahrzeuge zu bestaunen, die in einem Corso von Haltikon via Udligenswil nach Adligenswil tuckerten. Der älteste Traktor, ein Hürlimann K 10, datierte von 1929. Der älteste Einachser, ein Rapid 7s, stammte von 1940. Insgesamt 140 Oldtimer waren für den Corso angemeldet. Kurz vor dem Start um 10 Uhr befanden sich jedoch über 190 Fahrzeuge auf dem Platz.

Huhuu! Einmal Winken bitte – noch ein Schnappschuss vom Oldtimer-Treffen. Bild: Pius Amrein (Adligenswil, 11. September 2022)

Auch die Unangemeldeten dürfen immer mitfahren

Laut OK-Präsident Appert ist es üblich, dass jeweils noch welche mit ihren Fahrzeugen unangemeldet vorfahren. Teilnehmen dürften stets alle, für die Unangemeldeten habe es einfach einen separaten Parkplatz gegeben. Der OK-Präsident zieht ein positives Fazit. Es habe keine Zwischenfälle gegeben und alles sei reibungslos abgelaufen. Aus dem Publikum habe er viele positive Rückmeldungen erhalten. Entsprechend kann sich Appert weitere Oldtimer-Traktoren-Treffen vorstellen. Er sagt:

«Wie häufig, werden wir im OK zuerst besprechen müssen – sicher nicht jährlich, dafür ist der Aufwand zu gross.»

Mit der Königin der Berge im Hintergrund sehen die Oldtimer noch eindrücklicher aus. Bild: Pius Amrein (Udligenswil, 11. September 2022)