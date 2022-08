Grösste Party der Schweiz Die Monkey's zeigen den Zürchern an der Street Parade, wie man in Luzern feiert Sie sind berühmt-berüchtigt für ihre Partys an der Fasnacht. Jetzt machen sich die «Monkey's» zum ersten Mal auf nach Zürich an die Street Parade. Es ist am Samstag nicht das einzige Luzerner Lovemobile. Roman Hodel Jetzt kommentieren 11.08.2022, 20.18 Uhr

Zwei der 30 Lovemobiles an der Zürcher Streetparade stammen dieses Jahr aus Luzern. Eines davon bauen die «Monkey's». Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 11. August 2022)

Mit viel (künstlichem) Gestrüpp und einer tropischen Deko wird das Luzerner Eventlabel «Monkey's & Co.» am Samstag rund um das Zürcher Seebecken kurven. «Tropical Jungle» heisst das Motto ihres ersten Lovemobiles überhaupt. «Dschungel passt doch bestens zu den aktuellen Temperaturen und natürlich zu uns Monkey's», sagt Mitorganisator Shivan el-Barazangi (38). Monkeys heisst auf Deutsch Affen.

Berühmt-berüchtigt sind die Monkey's seit 2012 für ihre Partys an der Luzerner Fasnacht. Mit dem Lovemobile geht nun ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Das Know-how holen sie sich einerseits bei den Firmen, die beispielsweise das Soundsystem vermieten. El-Barazangi:

«Andererseits haben wir wegen der Fasnacht in unseren Reihen einen erfahrenen Wagenbauer – das hilft uns.»

An Manpower mangelt es den Monkey's am Donnerstag jedenfalls nicht: Auf einem Gewerbeareal in Rothenburg wird zusammengesetzt, gebohrt, geschraubt – und manchmal geflucht. Bis spätestens am Freitagabend muss alles fertig sein. Dann wird der Tieflader nach Zürich verschoben, um am Samstag als Nummer 24 der Street Parade loszufahren.

Für den Sound wird unter anderem El-Barazangi selber sorgen – als DJ Shivan zusammen mit Andrea. M. Weiter legen auf: Toni de Bassi, Clari Ann, Shabba & Daitan sowie die Zürcher DJ-Legende Mas Ricardo.

Nebel versprühende Ventilatoren sollen Ravende abkühlen

Von den 130 Tickets sind rund 80 Prozent verkauft. Die restlichen sind im Vorverkauf auf Eventfrog erhältlich. Und zwar für 175 oder 200 Franken pro Person. In beiden Fällen sind Softdrinks, Bier und Prosecco inbegriffen, bei der teureren Version zusätzlich Longdrinks und Shots. Im Gegensatz zu anderen Lovemobiles gilt kein Dresscode. «Hauptsache farbig!», sagt El-Barazangi. Damit die Ravenden mit der Hitze klarkommen, lässt er zusätzlich Ventilatoren installieren, die Nebel versprühen.

Die Sonntagskinder haben ihr Lovemobile nochmals verlängert

Am Start ist auch das Luzerner Partylabel Sonntagskinder – zum dritten Mal in Folge. Warum? «Weil's geil ist und die eigenen Ansprüche ans Lovemobile mit jeder Teilnahme steigen», sagt Organisator Ronny Schröter (41). Will heissen: Das Gefährt, das in Sempach aufgebaut wird, ist nun 32 Meter lang, das Erste mass noch 27 Meter. Ganz zu schweigen von der üppigeren Deko und dem massiveren Soundsystem.

Beachtliche 32 Meter lang ist das Lovemobile der Sonntagskinder. Bild: PD

Das kostet. Zudem sind die Ausgaben etwa für die Security gestiegen. Deshalb sind die Tickets mit 200 Franken – inklusive Softdrinks, Bier und Prosecco – etwas teurer als vor drei Jahren. Wer mittanzen will: 105 der 180 Tickets sind weg – es hat also noch welche auf Eventfrog. Passend zum Motto «Burning Boot» lautet der Dresscode: Orange, Gelb und/oder Rot.

Bis Schröters Lovemobile am Samstag mit der Nummer 21 auf die Route gehen kann, gibt's so oder so noch viel zu tun. Er sagt:

«Adrenalin vor der Parade gehört dazu, doch es hat noch immer alles geklappt.»

Die Sonntagskinder beim Aufbau des Lovemobiles. Video: Tele1

Hinweis: Die Lovemobiles starten am Samstag um 14 Uhr am Utoquai. Alle Infos zur Street Parade mit ihren Bühnen und Partys gibt's auf der offiziellen Website.

2 x 2 Tickets für Daydance mit Mousse-T zu gewinnen Inmitten des Street-Parade-Trubels richtet der Luzerner Eventveranstalter La Residencia am Samstag von 14 bis 24 Uhr eine Daydance aus – und zwar auf dem Bauschänzli. Die künstliche Insel in der Limmat ist normalerweise ein Biergarten. Headliner ist DJ und Musikproduzent Mousse-T. Clubgänger der 90er-Jahre dürften seinen House-Hit «Horny» kennen – oder «Sex Bomb», den er für Tom Jones geschrieben hat. Es ist das erste Mal, dass auf dem Bauschänzli während der Parade eine Party stattfindet. «Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind», sagt Simon Märki von La Residencia. Vor drei Jahren hat Candrian Catering das Bauschänzli übernommen. Der Pächter ist bestens bekannt mit Märki. So führte eines zum anderen. Bereits sind 1000 Tickets weg, weitere sind im Vorverkauf für 49 Franken erhältlich auf Eventfrog. Wir verlosen 2x2 Tickets. Schicken Sie bis am Freitag, 12. August, spätestens 18 Uhr, ein Mail an bauschaenzli@streetparade.ch. Die Gewinnenden werden vom Veranstalter ausgelost und benachrichtigt, mit Bestätigung des Gästelisten-Eintrags. Die Verantwortung für die Verlosung liegt bei La Residencia.

