«Mein Leben und der Notenschnitt» Beliebter Dokfilm über Ebikoner Schulkinder erhält eine Fortsetzung Der Luzerner Regisseur Luzius Wespe hat in einer Dokumentation vier Schulkinder beim Übertritt in die Oberstufe begleitet. Jetzt soll eine Fortsetzung zeigen, wie es ihnen seither ergangen ist. Simon Mathis Jetzt kommentieren 11.08.2022, 17.10 Uhr

«Es gibt Kinder, die können es einfach. Und so eines bin ich nicht», sagt die Fünftklässlerin Mara aus Ebikon. «Ich bin nicht dumm auf die Welt gekommen, aber ich muss arbeiten für mein Ziel.» Sie seufzt. «Dann ist man unter Druck. Sehr stark unter Druck.» Das ist nur eine von vielen spannenden Aussagen im Dokumentarfilm «Mein Leben und der Notenschnitt», der zwei Schülerinnen und zwei Schüler beim Übertritt in die Oberstufe begleitet. Der Film wird am Montagabend im Open-Air-Kino Luzern laufen, erstmals in einer 77-minütigen Langversion. Der Luzerner Regisseur spricht mit uns über die neue Fassung – und kündigt eine Fortsetzung an.

Grosser Herzklopfmoment: Florina erhält ihre Französischprüfung zurück. Screenshot: PD/Voltafilm

Ihr Dokumentarfilm über eine Ebikoner Schulkasse wurde bereits 2021 auf SRF ausgestrahlt. Weshalb haben Sie nun eine Langfassung gemacht?

Regisseur und Kameramann Luzius Wespe. Bild: PD

Luzius Wespe: Der Film hat damals ein unglaublich grosses Echo ausgelöst. Teils haben wir von Zuschauern Briefe und sogar Geschenke für die Kinder im Film zugeschickt bekommen. Bei so guten Rückmeldungen fand ich es schade, den Film einfach in der Schublade verschwinden zu lassen. Zudem hatte ich noch mehr als genug tolles Material, das es leider nicht in die Fernsehfassung geschafft hat.

Wieso hat es das Material nicht ins Fernsehen geschafft?

Bei einer TV-Produktion steht man oft unter dem Diktat des Fernsehapparates. Man will verhindern, dass das Publikum wegzappt. Deshalb muss die Geschichte enorm dicht erzählt sein. Die Langfassung ist auch eine Kinofassung: Hier kann ich der Geschichte mehr Raum geben, Atmosphäre schaffen und eher in die Tiefe gehen.

Sven hat seit einer Woche keinen Tadel von der Lehrerin bekommen. Screenshot: PD/Voltafilm

Im Film sagt Sven, einer der Schüler: «Es gibt Schlimmeres, als ins C zu kommen. Zum Beispiel, in die Kanti zu kommen.» Haben Sie so prägnante und vielsagende Sätze erwartet?

Das konnte ich so natürlich nicht erwarten oder erzwingen. Wichtig bei einem Dokfilm ist es, die eigenen Erwartungen stets zu revidieren; zuzulassen, dass sich die Geschichte in eine andere Richtung entwickelt als gedacht. Aber natürlich konnte ich nicht völlig planlos an den Dreh herangehen. Ansonsten wäre eine Finanzierung unmöglich.

Was wollen Sie mit dem Film erreichen?

Mich beschäftigte die Frage, wofür sich die Kinder interessieren, wenn sie vor dem Übergang in die Oberstufe stehen – und was von aussen an sie herangetragen wird. Wie gehen sie mit der Bewertung ihrer Leistung um? Der Film kann Kindern, Eltern, aber auch Lehrpersonen einen Anhaltspunkt zur Selbstreflexion geben. Was macht der Leistungsdruck mit uns? Ich finde, darüber wird zu wenig gesprochen. Letztlich ist eine Note nur eine Note.

Imran darf das Videospiel «Fortnite» nicht mehr spielen. Screenshot: PD/Voltafilm

Weshalb geht es eigentlich um Ebikoner Kinder?

Ein ehemaliger Primarlehrer hat mich nach Ebikon vermittelt. Unser Atelier steht in Luzern an der Grenze zu Ebikon. So war ich nahe am Geschehen und konnte spontan reagieren, wenn etwas Wichtiges passiert ist. Ich habe dann die Klasse kennen gelernt und ihnen in mehreren Stunden erklärt, wie Filmemachen geht. So habe ich nach und nach Zugang zu ihnen gefunden.

Haben Sie noch Kontakt zu den vier Protagonisten?

Ja, klar. Nach der Erstausstrahlung des Filmes haben sich zahlreiche Zuschauer erkundigt, was aus ihnen geworden ist. Das hat mich dazu motiviert, eine Fortsetzung zu machen. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Dieses Mal geht es um die Berufswahl und die Lehre.

Wann wird die Fortsetzung erscheinen?

Wenn alles so kommt, wie es kommen soll, wird der Film Ende 2024 Premiere feiern.

Mara lernt für ihren Französischtest. Screenshot: PD/Voltafilm

Hinweis: Premiere der Langfilmversion von «Mein Leben und der Notenschnitt» im Open-Air-Kino Luzern, 15. August, 21 Uhr. Regisseur Luzius Wespe und mehrere Protagonisten des Filmes werden auftreten. SRF-Ausstrahlung am 19. August um 22.25 Uhr.

