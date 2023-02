Ortsplanung Im Kanton Luzern geht die Angst vor «Abzonungen» um Der Wechsel von der Ausnützungsziffer zur Überbauungsziffer bereitet Hauseigentümern und Architektinnen Kopfzerbrechen. Was steckt hinter den Sorgen? Simon Mathis Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Zahlreiche Luzerner Gemeinden passen derzeit ihre Bau- und Zonenordnungen (BZO) an. Das bringt viele neue Vorgaben mit sich; so etwa in der Stadt Luzern, wo in bestimmten Gebieten fossile Heizungen verboten werden sollen. Eine Änderung gibt unter Bauherrschaften allerdings besonders viel zu reden: der Wechsel von der Ausnützungsziffer (AZ) zur Überbauungsziffer (ÜZ).

Das Bauen gibt derzeit viel zu reden. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. September 2022)

Wie unserer Zeitung zugetragen wurde, fürchten insbesondere Hauseigentümerinnen und Architekten, dass durch diesen Berechnungswechsel wesentlich weniger bebaubare Fläche zur Verfügung stehe als zuvor. Die Angst vor grossflächigen «Abzonungen» greift um sich. In der Agglo Luzern ist das Thema besonders präsent; hier laufen mehrere BZO-Revisionen, in einigen Gemeinden stehen sie kurz bevor. Die Sorge hat sich mittlerweile auch in politischen Vorstössen niedergeschlagen – etwa in Emmen von der Mitte oder in der Stadt Luzern von der FDP.

Dass der AZ-ÜZ-Übergang ausgerechnet jetzt zur Sprache kommt, ist auf den ersten Blick überraschend. Denn eigentlich wurde dieser Schritt bereits vor mehreren Jahren vollzogen – auf kantonaler Ebene. In der Praxis sind alle Luzerner Gemeinden dazu angehalten, den Wechsel zu vollziehen. Die Frist dafür hat der Kanton Ende 2023 angesetzt. Das ist der Grund dafür, dass in vielen Gemeinden nun eine BZO-Revision ansteht.

Von der Geschossfläche zum Fussabdruck

Beide Ziffern – AZ und ÜZ – dienen dazu, die erlaubte Grösse eines Gebäudevolumens anzugeben. «Bei der Ausnützungsziffer gilt als Berechnungsgrundlage die Fläche auf jedem Geschoss», erläutert Pascal Wyss, Bereichsleiter Recht des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements. «Bei der Überbauungsziffer ist die Grundlage sozusagen der Fussabdruck eines Gebäudes; also jene Fläche, die man erhalten würde, wenn man ebenerdig eine Schnur um das entsprechende Haus zurren würde.»

Ein Beispiel: Eine Überbauungsziffer von 0,3 heisst, dass auf einer 1000 Quadratmeter grossen Fläche 300 Quadratmeter bebaut werden dürfen. Zudem wird bei der ÜZ in Bezug auf die Höhe nicht mehr mit Geschossen gerechnet, sondern mit Metern. Zweigeschossige Wohnzonen werden etwa neu als Zonen definiert, in denen nicht höher als 13 Meter gebaut werden kann. «Der Begriff ‹zweigeschossig› wurde früher sehr flexibel ausgelegt», erläutert Wyss. «Solche Gebäude konnten bis zu 15 Meter hoch werden.» Die neue Angabe in Meter schaffe Klarheit und somit Rechtssicherheit.

Entscheidend ist, was die Gemeinden mit der ÜZ machen

Pascal Wyss hält fest: «Die Aussage, dass der Wechsel von der AZ zur ÜZ grundsätzlich zu einer Abzonung führt, ist sicher falsch.» Letztlich sei nämlich entscheidend, wie hoch die ÜZ in der jeweiligen Gemeinde respektive in der betroffenen Zone ist. «Je differenzierter die Gemeinden Zonen ausscheiden, desto genauer lässt sich das erlaubte Gebäudevolumen übertragen.» Theoretisch liesse sich für jede Parzelle eine eigene ÜZ festlegen, was aber zu aufwendig sei.

Beim Kanton habe man festgestellt, dass die ÜZ oftmals mehr «einschenke», als anfangs gedacht. «Sie führt eher zu einer Verdichtung», hält Wyss fest. Dies deshalb, weil die Planerinnen und Planer jeden Quadratmeter bis ganz oben hin «auffüllen» können. Dass die ÜZ deshalb zu einer kompakten und eher kubischen «Schuhschachtel»-Bauweise führt, haben Experten schon vor Jahren betont. «Das ist insofern nicht tragisch, als diese Bauweisen schon vor der ÜZ vorherrschten», sagt Wyss.

Schuhschachtelförmige Bauten, hier der Mattenhof in Kriens, wurden schon vor dem Berechnungswechsel oft realisiert. Bild: Dominik Wunderli (6. Dezember 2022)

Für Kritik sorgt unter anderem der Umstand, dass neu auch Balkone, die tiefer sind als 1,5 Meter, zur ÜZ gezählt werden. Wer also einen grossen Balkon will, muss entsprechend Wohnfläche opfern. «Das ist so, aber auch das können Gemeinden über eine grössere ÜZ ausgleichen», sagt Wyss. Die Entscheidung, wie viel Fläche für Balkone genutzt werden soll, liege letztlich bei den Bauherrinnen und Bauherren.

Vorwirkung erwischt viele auf dem falschen Fuss

Irritationen verursacht auch die sogenannte «Vorwirkung» – also die Tatsache, dass die neuen Nutzungsvorschriften bereits dann in Kraft treten, wenn die Revision aufliegt. Das ist zurzeit in Emmen und der Stadt Luzern der Fall. «Aufgrund der vollständig neuen Konzeption ergeben sich gravierende Veränderungen in den Bebauungsmöglichkeiten», schreibt die Mitte Emmen in einer dringlichen Interpellation. Bis zum Inkrafttreten der neuen Nutzungsplanung sei damit zu rechnen, dass zahlreiche Bauvorhaben «aufgeschoben werden und dann eine Flut von Eingaben auf die Gemeinde» zurolle.

Die Vorwirkung sei ein sinnvoller und üblicher Mechanismus, betont Pascal Wyss. Sie verhindere, dass Vorgaben – zum Beispiel ein Verbot von Mobilfunkantennen – übergangen würden. Der Sprung von AZ zu ÜZ löse wohl mehr Unsicherheit aus als andere Massnahmen, weil er mit einem umfassenden Systemwechsel verbunden sei. Wyss gibt allerdings zu bedenken, dass dieser Wechsel schon seit Jahren bekannt gewesen sei.

Zudem erinnert er daran, dass die Änderung im Kantonsrat ohne eine einzige Gegenstimme durchgewunken wurde. «Der Wechsel ist aus unserer auch Sicht vernünftig: Die ÜZ ist wesentlich einfacher als die AZ, die jeweils zu einer riesigen Rechnerei führte – darunter haben vor allem die Gemeinden gelitten.»

