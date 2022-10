Parkinson «Man darf nicht im Selbstmitleid versinken» – ehemaliger FCL-Vereinspräsident spricht über seine Krankheit Der 79-jährige Rudenz Stoll erhielt vor drei Jahren seine Parkinson-Diagnose. Wie es ihm seither ergeht, erzählt er im Vorfeld einer Infoveranstaltung im Kantonsspital Luzern. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Rund 15’000 Menschen haben hierzulande Parkinson, wie die Vereinigung Parkinson Schweiz auf ihrer Website schreibt. Einer davon ist Rudenz Stoll, bekannt als ehemaliger Präsident des FCL-Vereins, der sämtliche Breitensportabteilungen umfasst, sowie vorgängig als Pressechef des FCL, des SC Kriens und als Journalist. Der 79-jährige Krienser hat sich bereit erklärt, im Vorfeld einer Infotagung von Parkinson Schweiz im Kantonsspital Luzern über seine Krankheit zu sprechen (siehe Infotext).

Rudenz Stoll beim Sportgebäude auf der Allmend, wo er ins Fitness geht. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Oktober 2022)

«Ich will die Leute sensibilisieren und aufzeigen, dass man keine Angst vor Parkinson haben muss», sagt Stoll. «Wenn man es positiv angeht und sich nicht selbst zu stark einschränkt, kann man weiter ein aktives Leben führen.» Es sei aber wichtig, die Krankheit frühzeitig zu erkennen. «Je eher man es weiss, desto besser kann man es behandeln und den Verlauf mildern. Denn ohne Medikamente geht es nicht.»

Parkinson-Infos im Kantonsspital Um über die Krankheit zu informieren, veranstaltet Parkinson Schweiz mit dem Luzerner Kantonsspital (Luks) am 16. November ab 13.45 Uhr eine Infotagung im Luks Luzern. Diese richtet sich vor allem an (potenziell) Betroffene und Angehörige. Die Teilnahme ist gratis. Anmeldung bis am 26. Oktober auf: www.parkinson.ch/veranstaltungen/informationstagungen/infotagung-luzerner-kantonsspital Bei Parkinson sterben Nervenzellen ab. Hauptmerkmale sind gemäss Parkinson Schweiz Probleme mit Körperbewegungen, etwa Bewegungsverlangsamung und -verzögerung, Muskelsteifheit oder Zittern, wobei die Symptome sich individuell stark unterscheiden können. Die Krankheit ist nicht tödlich, aber auch nicht heilbar. Obwohl sie bereits 1817 vom englischen Arzt James Parkinson beschrieben wurde, sind die Ursachen nach wie vor nicht bekannt. Betroffen sind vor allem über 60-Jährige.

Stoll hat die Diagnose vor drei Jahren erhalten. «Das war zufällig. Ich habe einer Bekannten von Kribbeln in den Fingern und schweren Beinen erzählt. Sie meinte dann, ich soll das abklären lassen.»

Nach der Diagnose fiel er in ein Tief

Mit dem Befund habe er anfänglich gehadert. «Ich bin in ein Tief gefallen und musste mich wieder aufrappeln.» Geholfen hätten Gespräche mit Freunden sowie einem Facharzt. «Er hat mir aufgezeigt, dass ich trotz Parkinson ‹steinalt› werden kann.» Es sei wichtig, den Kummer nicht in sich hineinzufressen. «Man darf nicht in Selbstmitleid verfallen.»

Schliesslich beschliesst Stoll, sich körperlich stärker zu betätigen. Das Fitnesszentrum im Sportgebäude auf der Allmend besucht er nun fast täglich. Auch sonst bleibt er aktiv: Ab und zu schreibt Stoll nach wie vor freiberuflich Artikel. Weiter engagiert er sich freiwillig, unter anderem als Jobcoach für Jugendliche. In der kalten Jahreszeit ist er öfters an seinem Zweitwohnsitz im spanischen Marbella anzutreffen. «Das mediterrane Klima hilft», sagt Stoll. «Vielleicht ist es aber auch ein psychischer Effekt. Das andere Umfeld bringt mich auf andere Gedanken», fügt er hinzu.

«Dann zitter ich halt»

Die positive Einstellung Stolls ist im Gespräch spürbar. Er sagt denn auch, dass Parkinson ihn im Alltag kaum einschränke und fügt sarkastisch hinzu: «Dann zitter ich halt. Ich bin nicht mehr so beweglich und teils etwas langsamer, aber sonst kann ich alles machen, was andere in meinem Alter auch tun.» Wie sich die Krankheit künftig entwickelt, kann niemand voraussagen. «Sie kann auch dazu führen, dass man auf den Rollstuhl angewiesen ist. Aber daran denke ich nicht.» Für die Zukunft wünscht er sich vor allem eines: «Gesund und positiv bleiben.»

