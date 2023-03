Patrouille Suisse Achtung Lärm: Erhöhter Flugbetrieb über dem Militärflugplatz Emmen Vom 20. März bis 1. April finden Trainings und Einsätze der Patrouille Suisse ab und über dem Militärflugplatz Emmen statt. 17.03.2023, 16.20 Uhr

Die Patrouille Suisse zeigt eine Formation über dem Flugplatz Emmen. Bild: Philipp Schmidli (25. 5. 2019)

Ab Montag, 20. März, kommt es im Raum Emmen zu einer «erhöhten Lärmbelastung». Dies, weil die Patrouille Suisse ab und über dem Militärflugplatz Emmen trainiert, wie die Schweizer Armee in einer Mitteilung schreibt. Die Einsätze dauern bis 1. April.

Konkret fliegt die Patrouille Suisse unter der Woche jeweils am Mittwoch und Freitag zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr eine Trainingseinheit über dem Militärflugplatz. Am Wochenende beschränkt sich der Einsatz auf einen Start und eine Landung am Samstagnachmittag, 1. April. Dann findet in Les Diablerets die Flugshow Migros Finals Diablerets statt.

Die Schweizer Armee dankt den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis hinsichtlich der erhöhten Lärmbelastung. (tos)