Perlen Autofahrer fährt Fussgängerin an – mit 1,8 Promille In Perlen ist ein Auto mit einer Fussgängerin kollidiert. Diese wurde beim Unfall verletzt. Eine Atemalkoholprobe beim Autofahrer ergab ein Ergebnis von rund 1,8 Promille. Zudem fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. 30.11.2022, 11.01 Uhr

Gegen 17.40 Uhr war am Dienstagabend eine Fussgängerin am Kanal in Perlen unterwegs. Sie lief am rechten Fahrbahnrand, als es zu einer Kollision mit einem Auto kam. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurde die Frau wurde beim Unfall verletzt und musste durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren werden. «Die Verletzungen dürften eher von leichter Natur sein», heisst es weiter.