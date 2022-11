Perlen Im Kanton Luzern sezieren mutige Menschen den Schweizer Güsel 700 Kilogramm Abfall produziert die Schweizer Bevölkerung pro Kopf und Jahr. Doch was genau landet eigentlich im Kehricht? Im Recycling-Center Perlen wird derzeit akribisch ermittelt. Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ortstermin bei der Firma Schneider Umweltservice in Perlen. Der typische säuerliche Geruch von etwas zu gut gelagertem Güsel hängt in der Luft. Die Temperatur in der Halle ist eher frisch. Zum Glück, denkt man sich und mag sich nicht ausmalen, welche geruchlichen Konsequenzen die gleiche Übungsanlage im Hochsommer hätte: Ein Team von temporären Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seziert hier gerade Abfallsäcke einer Tessiner Gemeinde. Die 500 Kilogramm angelieferten Haushaltskehricht gilt es fein säuberlich auseinanderzudividieren.

Es gibt mit Sicherheit angenehmere Beschäftigungen. «Man gewöhnt sich aber daran», beteuert Marvin Gantert aus Luzern. Der junge Mann spart für einen Sprachaufenthalt und hat deshalb den Job hier angenommen. Er sagt: «Am Anfang brauchte es etwas Überwindung. Vor allem Fleisch im Abfall ist schwierig – manchmal hat es auch Maden.»

Haushaltskehricht aus Knutwil, Meggen, Steinhausen

Also nichts für zartbesaitete Gemüter. Das ist sich auch Markus Christen bewusst. Er ist Geschäftsleitungsmitglied von Umsicht, einer Luzerner Agentur für Umwelt und Kommunikation. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) ist die Agentur schon zum dritten Mal für die Abwicklung der im Zehnjahrestakt stattfindenden Güselanalyse zuständig.

Konkret werden je 500 Kilogramm Hauskehricht aus 33 repräsentativen Gemeinden untersucht. Aus der Zentralschweiz beteiligen sich Knutwil, Meggen und Steinhausen. Die Kehrichtsäcke werden einer nach dem anderen auf dem Sortiertisch aufgeschlitzt und aussortiert. «Vom Personal erfordert das eine hohe Konzentration», sagt Markus Christen. Kein Wunder, denn der Güsel muss in nicht weniger als 32 sogenannte Fraktionen unterteilt werden, wobei zum Beispiel allein Nahrungsmittel in fünf verschiedene Kessel aufzuteilen sind.

Sind die 500 Kilogramm Abfall sortiert, werden alle Sammelcontainer gewogen und die Daten pro Gemeinde festgehalten. Doch wofür überhaupt? Darüber gibt an der Medienorientierung Katrin Schneeberger Auskunft. Die Bafu-Direktorin will dank der genauen Kehrichtanalyse erfahren, «ob wir auf dem richtigen Weg sind». Aus dem Abfall lasse sich herauslesen, «ob sich die Anstrengungen in der Abfalltrennung gelohnt haben und wo es noch Verbesserungen braucht». Die Resultate würden wichtige Hinweise über das Konsumverhalten der Bevölkerung und seine Entwicklung in den letzten zehn Jahren liefern.

Ein grosses Problem bleibt Food-Waste

Katrin Schneeberger, Direktorin des Bundesamts für Umwelt. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

Generell hat Katrin Schneeberger zwei gute Botschaften und einige weniger gute: «Auf dem Gebiet der Innovation und des Recyclings spielen wir jeweils in der obersten Liga», sagt sie. So erreiche der Anteil der rezyklierten Siedlungsabfälle aktuell 53 Prozent. Schon die vergangenen Untersuchungen hätten wichtige Erfolge gezeigt: «Immer weniger Zeitungen, Kartonverpackungen und Flaschen enden im Abfallsack und damit in der Kehrichtverbrennung.»

Gleichzeitig erreichen wir laut Katrin Schneeberger aber leider auch bei der Abfallmenge eine Spitzenposition: 700 Kilogramm seien es pro Kopf und Jahr: Nur die Konsumentinnen und Konsumenten in den USA und in Dänemark produzierten ähnlich viel Abfall pro Kopf wie wir. «Würde die gesamte Welt im selben Ausmass wie die Schweiz konsumieren und wegwerfen, bräuchte es fast drei Planeten.» Schneebergers Botschaft ist so klar wie einleuchtend: «Der beste Abfall ist jener, den wir vermeiden. »

«Man gewöhnt sich daran»: Mitarbeitende sortieren im Recycling-Center der Firma Schneider Umweltservice Haushaltskehricht. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Perlen, 15. November 2022)

Exakte Daten aus der laufenden Abfallanalyse gibt es natürlich noch nicht. Markus Christen kommuniziert aber trotzdem erste Erkenntnisse: Der sortierte Kehricht sei zum grössten Teil unspektakulär und bestehe aus dem in jedem Haushalt anfallenden Abfall, hauptsächlich aus Küche, Bad und WC. «Was uns bereits 2002 schockiert hat und nach wie vor in sehr vielen Kehrrichtsäcken zu finden ist, sind Lebensmittelabfälle, sogenannter Food-Waste.» Brot, Früchte, Gemüse, Salat, Schokolade, Fleisch und Milchprodukte seien häufig:

«Sie zeigen, dass wir es mit dem Müll einer Wohlstandsgesellschaft zu tun haben.»

Daneben dominierten Verpackungen aus Kunststoff oder Verbundmaterialien das Bild.

Für Bafu-Direktorin Schneeberger ist Food-Waste mehr als eine bedauerliche Verschwendung von Lebensmitteln und Geld: Er belaste ausserdem die Umwelt in hohem Masse, vor allem wenn Fleisch weggeworfen werde. Entsprechend sieht sie in diesem Bereich einen gewichtigen Hebel. Kein Wunder: Bei der letzten Erhebung 2012 machten fortgeworfene Nahrungsmittel fast ein Sechstel des Haushaltskehrichts aus.

So wird der Abfall in Perlen sortiert. Video: PilatusToday / David Migliazza

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen