Horw Darum hat die Horwer Gemeindeschreiberin gekündigt 25 Jahre auf Gemeindeverwaltungen sind für Irene Arnold genug. Mit dem Wirbel um ihre Person 2021 habe die Kündigung nichts zu tun. Roman Hodel Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

Gemeindeschreiberin Irene Arnold verlässt die Gemeinde Horw auf August 2023 (wir berichteten). Die 50-Jährige will sich beruflich neu orientieren. Der Abgang kommt für die Öffentlichkeit überraschend, hat Arnold doch ihre Funktion erst vor drei Jahren angetreten, wobei sie zuvor während über elf Jahren Stellvertreterin des Gemeindeschreibers war. Sie sagt dazu: «Ausschlaggebend für den Entscheid, eine berufliche Veränderung anzugehen, ist die Gesamtdauer.» Denn vor ihrer Tätigkeit in Horw arbeitete Arnold bereits als Gemeindeschreiberin. Am 1. März ist es 25 Jahre her, als sie in Schlierbach diesen Job angetreten hatte.