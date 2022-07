Pilatus Tower Pilatus Arena AG erwägt Klage gegen Einsprecherin Die Pilatus Arena AG rechnet mit einer Baubewilligung für die Überbauung mit Hochhäusern in Kriens. Falls die letzte Einsprecherin dagegen Beschwerde einlegt, will die Pilatus Arena AG diese verklagen. Sandra Peter Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

So soll der 113 Meter hohe Pilatus Tower beim Bahnhof Kriens-Mattenhof dereinst aussehen. Visualisierung: Raumgleiter AG

Nach wie vor ist eine Einsprache der Stiftung Archicultura gegen die geplante Überbauung mit zwei Hochhäusern und multifunktionaler Halle im Krienser Mattenhof hängig. Dadurch verzögert sich der ursprünglich für den Frühling 2022 geplante Baustart. «Die finanziellen Folgen sind erheblich, aber verkraftbar», schreibt Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Arena AG, auf Anfrage. Die Preise für die Eigentumswohnungen seien seit längerem festgelegt und davon nicht betroffen.

Etwas anders sieht die Lage für die Sport- und Eventhalle aus. Toni Bucher sagt:

«Weitere Verzögerungen durch die noch pendente Einsprache würden vor allem den Indoorsport in der Region Luzern treffen und die Kosten weiter in die Höhe treiben.»

Eine verlässliche Aussage zur Fertigstellung der Halle könne erst gemacht werden, wenn die Baubewilligung rechtskräftig sei.

Pilatus Arena AG will gegen «ungerechtfertigte» Einsprache vorgehen

Die Pilatus Tower AG rechnet mit der Erteilung der Baubewilligung durch den Krienser Stadtrat und der Abweisung der Einsprache. Weitere Verzögerungen will sie nicht so einfach hinnehmen: Sie zieht unter Umständen eine Klage gegen die Stiftung Archicultura in Betracht.

Dies zeigt ein Gastbeitrag von Toni Bucher in der aktuellen Ausgabe des von der Totalunternehmerin des Projekts, Halter AG, herausgegebenen Magazins «Komplex». In der dort publizierten Kolumne mit dem Titel «Die Last der Einsprachenflut» schreibt der Verwaltungsratspräsident:

«Wir werden nach Erteilung der Baubewilligung der Pilatus Arena und nach Abweisung der Einsprache den entstandenen Schaden berechnen und gegen die Einsprecher klagen. So kann ein Gericht in der Sache entscheiden. Dies, sollte Archicultura gegen den Entscheid der Stadt Kriens beim Kantonsgericht Beschwerde einreichen.»

Die AG sei bereit, damit ihren «Beitrag zur unabhängigen juristischen Klärung» zu leisten, um «ungerechtfertigte» Einsprachen einzudämmen. Im Text betont Bucher, dass es ihnen um Einsprecher gehe, «die dies aus Prinzip, zum persönlichen Vorteil und wider besseres Wissen tun». Nicht gemeint seien «wohlgemerkt» berechtigte Einsprachen.

Die Einsprecherin kritisiert die Höhe des 113-Meter-Towers. Diese habe «massive Auswirkungen auf den Pilatus», der zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) zählt. Denn der Turm überrage die geschützte Pilatus-Lopper-Krete. Sie verlangt ein Gutachten.

Man muss dazu wissen: Die Höhe ist im rechtsgültigen Bebauungsplan bereits festgelegt. Zudem dauern die Planungen schon über 13 Jahre. Dabei gab es Mitwirkungen und zahlreiche Expertenteams waren involviert. Die Stiftung Archicultura meldete sich jedoch erst beim Baugesuchsverfahren zu Wort. Die Stiftung Archicultura konnte für eine Stellungnahme zur angekündigten Klage bis zum Publikationszeitpunkt nicht erreicht werden.

Über 4 Millionen Franken für 4,5-Zimmer-Wohnung

Die steigenden Preise aufgrund der aktuellen Entwicklungen wie etwa des Ukraine-Kriegs spüre die Baubranche sehr wohl, so Bucher. Wenn der Baubeginn nicht allzu sehr in die Ferne rücke, könne die Totalunternehmerin Halter AG die Preise aber halten. Die Kauflust bei Interessenten sei nach wie vor vorhanden. «Wir verspüren noch nichts von der veränderten Situation auf dem Immobilienmarkt», heisst es von Seiten der Pilatus Arena AG.

Die teuerste Eigentumswohnung im Pilatus Tower in der 36. Etage kostet 4,12 Millionen Franken. Sie ist gemäss Projekt-Website noch nicht reserviert, ebenso wenig die drei weiteren Wohnungen auf dieser Etage. Mit «gezielten Massnahmen» sollten potenzielle Käuferinnen und Käufer für diese Appartements angesprochen werden, hiess es vergangenen Herbst. «Die obersten Stockwerke haben wir noch nicht aktiv beworben. Wir beginnen damit, wenn die Baubewilligung rechtskräftig ist», schreibt Toni Bucher dazu.

Von den total 165 Eigentumswohnungen im Tower sind 112 reserviert. Für alle sei bereits eine Anzahlung eingegangen und keine Wohnungskäuferin oder kein Wohnungskäufer abgesprungen.

