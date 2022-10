Pilotversuch Erste Saison ist vorbei – so fällt die Bilanz der neuen Horwer Buvette am See aus Für die Buvette «4 Forest» beim Eawag-Institut gibt's Lob von allen Seiten. Trotzdem ist unsicher, ob die Betreiber den Platz im nächsten Sommer wieder kriegen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Kein Gin, keine Sandwiches, ja kein Mobiliar und auch kein Wagen mehr. Seit ein paar Tagen ist die Buvette «4 Forest» beim Eawag-Institut an der Seestrasse im Horwer Ortsteil Kastanienbaum Geschichte. Erstmals überhaupt gab es am beliebten Badeplatz mit seinen vier Buchten diesen Sommer ein gastronomisches Angebot. Buvetten-Betreiber Andreas Meyer zieht eine positive Bilanz:

«Obwohl sich der Standort zuerst noch etablieren muss, lief es erstaunlich gut – wir wollten einfach kein Minus, tatsächlich konnten wir sogar einen Gewinn erwirtschaften.»

Badewetter war Buvetten-Wetter – die Beach Bar «4 Forest» an der Seestrasse. Bild: Boris Bürgisser (Kastanienbaum, 10. Juli 2022)

Zwar sei die Seestrasse ein beliebter Spazier- und Veloweg, doch der Grossteil der Gäste seien tatsächlich Badende gewesen. «Als der See gegen Ende August kühler wurde, merkten wir deshalb deutlich, dass weniger Leute bei uns einkehrten», so Meyer. Daneben hätten sich aber auch regelmässig Bewohnende aus dem Quartier in der Buvette zu einem Kaffee oder einem Drink getroffen. Von wegen Drink: Mit diesem Gastroangebot wollte Meyer nicht zuletzt seinen in der Region produzierten Gin und Rum unter die Leute bringen. Dies sei ebenfalls gelungen. Er sagt:

«Durch die Präsenz hier konnten wir bereits neue Projekte anzetteln.»

Bislang gab es hier am See kein Gastroangebot. Bild: Boris Bürgisser (Kastanienbaum, 10. Juli 2022)

Klar ist für Meyer, was er im Hinblick auf eine allfällige weitere Saison anpassen würde: «Für Glace bräuchten wir mehr Lagerkapazität, weiter könnte ich mir ein kleines Menuangebot in Zusammenarbeit mit einem Restaurant vorstellen.» Und: Er würde die Saison anpassen. Nur noch bis Ende August, dafür bereits Mitte Juni loslegen, statt erst Mitte Juli. Wobei zu erwähnen ist, dass ein früherer Beginn dieses Jahr wegen der knappen Zeit von der Ausschreibung des Pilotversuchs bis zum Start gar nicht möglich gewesen wäre. Angeregt worden war die Buvette von der L20. Das Postulat nahm der Gemeinderat erst im März zur Prüfung entgegen.

Das sagt die Gemeinde zum Pilotversuch

Die Gemeinde Horw beurteilt den Pilotversuch ebenfalls als gelungen. Bereits Ende August habe eine Zusammenkunft mit dem Betreiber, dem Verein ProSeestrasse und dem Ortsverein Kastanienbaum stattgefunden. Alle hätten den Buvetten-Betrieb als durchwegs positiv empfunden, wie Markus Theiler, Sicherheitsbeauftragter der Gemeinde Horw, sagt:

«Die Buvette ist eine Bereicherung für das Gebiet, sorgt für soziale Kontrolle und es gab weder Lärm- noch Litteringreklamationen.»

Dennoch erhält «4 Forest» den Zuschlag für die Sommersaison 2023 nicht automatisch, auch wenn Meyer offen ist für eine weitere Saison. Denn da die Gemeinde die Buvette definitiv einführen will, braucht es eine neue Ausschreibung, diesmal inklusive Baubewilligungsverfahren. Dabei kommen laut Theiler eventuell auch andere Buvetten-Standorte ins Spiel, welche der Gemeinderat definieren werde. Interessenten dürfte es genug geben. Bereits für den Pilotversuch hatten sich mehrere Betreibende gemeldet. Die meisten gaben aber an, sich aus Zeitgründen erst für 2023 zu bewerben. Die Ausschreibung ist in den Wintermonaten geplant.

Schappe-Buvette noch bis Ende Oktober Ebenfalls zum ersten Mal einen Buvetten-Betrieb gibt's diesen Sommer im Schappe Kulturquadrat in Kriens – und dieser läuft noch bis Ende Oktober, jeweils mittwochs bis freitags von 11.30 bis 20 Uhr und samstags ab 14 Uhr open end. «Wir hatten sehr gute Tage, gerade in Zusammenhang mit Aktivitäten im Kulturquadrat», sagt Buvetten-Betreiber Tamino Müller. «Doch es gab auch ruhige Zeiten.» Der Standort müsse sich für Gastro erst noch etablieren. Kommt dazu: Der schöne Sommer nützte ihm nur bedingt. «Wenn's zu heiss ist, gehen die Leute lieber an den See», so Müller. Anders als ursprünglich geplant, wird die Buvette im Winter pausieren. «Man kann uns aber buchen als begleitendes Gastrangebot für Anlässe im Kulturquadrat.» Auch Fabian von Holzen, neuer Pächter der Ufschötti-Buvette, hat die erste Saison seiner «Strandleben»-Bar hinter sich. Er sagt: «Von Mai bis August hatten wir viel zu tun, es lief sehr gut.» Danach sei es trotz immer noch schönem Wetter ruhiger geworden. «Ich glaube, die Leute hatten irgendwann genug von der Sonne», so von Holzen. Ein Kränzchen windet er der Stadt, die bei Problemen mit dem Wasser- und Stromanschluss schnell geholfen habe. Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, sagt dazu: «Die neue Bar erforderte zwar etwas zusätzliche Aufmerksamkeit unsererseits etwa in Bezug auf die Nachrüstung des Wasser- und Stromanschlusses, ist aber zwischenzeitlich gut akzeptiert.»

