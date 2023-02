Pilotversuch Luzerner Fasnacht mit mehr Sicherheit: Rund um die Pfistergasse kommen Fahrzeugsperren Dieses Jahr führt die Stadt Luzern an der Fasnacht einen Pilotversuch mit mobilen Fahrzeugsperren durch. Diese sollen verhindern, dass Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit durch die Strassen fahren. 09.02.2023, 09.54 Uhr

Solche mobilen Fahrzeugsperren werden rund um die Pfistergasse eingesetzt. Bild: PD/hoermann

Bald ist es so weit: Am 16. Februar 2023 beginnt mit dem Urknall und dem «Fötzeliräge» die diesjährige Fasnacht. Damit alle Beteiligten die grösstmögliche Sicherheit erfahren, testet die Stadt Luzern nun mobile Fahrzeugsperren rund um die Pfistergasse. Wie die Stadt mitteilt, werden an sechs Standorten insgesamt 44 je 500 Kilo schwere Poller aufgestellt. Diese sollen verhindern, dass Fahrzeuge mit hohem Tempo die Pfistergasse und Bahnhofsstrasse befahren können.