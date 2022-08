Für Eingebürgerte: SP Luzern fordert Abstimmungsbroschüren auf Englisch

Wer in Luzern den roten Pass erhalten will, muss in Deutsch über Niveau B1 (mündlich) und A2 (schriftlich) verfügen. Was dies bedeutet, zeigt eine A2-Musterprüfung des Goethe-Instituts: Dort gilt es, im Multiple-Choice-Verfahren einfache Fragen zu einem Zeitungstext zu beantworten. Der Text beginnt so: «Bei Stefan Berger gibt es Gerichte, von denen man vorher noch nie gehört hat. Er hat dauernd neue Ideen. Den Gästen gefällt das. Man muss unbedingt vorher anrufen und einen der wenigen Tische bestellen, wenn man in seinem Restaurant essen möchte.» Welche Aussage stimmt? (a) Gäste finden immer einen Tisch; (b) sie müssen anrufen und Essen bestellen; (c) sie sollen Plätze reservieren.