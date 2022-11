Politik und Familie So kämpfen junge Eltern in Luzerner Exekutiven für ihre Mami- und Papizeit Junge Mütter und Väter in Exekutivämtern sind selten. Einige gibt es aber im Kanton Luzern. Sie gewähren einen Einblick in ihren Alltag und sagen, welche Wünsche sie haben. Simon Mathis Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ramona Gut-Rogger, Gemeindepräsidentin von Emmen, gemeinsam mit ihren Töchtern Elena (4 Jahre) und Alina (7 Jahre) zu Hause. Bild: Nadia Schärli (25. November 2022)

Eine junge Mutter im Bundesrat – diese Möglichkeit liess nach dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga einige aufhorchen. In der Stadt Luzern hat die SP unlängst das Anliegen platziert, das Stadtratsamt mit Teilzeitpensen attraktiver für Eltern von Kleinkindern zu machen. Nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Kanton gilt die Faustregel: Wer in einem Exekutivgremium sitzt, ist entweder kinderlos oder hat Nachwuchs mindestens im Teenager-Alter. Ausnahmen lassen sich fast an einer Hand abzählen. Wir haben mit regierenden jungen Eltern in Luzern gesprochen.

Ramona Gut-Rogger (FDP) wurde 2019 zur Gemeindepräsidentin von Emmen gewählt. «Damals waren meine Töchter ein und vier Jahre alt», erzählt sie. Heute sind sie vier und sieben. Gut-Rogger arbeitet 90 Prozent, was «sehr gut» klappe. Ihr Mann und sie greifen auf eine Tagesstruktur und eine Tagesmutter zurück. Sie versuche, vor allem am schulfreien Mittwochnachmittag präsent zu sein, um diesen mit den Kindern zu verbringen oder sie zu Geburtstagen oder Ähnlichem zu begleiten. An zwei Vormittagen macht Gut Homeoffice, weil die Kleine dann in der Spielgruppe ist und das Bringen und Abholen gut organisiert werden kann. Morgens beginnt sie möglichst konsequent nach 8 Uhr mit der Arbeit, um mit den Kindern gemeinsam in den Tag zu starten.

Ramona Gut-Roger mit ihren beiden Töchtern zu Hause. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 25. November 2022)

«Unsere Kinder sind es sich gewohnt, dass ich in der Öffentlichkeit erkannt werde», sagt die 40-Jährige. «Wenn es irgendwie geht, nehme ich sie an Anlässe mit. Sie sollen sehen, was ich den ganzen Tag mache.» Auch wenn sie ihre Doppelrolle gut auf die Reihe kriege, hat sie ein Anliegen:

«Es wäre schön, wenn Frauen und Männer gleich behandelt würden. Es kann nicht sein, dass ein junger Vater für seinen Balanceakt gelobt wird, eine junge Mutter aber fast getadelt.»

Einen vorwurfsvollen Ton habe sie schon mehrfach gehört. Deshalb kommuniziere sie ihre «Mamizeit» nicht immer ganz so offenherzig. «Leider herrscht noch häufig die Erwartung vor, dass eine Mutter möglichst zu Hause sein sollte.»

Der Emmer Bildungsdirektor Brahim Aakti. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 4. Februar 2020)

Dass die Akzeptanz für Mütter geringer ist als für Väter, kann Gut-Roggers Gemeinderatskollege Brahim Aakti (SP) bestätigen. Er ist selbst Vater zweier Kinder, vier und sechs Jahre alt. Sein Pensum beträgt ebenfalls 90 Prozent, sein Papitag ist der Freitag. Die Familientermine müsse man fix in die Agenda eintragen und verteidigen. «Es ist ein unheimliches Privileg, gleichzeitig Gemeinderat und Vater sein zu dürfen», sagt er. «Ohne meine Frau und mein Umfeld wäre das unmöglich.» Neben seiner Frau schauen auch die Grosseltern und Nachbarn auf die Kinder. Der gesellschaftliche Rückhalt sei da:

«Früher war es fast verpönt, Familienaufgaben zu haben, man musste sich rechtfertigen. Heute ist die Akzeptanz relativ hoch – für Väter allerdings mehr als für Mütter.»

Er ist der Meinung, dass die Familienarbeit eine noch stärkere gesellschaftliche Anerkennung erfahren müsse. «Diese Arbeit ist gleichwertig zur Erwerbsarbeit.» Aakti habe es geholfen, seine Zeit zu Hause konsequent für die Familie zu nutzen: «Meine Kinder merken es, wenn ich geistig noch bei der Arbeit bin.» Wünscht er sich mehr Zeit mit seiner Familie? «Ja, so ehrlich muss ich sein. Es kommt schon vor, dass ich sie drei Tage lang nicht sehe, weil ich abends jeweils erst nach Hause komme, wenn sie schon schlafen.»

Der Willisauer Stadtammann Daniel Bammert. Bild: Patrick Hürlimann (Willisau, 22. September 2020)

Der 36-jährige Daniel Bammert (Mitte) ist Stadtammann von Willisau und Vater zweier Kleinkinder Jahrgang 2021 und 2019. Sein Pensum beträgt 100 Prozent – effektiv liegt es aber höher. «Es braucht ein Umdenken», sagt er. «Luzerner Exekutivämter sollten attraktiver werden für jüngere Generationen zwischen 30 und 40 Jahren.» Die Hemmschwelle sei viel zu hoch, weswegen dieser Teil der Bevölkerung teilweise gar nicht vertreten sei. Es herrsche zudem teilweise ein falsches Bild, was ein Exekutivpolitiker zu leisten hat.

Er selbst versuche seit seiner Wahl 2020, das Pensum auf reine 100 Prozent zu reduzieren, indem er etwa auf bestimmte repräsentative Anlässe verzichte, aber auch vermehrt an die Verwaltung delegiere. «Ich musste lernen, Nein zu sagen.» Das provoziere allerdings auch negative Reaktionen: Es werde erwartet, dass man möglichst überall Präsenz zeige, und über alles Bescheid wisse, was er gerade in einem überschaubaren ländlichen Umfeld verstehen könne.

«Dass wir Politiker auch nur Menschen mit Familien sind, geht dabei oft vergessen.»

Deshalb müsse auch die Öffentlichkeit ihre Erwartungshaltung weiterentwickeln. Bammert habe das Glück, eine Frau zu haben, welche die Familie grandios manage. Auch er komme aber häufig erst spät nach Hause, wenn die Kinder bereits schlafen. «Das beschäftigt mich natürlich», sagt er.

Sein Appell lautet: mehr Offenheit, was Arbeitszeiten, aber auch Aufgabenbereiche von Exekutivpolitikern betrifft. Damit seien nicht nur flexiblere Pensen gemeint, sondern auch Homeoffice, gleitende Arbeitszeiten und weniger Papierkram dank Vorantreiben der Digitalisierung, aber auch das Hinterfragen von Aufgaben.

«Ich denke, in diesen Bereichen kann die Politik durchaus von der Privatwirtschaft lernen.»

Für eine echte Entlastung müssten der Verwaltung mehr Kompetenzen abgegeben werden können. Heute liege noch zu viel in der direkten Verantwortung der Exekutive. «Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Anpassung geben muss und die Flexibilisierung der Arbeitsmodelle auch in die Politik zu übertragen sind», meint Bammert. Nicht nur beim Luzerner Stadtrat, sondern auch beim Regierungsrat sieht er eine Erweiterung des Gremiums durchaus als gangbaren Weg.

Corinne Albisser (Mitte) ist Gemeindepräsidentin von Alberswil. Bild: Boris Bürgisser (Alberswil, 9. April 2020)

Die 34-jährige Corinne Albisser (Mitte) wurde 2020 zur Gemeindepräsidentin von Alberswil gewählt. Sie ist Mutter zweier Töchter, fünf und sieben Jahre alt. Kürzlich hat sie ihr Pensum von 17 auf 25 Prozent aufgestockt. Sie erzählt:

«Ich habe das grosse Glück, dass meine Eltern und Schwiegereltern auf die Kinder aufpassen können.»

Zudem arbeite ihr Mann bei einem fortschrittlichen KMU und sei daher flexibler. Wegen zahlreicher Termine abends arbeite Albisser zurzeit mehr als 25 Prozent, aber übers Jahr verteilt entspreche dieses Pensum der Realität. «Ich zähle auch nicht alles als Arbeit, da viele Anlässe meinen Alltag bereichern.» Sie habe allerdings ebenfalls lernen müssen, auch mal Nein zu sagen. «Negative Reaktionen höre ich deswegen eigentlich nie.»

Überhaupt hält Albisser fest, dass sie die Balance zwischen Familie und Arbeit gut halten könne. Ein solches Amt könne das Familienleben auch bereichern. Einzig einen Wunsch hat sie: «Viele sind der Meinung, dass die Frau zuhause bleiben muss, sobald ein Kind krank ist. Weshalb sollte das nicht auch ein Mann tun können?» Hier erwartet sie – auch von der Privatwirtschaft – mehr Offenheit. Albisser betont aber auch:

«Ich finde, junge Frauen trauen sich einfach zu wenig zu. Dabei hätten viele das Zeug für so ein Amt. Sie würden es problemlos schaffen.»

Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 5. Juni 2019)

Maurus Frey (Grüne) ist seit 2020 Bauvorsteher der Stadt Kriens und Vater zweier Kinder, sieben und neun Jahre alt. In Kriens beträgt das Pensum aller Stadträte 80 Prozent. Ein fixes Zeitfenster für seine Kinder hat Frey am Montag von 11 bis 16 Uhr – am Mittag kocht er dann jeweils, wie er auf Anfrage erzählt. Je nach Arbeitsbelastung kann sich der 40-Jährige auch am Freitagnachmittag Zeit für seine Kinder nehmen. Der Sonntag gehöre einzig und allein der Familie. Er hält fest:

«Die Zeit für meine Kinder ist felsenfest in der Agenda eingetragen. Da mache ich keine Ausnahmen, auch wenn es aus Sicht der Innerschweizer Arbeitsmoral manchmal untugendhaft erscheint.»

Frey versuche, die Rolle des Vaters ganz bewusst zu leben: «Meine Aufgabe in der Familie ist für mich genauso wichtig, wie für das Parlament einen guten Bericht und Antrag vorzubereiten.» Für diese konsequente Doppelrolle habe er zu Beginn kämpfen müssen. Negative Reaktionen darauf habe er nie erhalten. Ganz im Gegenteil: «Wenn ich meine Ausgangslage transparent mache, spüre ich viel Wohlwollen.» Was ihm mehr als alles andere helfe, sei Akzeptanz und Respekt: «Junge Eltern sind nicht irgendwie eingeschränkt, sondern extrem leistungsfähig.»

Natürlich komme es manchmal vor, dass auch während der «Papizeit» ein Notfall eintrete: «Dann führe ich Besprechungen halt am Küchentisch, das klappt ziemlich gut – dazu kommen die Besprechungsteilnehmenden in den Genuss der Zaubertricks meiner Kinder.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen