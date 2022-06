Polizeimeldung Vermisster Mann aus Adligenswil tot im Vierwaldstättersee aufgefunden Ein 56-jähriger Adligenswiler wurde seit 1. Juni vermisst. Nun wurde er tot geborgen. Aktualisiert 27.06.2022, 17.01 Uhr

Seit Mittwoch, 1. Juni 2022, wurde in Adligenswil ein 56-jähriger Mann vermisst. Die vermisste Person wurde am vergangenen Freitag in Meggen im Vierwaldstättersee tot aufgefunden, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Es bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.