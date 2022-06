Marcel Gut wird neuer Chef der Polizeiregion Sursee

Polizeiregion Sursee Elmar Amrein geht nach 42 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand – Marcel Gut wird neuer Chef Adjutant Elmar Amrein wird im Januar 2023 vorzeitig seinen Ruhestand antreten. Als seinen Nachfolger hat die Geschäftsleitung der Luzerner Polizei den 40-jährigen Marcel Gut zum neuen Chef der Polizeiregion Sursee gewählt. 24.06.2022, 13.58 Uhr

In der Polizeiregion Sursee wird am 31. Januar 2023 eine Ära zu Ende gehen. Das schreibt die Luzerner Polizei am Freitag in einer Mitteilung. «Nach über 42 Jahren im Polizeidienst, davon seit 1995 als Chef der Polizeiregion Sursee, wird Adj Elmar Amrein vorzeitig seinen wohl verdienten Ruhestand antreten.»

Marcel Gut übernimmt den Chefposten von Elmar Amrein. Bild: Luzern Polizei

Die Polizeiregion Sursee mit ihren 38 Polizistinnen und Polizisten habe sich in diesen Jahren stark gewandelt. Die Ereignisdichte sei nicht zuletzt auch aufgrund der starken Bevölkerungsentwicklung gestiegen und erfordere vom Chef der Polizeiregion einen entsprechenden dynamischen und flexiblen Einsatz. Insgesamt betreut die Region 20 Gemeinden mit rund 80'000 Einwohnern und Einwohnerinnen.

Nachfolger tritt Stelle am 1. November an

Für die Nachfolge von Elmar Amrein hat die Geschäftsleitung der Luzerner Polizei den 40-jährigen Fw mbV Marcel Gut gewählt. Marcel Gut schloss 2005 die Polizeischule ab und war nach der Generalistenausbildung ab 2013 bei der Verkehrspolizei tätig, zuletzt als stellvertretender Chef Patrouillendienst.

Er tritt seine neue Stelle am 1. November 2022 an und wird durch seinen Vorgänger Elmar Amrein in den ersten drei Monaten begleitet. (zfo)