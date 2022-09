Porträt Zippora Marti sorgt für nachhaltige Lingerie aus Luzern – und will nun ein Studio eröffnen Die Gründerin von «thoughts of september» will ihr Unternehmen ausbauen. Sie erzählt, weshalb sie ausgerechnet Unterwäsche produziert. Sandra Peter Jetzt kommentieren 08.09.2022, 11.36 Uhr

Eine Frau mit kurzen Haaren, gekleidet in einen schwarzen Overall und olivgrüne Strickjacke öffnet die Tür. Ihre nackten Füsse stecken in Birkenstocks, um ihren Nacken hängt locker ein Schneiderinnen-Massband und unter dem Overall blitzt ein Träger aus schwarzer Spitze hervor. Die Frau, deren offener Blick einem durch runde Brillengläser begegnet, ist Zippora Marti, Gründerin und CEO des Lingerie-Labels toughts of september.

Zippora Marti ist nicht nur Gründerin und CEO ihres Lingerie-Labels, sondern näht auch gleich selber mit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. August 2022)

Es war nie der Traum der 29-jährigen Wahlluzernerin gewesen, Unternehmerin zu werden. Als sie sich länger mit dem Thema Nachhaltigkeit befasste, änderte sich das. «Ich kenne die Missstände in der Modeindustrie, die unfairen Bedingungen für Näherinnen oder schädlichen Einflüsse auf die Umwelt durch meine Erfahrung in der Branche», sagt die gelernte Bekleidungsgestalterin und Schnitttechnikerin.

Es ist Marti bewusst, dass sie nicht alle Ungerechtigkeiten ausgleichen kann. Doch sie habe sich irgendwann gefragt:

«Wieso sollte ich privat riesigen Wert darauf legen, fair und umweltfreundlich produzierte Kleidung zu tragen, aber für Unternehmen arbeiten, die dies nicht tun?»

Im Bereich der Lingerie sah sie Potenzial, da sie einfach keine Unterwäsche fand, die gleichzeitig schön, nachhaltig und bequem war.

Einmal den Entschluss gefasst, ging alles sehr schnell. Im September 2018 entschied sich Marti dafür, im November hatte sie erste Prototypen angefertigt und startete auch gleich ein Crowdfunding. Die Gründerin probiert ihre Ideen lieber gleich aus, statt sich lange den Kopf über Strategien zu zerbrechen. «Das war vielleicht etwas waghalsig. Einen Businessplan hatte ich zum Beispiel nicht», sagt sie.

Es hat jedoch funktioniert und im März 2019 lancierte sie ihren Onlineshop. Im Januar 2021 wurde aus der Einfrau-Firma die seasons stories GmbH mit einem Team von insgesamt sechs Leuten. Alle sind auch Teilhaberinnen und Teilhaber. «Ohne sie ginge es nicht», betont die CEO.

Mittlerweile umfasst die Kollektion rund 35 verschiedene Bralettes, Bodys, Slips, Tops, Leggings und einen Morgenmantel. Auf der Website sind Bilder von unterschiedlichen Frauenkörpern in der Lingerie zu sehen. Dies ist Marti und ihrem Team ein Anliegen. Denn: «Die Modebranche ist extrem männlich dominiert und sie prägten bisher auch weitgehend die Vorstellung, wie ein weiblicher Idealkörper auszusehen hat.»

Dies führe bei vielen zu Selbstzweifeln. «Wir wollen Unterwäsche machen für alle Frauen und an den stereotypen Schönheitsbildern rütteln», sagt die CEO in sanftem, aber selbstbewusstem Ton.

«Es sind rund 60 Grössen mit unterschiedlichen Körbchengrössen und Unterbrustumfang erhältlich.»

Ihre Models suchen sie nicht über Agenturen, sondern selber.

Positive Rückmeldungen ihrer Kundinnen darauf seien «henneschön». Aufgewachsen ist Marti in Bern auf dem Land. Auch ihre Lehre hat sie 2011 in jenem Kanton abgeschlossen, 2015 die einjährige Ausbildung zur Schnitttechnikerin in Düsseldorf gemacht. Schnitttechnikerinnen erstellen die konkreten Schnittmuster anhand der Vorlagen von Designern und Entwicklerinnen.

Für die Kollektion von thoughts of september wird Stoff aus zertifiziertem Tencel – dessen Herstellung wassersparender vonstattengeht als bei Baumwolle – und Q-Nova aus recyceltem Nylon für die Spitze verwendet, weiter das Elasthan Roica Eco Smart, das teilweise aus recycelten Industrieabfällen besteht.

Der Platz wird knapp in Zippora Martis Atelier zu Hause. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. August 2022)

Im Arbeitszimmer in Martis Wohnung stapeln sich die Aufbewahrungsboxen bis zur Decke. Hier plant, bloggt und näht die 29-Jährige. Marti sagt:

«Es wird wirklich zu eng hier, die Tür geht noch nicht mal mehr ganz auf.»

Das soll sich demnächst ändern. Bisher produzieren auch die beiden weiteren Näherinnen in Heimarbeit, manche Stücke werden in Ateliers von Lu Couture, im Tessin oder in Thun hergestellt.

In Horw will das Team nun ein Studio ausbauen, in dem sie nähen, Materialien lagern und zusammen arbeiten, aber auch Kundinnen und Kunden begrüssen, Workshops und Apéros veranstalten können. «Bisher mussten wir für jedes Event und jedes Fotoshooting separat eine Location mieten», erklärt Marti. Für den Innenausbau des Studios hat die GmbH aktuell ein neues Crowdfunding gestartet, angepeilt werden 30’000 Franken.

Eine Besonderheit des Unternehmens ist das «Solipreis»-Projekt. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, beim Bestellabschluss einen Betrag nach Wahl in die «Solidaritätskasse» einzuzahlen. Damit werden Gutscheine finanziert, die Leute mit begrenztem Budget kostenlos beantragen können. Die Gründerin erläutert:

«Etwa jede dritte Person bezahlt bei einer Bestellung einen Solidaritätsbeitrag ein.»

Das Crowdfunding läuft noch bis Mitte Oktober.

